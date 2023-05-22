Ny runde om dyre utdanninger

Det er sterk motstand i kunstfeltet mot skyhøye skoleplasspriser for dem fra utenfor EU/EØS. Nå kan det bli politisk omkamp.

Like før fridagene kom nyheter om at de omstridte, nye studentavgiftene for internasjonale studenter i Norge blir utsatt i utdanningskomiteen på Stortinget. Tirsdag skulle utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget etter planen behandle forslaget, men nå har den søkt om utsettelse til 6. juni, skriver Khrono. Saken ligger nå i sakslista for den uka.

Det er særlig på kunstutdanninger og andre ressurskrevende utdanninger at studenter fra land utafor EU og EØS får hundretusenkroners regninger for et studieår. Ballade har skrevet om Norges Musikkhøgskole, hvordan ledelse reagerer på endringene der. Planene tilsier at fra høsten av må de nevnte utlendingene betaler 380 000,- for en studieplass i året. Utdanningskomiteen på Stortinget har nå fått en utsettelse på å behandle spørsmålet på nytt, skriver Khrono.

Til ballade.no har rektor på NMH, Astrid Kvalbein, blant annet sagt:

– Det at det blir så hårreisende dyrt presser særlig kunstutdanningene særlig hardt. Jeg synes det er skammelig.

Ballade har spurt Senterpartiets øverste sjef for høyere utdanning, kunnskapsminister Ola Borten Moe, om hvordan han ser på saken, uten svar. Vi har også spurt Arbeiderpartiet på Stortinget, foreløpig uten svar, men til Khrono sier deres utdanningspolitiske talsperson Lise Selnes at: – I trange tider har dette vært et valg regjeringen har gjort. Kompromisser blir gjort når det er harde prioriteringer. Dette er et område der Arbeiderpartiets primære politikk har tapt.

Vil skrinlegge

Til utdanningsnyhetsredaksjonen Khrono sier Dag-Inge Ulstein (KrF) at han har fulgt saken nøye på vegne av partiet sitt. Han hadde også møte med representanter for studenter og universiteter om saken i forrige uke.

– Både begge partiprogrammene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet og Hurdalsplattformen er jo klokkeklare, sier Ulstein til Khrono. Han trekker også fram at SV er sterkt imot innføringen.

– Vi får satse på at runden med politiske avklaringer fører til at de skrinlegger hele forslaget, legger han til.

Maika Marie Godal Dam er leder av Norsk studentorganisasjon. Hun sier til Khrono at de er glad det blir utsettelse.

– Det er veldig bra at komiteen nå ber om å få utsatt behandlinga. Vi håper det gir SV rom til å forhandle skolepenger ut i revidert nasjonalbudsjett, og at de sammen med regjeringspartiene skrinlegger hele greia, sier Dam.