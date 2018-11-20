NOPAs – formidlingspris til redaktør Tor Andersen i Ordentlig Radio

Bendik Giske, Egil Hegerberg og Benedicte Maurseth vant NOPAs øvrige priser.

NOPA, foreningen for komponister og tekstforfattere, deler årlig ut sin formidlingspris. Prisen gis til personer eller institusjoner som har gjort en spesiell innsats for norsk musikkliv.

– Tor Andersen har gjennom en årrekke har gjort en formidabel innsats for å løfte frem norsk musikk. I en tid hvor spillelister og algoritmer stadig får større plass, er det særdeles viktig å ta vare på de som lager god musikkjournalistikk, de som går i dybden og ivaretar mangfoldet av musikk som skapes i Norge, sier Ingrid Kindem, styreleder i NOPA i en pressemelding.

Prisen ble delt ut på NOPAs priskonsert på Chat Noir, 20. november.

Satser på norsk musikk

Ordentlig Radio ble offisielt lansert i 2012, med målet om at det skulle spilles mer norsk musikk på radio. Det var flere som flokket seg rundt ideen, og flere i musikkbransjen ble med som medeiere. Blant annet var Ole Paus, DDE, Lars Lillo-Stenberg, Anita Skorgan og Terje Formoe med da radiokanalen startet.

Styrets begrunnelse:

For å løfte det norske repertoaret er det fortsatt helt avgjørende at norsk musikk blir spilt på radio. I en tid der de store kommersielle aktørene ikke lenger har plikt til å spille norsk musikk, er det av stor betydning at andre aktører tar denne oppgaven. Helt siden 2014 har vi hatt en radiokanal som har tatt dette på ramme alvor.

Dette er en kanal som spiller stort sett bare norsk musikk, og som setter musikkjournalistikken i høysete. Radiokanalen sender på DAB i Oslo og Akershus, på web og app og gir oss livesendinger med artister to ganger i uka. Kanalen har laget 530 én-timers dybdeintervjuer med plateaktuelle norske artister, de har laget 30 «Låtskriveren»-programmer, der fokuset er på nettopp låtskriving. Disse programmene har også blitt sendt i beste sendetid på NRK TV og NRK P1. Kanalen er drevet på rein dugnadsånd og med et brennende engasjement for norsk musikk.

NOPAs formidlingspris formidlingsprisen ble første gang delt ut i 2014.

NOPAs tekstpris :

NOPAs tekstpris 2017 går til en tekstforfatter, komponist, musiker, artist og komiker som gjennom flere år og på særegent vis har vært tydelig til stede i det norske musikalsk-humoristiske landskapet i ulike sammenhenger og innenfor en rekke prosjekt.

Selv om han som tekstforfatter er mest kjent for sine morsomme og til dels absurde tekster, får han her prisen for en høyst seriøs tekst, om enn med humoristiske islett. De som eventuelt trodde at protestvisa er død, får tro om igjen. I teksten «JO!» tar forfatteren opp høyst aktuelle samfunnsmessige, etiske og politiske problemstillinger på en direkte måte i en språkmiks av enkel naivisme og en høyst saklig, nesten journalistisk stil. Teksten er både selvransakende og utfordrende – uten å bli banal. Den er, for å ty til engelsk: «To the point».

I teksten sies det: «Trodde ikke jeg hadde noen oppgave i samfunnet, utover det å være en ansvarsløs klovn eller narr.» Men JO!

Det er en stor glede for juryen å tildele NOPAs tekstpris 2017 til Egil Hegerberg for låten «Jo»!

NOPAs musikkpris

Sammen med kollega Berit Opheim har vinneren av årets musikkpris skapt et

verk for våre høytidelige dager. Kombinasjonen av folkemusikkens stil, tonalitet og form, med innslag av barokk, samtidsmusikk og improvisasjon, har gitt oss et originalt, interessant og vakkert verk som ønsker å hedre og tonesette de magiske døgnene i året hvor «solen står lengst og kortest på himmelen, og der sola snur og hvor dag og natt er like lange». Nemlig sommersolverv, vintersolverv, vårjevndøgn og høstjevndøgn.

Komponisten lar musikerne Berit Opheim på sang og perkusjon, Benedicte Maurseth på hardingfele og sang, Rolf Lislevand på lutt og elgitar og Håkon Mørch Stene på vibrafon, perkusjon og elektronikk, få sette sitt personlige preg på arrangementet. Resultatet er vellykket, stemningsfullt og meditativt. Som en anmelder fra magasinet Folkemusikk beskriver det, «verket er virkelig en feiring, et stykke hverdagsmagi og et ritual til ettertanke». Vi ønsker også å trekke frem og honorere komponistens valg i bruk av nyskrevet tekstmateriale, ved forfatterne Bergsveinn Birgisson og Erlend O. Nødtvedt.

Vinner av NOPAs musikkpris 2017 er Benedicte Maurseth for verket «TIDEKVERV».

NOPAs pris i åpen klasse:

Vinneren av NOPAs pris i åpen klasse har med et stykke skrevet for saksofon-solo, skapt et særegent og originalt verk.

Ved hjelp av brutte akkorder på saksofon i et tradisjonelt, nærmest klassisk tonespråk, skaper han et spennende harmonisk forløp. Ekstrem dynamikk og uttrykk gjør at musikken lever og drar lytteren til seg. Man kan ikke stille seg likegyldig til denne musikken. Dette er minimalisme gjort på en svært suggererende og uttrykksfull måte.

På et instrument som vi har svært mange topputøvere og komponister på i Norge, mestrer prismottakeren å skape musikk som er original og frisk. Dette er ikke jazz, det er ikke klassisk, det er ikke pop; dette er et sterkt personlig musikalsk uttrykk.

NOPAs pris i åpen klasse 2017 går til Bendik Giske for verket «Music for Dance: The Gun».

