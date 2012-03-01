Marte Thorsby
Bransjen

– Pop og rock dårlig representert

Publisert
01.03.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

IFPI og FONO mener Kulturrådets nye innspillingsutvalg mangler kompetanse.

Det nylig opprettede utvalget for innspilling og publiseringsstøtte, som overtar rollen til innkjøpsordningen for musikk til bibliotekene, får i Dagens Næringsliv (ikke på nett) kritikk for manglende bransjekunnskap av IFPI og FONO, som representerer platebransjen.

Utvalget er oppnevnt av Norsk kulturråd og består av fem personer.

— Ingen tillit

FONO og IFPI har formulert et brev til Kulturdepartementet, der de i følge Dagens Næringsliv skriver «Vi står nå overfor et organ som ikke har tillit i innspillingsmiljøene, både fordi det mangler tilstrekkelig innspillings- og bransjekompetanse, og fordi nesten bare de smale sjangrene er representert.»

IFPI og FONO mener at pop- og rocksegmentet, som utgjør hovedtyngden av antall utgivelser og investeringer, er dårlig representert, og at utvalget mangler kompetanse til å foreta riktig fordeling av midlene i denne støttepotten som skal forvalte om lag 20 millioner kroner.

Endrede premisser

Thorsby og Erling Andersen, daglig leder i FONO, stiller seg i brevet også kritiske til Kulturdepartementet. De mener at de opprinnelige premissene for støtteordningene er endret, og foreslår at utvalget suppleres med representanter for deres organisasjoner. Statssekretær Lubna Jaffery sir til DN at departementet ikke vil gripe inn mot Kulturrådet og utvalgetssammensetningen.

— Har hatt dialog

Stein Slyngstad, avdelingsdirektør i Kulturrådet sier til DN at de har hatt dialog underveis med IFPI og FONO og at de hadde muligheten til å komme med innspill til navn til utvalget uten å komme med noen forslag.

— Vi kan ikke sette inn folk fra plateselskapene, da vil vi få habilitetsproblemer i hver eneste runde. Dette er en ordning for å sikre at man får opp en god bredde av kvalitetsproduksjoner til det norske folk, og det er faglige vurderinger som skal ligge til grunn for beslutningene som skal tas av utvalget, sier Slyngstad.

Ingenting å klage på

Utvalgsmedlem Andreas Meland føler seg ikke truffet av kritikken. Marianne Beate Kielland, som også er medlem i utvalget, mener det er bredt sammensatt.

— Problemet i norsk tildelingsverden er at veldig mye av pengene går til pop- og rockprosjekter, så jeg synes ikke de har noe å klage på. I hvert fall ikke før jobben er begynt, sier hun til DN

De øvrige utvalgsmedlemmene er leder Martin Revheim, den senegalesiske musikeren Becaye Aw og folkemusikeren Jorun Marie Kvernberg.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Nye fagutvalg i Kulturrådet

Fra fem til tre utvalg på musikkområdet.

Utsnitt fra ta:lik utgivelsen «Norsk folkemusikk»

Ei uklar omlegging

INNLEGG: Nok ein gong ser vi at endringar skjer før løysingar er på plass, skriver Frode Rolandsgard fra plateselskapet ta:lik...

Battler med seg selv

Saksofonist og operasanger Håkon Kornstad til Øyafesitvalen.

Death by Unga Bunga

Ønsker raskere behandling

Kulturrådet bruker for lang tid på papirarbeid. Årsaken er en eksplosiv økning i søknader.

Flere saker

Terje Ekrene Vik

Terje Ekrene Vik går fra Blå til Sildajazz

– Jeg gleder meg stort til å lande i gamle hjemtrakter etter å ha hoppet mellom ulike sjangre og verv...

Tom Olstad (trommer) og Staffan William Olsson (gitar) på Herr Nilsen Foto: Privat

Viktig å ivareta jazzens økosystem

Det kan virke som Kulturrådet mangler forståelse for hvordan en jazzmusikers økonomi er organisert, skriver Oslo Jazzforum i sitt tilsvar...

Ragnhild og forelsker seg lett, faller hardt, dikter opp scenarioer og plasserer menneskene hun møter på kongestoler i hodet sitt. Nå gir hun ut album som nettopp handler om en forelskelse.

– Det er skummelt å dele. Men enda skumlere å la være

Ragnhild og graver dypt i de rå og ærlige følelsene som driver oss alle. Med sitt kommende album «Might as...