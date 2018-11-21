Tekstforfatterfondets ærespris til Gudny Ingebjørg Hagen

Fondets Lyspunktpris til Marthe Wang.

Tekstforfatterfondet deler årlig ut æresprisen til en norsk forfatter av musikktekster. Mottakere må ha skapt tekster av høy kvalitet på sitt felt over tid.

Æresprisen er på 100.000 kroner, et kunstverk av Håkon Bleken, blomster og kollegaers anerkjennelse og hyllest.

Prisen for 2018 ble delt ut under NOPAs priskonsert tirsdag kveld, og gikk til Gudny Ingebjørg Hagen.

Fra styrets begrunnelse:

«En sangtekst kan være en stor historie puttet inn i en trang form, en sterk følelse hengt på uttrykksfull musikk eller rytmisk ordglede med overraskende undertekst. Mottakeren av Tekstforfatterfondets ærespris 2018, har skrevet sangtekster i disse og mange andre ulike former; fra morsomme barnevers til eksistensiell lengsel i et bærende, enkelt språk. Nær det friske, undrende og livsoptimistiske.

Prismottakeren har til nå hatt en skapende periode på drøye førti år, og har utmerket seg i mange ulike format. Etter Spellemannspriser i 1975 og 1984, for beste barneplate, med Visvas, dukket julekalenderen Vertshuset den gylne hale opp, og med største selvfølge begynte barn å lete etter håndtegn når de snakket. Etter Amalies jul kom megasuksessen Jul i Blåfjell, i 1999, med tonefølge fra Bøhren og Åserud, og det ble folkekrav om en oppfølger. Den kom tre år etter, og blånisseluer ble et svært utbredt syn vinterstid utover totusentallet. Om det er attekattenoa, attekattenoa, emissa, demissa dollamissamei eller Mamsen og Lillegutt vi husker best, så har sangene vist slitestyrke. De har blitt en del av vår felles kulturarv og bare fortsetter å leve.»

Lyspunkt

Marthe Wang har fått Tekstforfatterfondets Lyspunktpris. Prisen blir årlig tildelt en ung norsk sangtekstforfatter som har utmerket seg.

Lyspnktprisen er på 25.000,- oppmuntrende kroner, et diplom, blomster og kollegers annerkjennelse samt hyllest.

Fra styrets begrunnelse:

Tekstforfatterfondets Lyspunktpris for 2018 går til en talentfull tekstforfatter og låtskriver som i fjor gav ut sitt debutalbum, 26 år gammel.

Albumet har 9 låter og ble nominert til Spellemannsprisen.

Blant mange dyktige, unge artister, skiller prisvinneren seg ut ved å våge nærhet, både vokalt og i tekstene. Det skinner, det trøster og det gir håp.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

«Jeg vil at det skal høres ut som jeg står og synger inn i øret ditt» sier hun i presseskrivet som fulgte debutalbumet.

Alle tekstene er på norsk, gjennomreflekterte og innholdsrike og med direkte beskjeder til lytteren, f.eks.:

«Til deg som ikke håper mer og som trenger et lysglimt og trenger det nå». Denne sangen har vi i høst ofte hørt i forbindelse med TV-aksjonen til Kirkens bymisjon.

Vi i Tekstforfatterfondet gjenkjenner et lyspunkt når vi ser og hører det. Vi håper Lyspunktprisen kan bli til inspirasjon og bringe med seg mange lysende gode tekster i årene som kommer.»

Styret i Tekstforfatterfondet: Lise Knudsen, Geir Hegerstrøm og Knut Lystad.