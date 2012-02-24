Populærmusikk

Innenfor/Utenfor

Publisert
24.02.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Danseband, rap og black metal side om side.

Lørdag 25 åpner utstillingen INNENFOR/UTENFOR på Rockheim i Trondheim. Utstillingen setter tre ulike musikalske kulturer ved siden av hverandre gjennom bildene til fotografen Peter Beste.

Beste har dokumentert skandinaviske danseband, amerikansk rap og norsk black metal i perioden 2004 – 2011.

Les mer om danseband:

Beste har fulgt danseband blant annet på festivalene i Sel og Seljord siden 2009. Rapfotografiene er hentet fra forstedene til hans hjemby Houston i USA, og black metal bildene er fra perioden 2002 til 2008.

Utstillingens formål er å sammenstille randsonefenomener som står i opposisjon til den rådende kulturen.

Les mer om utstillingen på Rockheim sine sider.

GenrePopulærmusikkUtstillinger

