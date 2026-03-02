Norske arrangører om «de fire store» og internasjonal konkurranse

Får «de fire store» i livemarkedet for mye makt? NKA-lederen peker på maktskifter som kan skape en ubalanse i resten av feltet.
Forrige uke skrev Ballade om at 150 av de største festivalene i Europa er knyttet til bare fire eiergrupper: Anschutz Entertainment Group (AEG), Live Nation, CTS Eventim og Superstruct. Og om hvordan flere av de store arenakonsertene samles i deler av store internasjonale konsern.
Organisasjonene Live DMA og Reset! network publiserte kart for å synliggjøre eierne bak de største scenene og festivalene i Europa.
I Norge er de fire store eiersamlingene kjent gjennom flere arrangementer, som Live Nations Tons of Rock (LN), FKP Scorpio-bookede konserter (CTS E.) og Øyafestivalen (Superstruct). Og via AEG Present Norways relativt nystartede kontor, med bookinger som Robyn og Håkan Hellström på Unity Arena.
Reset! network er et nettverk for uavhengige kultur- og medieorganisasjoner, som blant annet har tromsfestivalen Insomnia blant sine medlemmer. Live DMA er en paraplyorganisasjon for 3000 konsertsteder, klubber og festivaler i Europa. Deres norske medlemsorganisasjon er Norske kulturarrangører. Der er Siri Haugan Holden daglig leder, hun er ikke overrasket over konsentrasjonen som beskrives:
– Nei, det er ikke en overraskende utvikling, kartleggingen viser hvordan det samme skjer over hele Europa. Her følger også livemarkedet trenden ellers i samfunnet, med stadige oppkjøp og konsentrasjon.
– For noen arrangører har [overlevelse] betydd å bli del av noe større. Så må vi spørre oss hvordan vi skal klare å beholde et europeisk konsertmarked der man også kan overleve som liten, uavhengig aktør, i konkurranse med de store eierselskapene. Det krever antakelig at det kommer noen reguleringer, skriver NKA-lederen.
– Live DMAs rapport viser til at en høy grad av markedskonsentrasjon med lukkede, vertikalt integrerte siloer er en utfordring for levedyktigheten til det sammensatte økosystemet som utgjør livemarkedet, og det fortjener oppmerksomhet. Problemet ligger i markedsstrukturen, ikke hos enkeltaktørene i arrangørleddet. Det handler for så vidt heller ikke bare om eierstruktur hos arrangørene, men om samme eierskap i flere ledd av verdikjeden, inkludert billettsystemene. Vi er glade for at diskusjonen løftes, og ser frem til å følge debatten i bransjen, skriver Siri Haugan Holden.
– Det vil være alvorlig om de små og mellomstore festivalene blir utkonkurrert og forsvinner. Det vil gå ut over både mangfoldet og tilbudet til publikum, samtidig som det reduserer arenaene mindre artister kan bygge seg opp på. Alle NKAs medlemmer både ser verdien av og ønsker et mangfoldig musikkliv, vi er et lite land, avhengig av et godt samarbeid mellom de store og de små, mener hun.
– Superstruct (KKR/CVC) eier og driver mer enn 80 musikkfestivaler i ti land i Europa og Australia. Live Nation driver rundt 120 datterselskaper i Europa og rapporterte en omsetning på omtrent 16,7 milliarder dollar i 2022. AEG Presents kombinerer konsertpromotering med eierskap til store arenaer som O2 Arena i London og Mercedes-Benz Arena i Berlin. CTS Eventim genererte en omsetning på 1,9 milliarder euro i mer enn 20 land i 2022, med billettplattformer og arenaer over hele Europa.