Fra Tons of Rocks tidlige oslohistorie, etter å ha flytta fra Halden til å bli arrangert i Oslo. Etter at den ble kjøpt av Live Nation og arrangeres på Ekebergsletta, har festivalen vokst til en av Norges mest billettselgende.(Foto: Håvard Nesbø/@havardnesbophotography)

Konsentrasjoner i europeisk konsertbransje

24.02.2026
Siri Narverud Moen

Europeiske sceners interesseorganisasjoner vil at flere snakker om eierkonsentrasjon og «de fire store».

Tidligere i februar publiserte organisasjonene Live DMA og Reset! network kart som synliggjør eierne bak de største scenene og festivalene i Europa. De vil gjøre synlig eierstrukturene for publikum, samt å løfte fram hvem som i stor grad kan kontrollere hvor inntektene havner i konsertfeltet. Det skriver de to organisasjonene i en pressemelding.

Konsentrasjon
Kartlegginga viser at mer enn 150 av de største festivalene i Europa er knyttet til bare fire grupper: Anschutz Entertainment Group (AEG), Live Nation, CTS Eventim og Superstruct.

Organisasjonene bak kartet har med seg Europaparlamentmedlem og sosialist Emma Rafowicz (FR) til å støtte dem i sitt kritiske blikk på utviklinga:
– Mer enn noen gang truer den økende konsentrasjonen i livemusikk-økosystemet, fremhevet av dette nye kartet og studien, det kulturelle mangfoldet og uavhengigheten til kunstnere og produsenter, sier Rafowicz i pressemeldinga.

Reset! network er et nettverk for uavhengige kultur- og medieorganisasjoner, som blant annet har tromsfestivalen Insomnia blant sine medlemmer. Live DMA er en paraplyorganisasjon for 3000 konsertsteder, klubber og festivaler i Europa. Deres norske medlemsorganisasjon er Norske kulturarrangører.

Flere av de store aktørene kontrollerer eller er i konsern med billetttilbydere. Dette knytter til debatt om videresalg, priser og tilgang til populære konserter.
– Europa må ta grep for å begrense vertikal integrering, mener politiker Rafowicz, og peker da på at samme konsern kan omfatte både arrangør-/bookingsiden og billettilbyder.

På tre år har de inkluderte festivalene knyttet til Live Nation økt fra 74 til 78, Superstruct sine fra 34 til 63, CTS Eventim fra 42 til 51 og AEG fra fem til ti.

Utsnitt, lengst til venstre, amrkert med norsk flagg, ses den norske greina av Live Nations festivaler, slik det er gjengitt på arrangørorganisasjonenes kart. (Foto: )

I Norge er de fire store eiersamlingene kjent gjennom flere arrangementer, som Live Nations Tons of Rock (LN), FKP Scorpio-bookede konserter (CTS E.) og Øyafestivalen (Superstruct). Og via AEG Present Norways relativt nystartede kontor, med bookinger som Robyn og Håkan Hellström på Unity Arena.

Rapporten om europeisk eierskap presentereres med følgende sammendrag:
– Superstruct, (…) kjøpt opp av selskapet KKR med CVC som medinvestor, eier og driver mer enn 80 musikkfestivaler i ti land i Europa og Australia. Live Nation driver rundt 120 datterselskaper i Europa og rapporterte en omsetning på omtrent 16,7 milliarder dollar i 2022. AEG Presents kombinerer konsertpromotering med eierskap til store arenaer som O2 Arena i London og Mercedes-Benz Arena i Berlin. CTS Eventim genererte en omsetning på 1,9 milliarder euro i mer enn 20 land i 2022, og drev store billettplattformer og arenaer over hele Europa.

Grupper som AEG, Live Nation og CTS Eventim har dessuten eierandeler i mange av Europas største infrastrukturer for livemusikk, ofte som en del av større eiendoms- eller blandet bruksutvikling, heter det i rapporten. Disse arenaene er sentrale i det de kaller den pågående boomen av stadion- og arena-turnéer.

Rapportens kilder inkluderer selskapenes egne årsrapporter og offisielle undersøkelser om kulturtilbud.

Flere av de omtalte, norske, største arrangørene er også medlem av NKA, og slik sett tilknyttet en av organisasjonene bak oversikten.

AEG PresentsCTS EventimKonsertarrangørerLive NationmusikkbransjenØyafestivalenSuperstruct

Martin Nielsen i Live Nation Norge.

Live Nation etter Tons of Rock, midt i Kadetten: Storebror i livebransjen vil overbevise

– Vi håper vi inngir trygghet i og med at vi er Norges største konserarrangør, involvert i Kadetten, landets største festival...

Fkpscorpio

FKP Scorpio overtar Goldstar

Den tyske konsert- og festivalarrangøren vil fra nyttår dermed ha et Norgeskontor basert i Oslo.

Alan Walker – Lollapaloza – Berlin 2019 –

Musikk som næring må vente: Scener og øvingsrom først

Med over 100 anbefalinger mellom permene, favnet «Musikklandet» bredt. Når kommer resultatene?

Veps i musikkvideoen No.

Ballade video: Ingen tid å miste

Vi løper etter nye musikkvideoer fra MÍO, Jørund Vålandsmyr & Menigheten, Frode Fivel, Veps, Jonas Benyoub, Boblebad, Pil & Bue...

3622807818 e0697b5527 o

Er det samspill mellom mål og midler?

Vi har sett på hva Samspill gjør, hva de sier de skal gjøre, og hva som kan være mulige årsaker...

William Kristoffersen fra Ole Ivars fikk Prøysens ærespris

Hvem skal få Prøysenprisene 2024?

Prøysenprisene fyller 50 år, og inviterer publikum til å bli med på å nominere prisvinnere.