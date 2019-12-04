AktueltBransjen

Over en million visninger for Preus-hyllest

Publisert
04.12.2019

Stort engasjement for hyllesten av Anne Grete Preus på NRK 1s «Lindmo».

Sangdikteren Anne Grete Preus gikk bort i august i år, bare 62 år gammel. Hun etterlot seg en stor katalog av sanger og melodier, en katalog som har formet norsk sangdiktning for all tid.

NRK 1s populære TV-program «Lindmo» sendte 15. november en hyllest til sangdikteren, der Ane Brun, Herborg Kråkevik, Kari Bremnes, Maria Mena og Anita Skorgan sang Preus’ fine komposisjon «Når himmelen faller ned», arrangert av Hallgrim Bratberg.

«Når himmelen faller ned», en hyllest til sangdikteren Anne Grete Preus (Foto: Stillbilde fra NRK1s "Lindmo")

Nå har hyllesten over en million visninger på Facebook, som er uvanlig mange i norsk sammenheng, melder NRK til Ballade.no. Opptredenen har også mange visninger fra nrk.no, Instagram og andre kontoer, og er i tillegg en av de lineære tv-sendingene med flest seere denne sesongen.
– Dette er nokså sjelden når det kommer til musikk i talkshow spesielt, og på norsk tv generelt. Det snakkes jo mye om at musikk på tv ikke funker, noe det er en smule tilfredsstillende å motbevise, sier prosjektleder i NRK, Trine Sollie.

Se innslaget på NRK 1s «Lindmo» her!

Anne Grete PreusLindmoNRK 1

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

