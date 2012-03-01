– Pop og rock dårlig representert

IFPI og FONO mener Kulturrådets nye innspillingsutvalg mangler kompetanse.

Det nylig opprettede utvalget for innspilling og publiseringsstøtte, som overtar rollen til innkjøpsordningen for musikk til bibliotekene, får i Dagens Næringsliv (ikke på nett) kritikk for manglende bransjekunnskap av IFPI og FONO, som representerer platebransjen.

Utvalget er oppnevnt av Norsk kulturråd og består av fem personer.

— Ingen tillit

FONO og IFPI har formulert et brev til Kulturdepartementet, der de i følge Dagens Næringsliv skriver «Vi står nå overfor et organ som ikke har tillit i innspillingsmiljøene, både fordi det mangler tilstrekkelig innspillings- og bransjekompetanse, og fordi nesten bare de smale sjangrene er representert.»

IFPI og FONO mener at pop- og rocksegmentet, som utgjør hovedtyngden av antall utgivelser og investeringer, er dårlig representert, og at utvalget mangler kompetanse til å foreta riktig fordeling av midlene i denne støttepotten som skal forvalte om lag 20 millioner kroner.

Endrede premisser

Thorsby og Erling Andersen, daglig leder i FONO, stiller seg i brevet også kritiske til Kulturdepartementet. De mener at de opprinnelige premissene for støtteordningene er endret, og foreslår at utvalget suppleres med representanter for deres organisasjoner. Statssekretær Lubna Jaffery sir til DN at departementet ikke vil gripe inn mot Kulturrådet og utvalgetssammensetningen.

— Har hatt dialog

Stein Slyngstad, avdelingsdirektør i Kulturrådet sier til DN at de har hatt dialog underveis med IFPI og FONO og at de hadde muligheten til å komme med innspill til navn til utvalget uten å komme med noen forslag.

— Vi kan ikke sette inn folk fra plateselskapene, da vil vi få habilitetsproblemer i hver eneste runde. Dette er en ordning for å sikre at man får opp en god bredde av kvalitetsproduksjoner til det norske folk, og det er faglige vurderinger som skal ligge til grunn for beslutningene som skal tas av utvalget, sier Slyngstad.

Ingenting å klage på

Utvalgsmedlem Andreas Meland føler seg ikke truffet av kritikken. Marianne Beate Kielland, som også er medlem i utvalget, mener det er bredt sammensatt.

— Problemet i norsk tildelingsverden er at veldig mye av pengene går til pop- og rockprosjekter, så jeg synes ikke de har noe å klage på. I hvert fall ikke før jobben er begynt, sier hun til DN

De øvrige utvalgsmedlemmene er leder Martin Revheim, den senegalesiske musikeren Becaye Aw og folkemusikeren Jorun Marie Kvernberg.