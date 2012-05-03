Ønsker raskere behandling

Kulturrådet bruker for lang tid på papirarbeid. Årsaken er en eksplosiv økning i søknader.

Simen Herning i selskapet Spoon Train er en av dem som søkte støtte under Norsk kulturråds Musikerordning i januar. Tildelingen fra søkerunden ble offentliggjort i slutten av mars og Herning fikk støtte til flere av sine artister. Men tilsagnsbrevet har ennå ikke kommet i posten.

— Forsinkelsen gjør at vi havner i en likviditetsskvis, sier Herning.

Går ut over artistene

Musikerordningen inkluderer støtte til konserter og turneer i utlandet. Ansvaret for utlandsbiten skal flyttes over til en ordning som skal ligge under en ny eksportorganisasjon som skal opprettes etter samkjøring av MIC Norsk musikkinformasjon og Music Export Norway.

Herning ønsker å spille inn til den nye ordningen at behandlingstid er alfa og omega, for slik det er nå harmonerer ikke støtten med realitetene i feltet. Den lange tiden det går fra søknadsfrist til utbetalingen går ut over artistene.

— Heldigvis har vi gode samarbeidspartnere i Europa som kan være med på å ta utlegg. 200 000 kroner er mye penger å vente på for artister som arbeider for et gjennombrudd i disse territoriene, og det er et kostnadskrevende arbeid.

Trenger modifisering

Sindre Bjerga fikk støtte i samme tildelingsrunde som Spoon Train Audio, og fikk helt nylig tilsagnsbrevet fra Kulturrådet. Om Bjerga rapporterer raskt kan han rekke å få utbetaling i løpet av mai.

— Behandlingstiden har blitt lengre og lengre, konstaterer Bjerga, som har sendt søknader til Kulturrådet siden 2006.

— Fram til for to år siden var det ganske OK. Nå har det blitt mye verre.

Bjerga har fått forklart at det er mange flere enn tidligere som søker, men mener at det kan spares tid på å behandle søknader på en annen måte.

— Hvis de legger over til å gjøre det noe i retning UDs reisestøtteordning, der man kan sende inn søknad på nett, hadde det gått veldig mye fortere. Kulturrådet prøver å modifisere litt, men det er allikevel en avleggs måte å gjøre måte å gjøre det på slik det er i dag, sier Bjerga.

Nytt system

— Jeg er enig i at vi bruker for lang tid. Vi jobber det vi kan med å redusere behandlingstiden og vi jobber med både en raskere og enklere søknadsprosess, sier Stein Slyngstad, direktør i Kunstavdelingen og fungerende seksjonsleder for musikk i Kulturrådet.

Ifølge Slyngstad er Kulturrådet i gang med et større prosjekt med et elektronisk saks- og behandlingssystem. Systemet er omfattende og vil gi store forbedringer, ifølge Slyngstad.

— Dette burde vi selvsagt ha klart å ha oppe tidligere, men vi regner med å ha det på plass i løpet av neste år.

Hyggelig, men krevende

Årsaken til at Kulturrådet har kommet « litt bakpå» i musikkordningene er en eksplosiv økning i antall søknader på musikkfeltet. Kulturrådet skal snart lyse ut flere stillinger for å møte den økte pågangen utenfra.

— Vi har aldri fått så mange søknader og det peker bare en vei, noe som gjør at vi trenger mer administrative ressurser.

— Det er veldig hyggelig med et felt i vekst, og at både omfanget i antall søknader og kvaliteten på søknadene øker er hyggelig, men krevende å håndtere, sier Slyngstad.

Det var 4000 søknader på musikk i 2011, noe som utgjør halvparten av søkermengden til Kulturrådet. Økningen i søknader har vært på 100 % de siste ti årene, og ifølge Slyngstad har det økt kraftig de siste årene.

Legitimitet viktig

Slyngstad uttrykker forståelse for at behandlingstiden ikke harmonerer med tempoet i bransjen, og mener at noe av utfordringen også ligger i behandlingsstrukturen med behandling til fagutvalg og råd.

— Det kan virke ganske omfattende, men er viktig for legitimiteten i feltet.

At Kulturrådet også regelmessig skifter ut utvalgsmedlemmer og sørger for å ta geografiske og sjangermessige hensyn gjør at prosessen tar lengre tid enn hvis man skulle ferdigbehandlet søknader i administrasjonen.

— Men det er klart at det er mulig å redusere behandlingstiden også innenfor slike rammer, og noe er gjort ved at vi har delegert de fleste enkeltvedtakene fra rådet til fagutvalgene. Da kutter vi søknadsbehandlingen med et par uker, men vi har ambisjoner som går langt ut over det, sier Slyngstad.