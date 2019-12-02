Artiststipender for 2019 delt ut

Fem norske artister får 250 000 kroner hver gjennom Artiststipendet.

Årets fem mottakere av Artiststipendet er Bendik Giske, Malin Pettersen, Mette Henriette, Martin Miguel Almagro Tonne (Pom Poko) og Hans Petter Baarli. Til sammen blir dermed 1 250 000 kroner delt ut til årets mottakere, skriver GramArt i en pressemelding.

Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister opprettet Artiststipendet i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Artiststipendet ble for første gang delt ut i 2017.

– De fem stipendmottagerne skiller seg ut ved at de har en tydelig retning med sine prosjekter. Søknadene har klare mål, og de har evnet å formidle viktigheten av sine unike prosjekter. Vi forventer oss derfor mye av årets stipendmottagere. Styret har også tatt hensyn til spredning både når det gjelder sjanger, kjønn og regional plassering. Dette har vært krevende, men vi mener vi har fått til dette på en tilfredsstillende måte, sier stiftelsens styreleder, Christian Wadahl Uhlen.

– For oss i styret i Stiftelsen GramArts fond er det spennende å se hva slags enorm skaperkraft som bor i norske artister. Samtidig er det krevende å velge ut hvem som skal motta stipend blant såpass mange gode kandidater. I år har styret vurdert hele 112 søknader, og blant disse er det svært mange som fortjener stipend. Vi er glade for at vi derfor i år kan dele ut fem stipender, ett flere enn planlagt. Vi gratulerer hjertelig de fem mottakerne av årets Artiststipend, fortsetter Uhlen.

– Styret ønsker å takke alle som har lagt ned arbeid i sine søknader og sendt de til oss. Vi håper de som ikke får tildeling i denne omgang vil søke igjen neste år, avslutter han.

Om mottakerne

Bendik Giske: Født 1982, fra Oslo. Bendik Giske er artist og avantgarde-saksofonist som i sitt sjangeroverskridende uttrykk dekker alt fra elektronisk klubbmusikk til frijazz. Giske er kjent for å ha en sterk visuell tilstedeværelse i sine live-opptredener, og for å bruke både pust, kropp og egen sårbarhet til å forme uttrykket hans. Han ga ut sitt debutalbum Surrender i januar 2019.

Malin Pettersen: Født 1988, fra Oslo. Malin Pettersen er artist og låtskriver som befinner seg i den norske americana-sjangeren. I 2018 ga hun ut sitt debutalbum References pt.1. Albumet ble godt mottatt, og fikk Spellemannpris i klassen for country. Malin spiller også i gruppa Lucky Lips, som har vært aktive siden 2010.

Mette Henriette: Født 1990, fra Trondheim. Mette Henriette er en norsk-samisk utøvende artist, saksofonist og komponist. Hun er jazzmusiker utdannet i Oslo og New York. I 2015 ga hun ut sitt debutalbum Mette Henriette på plateselskapet ECM. Hun har spilt på jazzfestivaler verden over, og skrevet flere bestillingsverk.

Pom Poko: Bandet blir sett på som et av de mest lovende i Norge. Gruppa er Oslo-basert, men de fire medlemmene møttes på musikkonservatoriet i Trondheim. Deres debutalbum Birthday kom i 2019. Musikken er inspirert av rock, jazz, afro-pop, De har platekontrakt med britiske Bella Union, og har turnert mye både i Europa og Norge de siste årene.

Hans Petter Baarli: Født 1965, fra Skedsmokorset. Baarli er gitarist og låtskriver i boggierock-bandet Backstreet Girls, hvor han har vært med siden starten i 1984. Baarli er kjent som en kompromissløs rocker, og han har spilt på en rekke norske utgivelser, blant annet i Valentourettes og Jokke med Tourettes.

