Kulturrådet digitaliseres

Søknader og saksbehandling skal håndteres elektronisk.

Norsk kulturråd har som mål å digitalisere alle søknads- og saksbehandlingsprosesser i løpet av 2013.

For å få til dette har Kulturrådet inngått en samarbeidsavtale med Forskningsrådet som innebærer at Kulturrådet kostnadsfritt får tilgang til gjenbruk av Forskningsrådets søknad- og saksbehandlingssystem.

Anne Aasheim, direktør i Kulturrådet, kaller samarbeidet et forbilde for fremtidig statsforvaltning, ifølge en pressemelding.

Kulturrådet mener det nye systemet vil komme kunst- og kulturlivet til gode gjennom en enklere og raskere søknadsprosess, økt innsyn i søknadsprosessen, bedre rapporteringsrutiner og bedre støttefunksjoner for råd og utvalg.

Kulturrådet håndterer 16 000 søknader årlig.