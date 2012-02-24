Innenfor/Utenfor
Danseband, rap og black metal side om side.
Lørdag 25 åpner utstillingen INNENFOR/UTENFOR på Rockheim i Trondheim. Utstillingen setter tre ulike musikalske kulturer ved siden av hverandre gjennom bildene til fotografen Peter Beste.
Beste har dokumentert skandinaviske danseband, amerikansk rap og norsk black metal i perioden 2004 – 2011.
Les mer om danseband:
Beste har fulgt danseband blant annet på festivalene i Sel og Seljord siden 2009. Rapfotografiene er hentet fra forstedene til hans hjemby Houston i USA, og black metal bildene er fra perioden 2002 til 2008.
Utstillingens formål er å sammenstille randsonefenomener som står i opposisjon til den rådende kulturen.
Les mer om utstillingen på Rockheim sine sider.