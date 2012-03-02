Battler med seg selv

Saksofonist og operasanger Håkon Kornstad til Øyafesitvalen.

Håkon Kornstad hadde allerede en karriere som solosaksofonist og bandleder da han oppdaget sitt eget talent for operasang.

Kornstad så sin første opera i New York i 2009. Han begynte å studere operatenorer på YouTube og tok privattimer før han kom inn på Operhøgskoloen på Kunsthøgskolen i Oslo.

Nylig stod han på scenen i Nasjonaloperaen i Bjørvika som Il Podesta i Mozart-operaen «La finta giarderina» på Scene 2, som et ledd i et prosjekt for å styrke rekruttering og utdanning av norske operasangere.

Øyafestivalen har også oppdaget Kornstads jazz- og operaegenskaper og under årets festival skal han framføre Tenor Battle. Det betyr et møte mellom en tenorsaksofonist og operatenor i én og samme person.

Prosjektet omtales slik av festivalen:

— Det nye bandet kan best beskrives som et slags oppdatert salongorkester, inspirert av 78plate-æraen, der jazzsvisker lever side om side med opera-arier, og vakre ballader avløses av improviserte strekk i kjent Kornstad-stil.