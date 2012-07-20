Bransjen

Nei til støtte?

Publisert
20.07.2012
Skrevet av
Linn Carin Dirdal

Slottsfjellfestivalen vurderer å ta ut overskudd.

Slottsfjellfestivalen vurderer å si fra seg årets støtte fra Kulturrådet på 250 000 kroner, skriver Aftenposten.

I 2010 tok festivalen kontroll over egen drift, og hadde i fjor et driftsresultat på opp mot en millioner kroner. Festivalpass til årets festival ble utsolgt i mars.

Festivalen får ingen økonomisk hjelp fra fylke eller kommune, og gode tall gjør at festivalsjef Christoffer Rød nå vurderer drift uten Kulturrådsstøtte. Festivaleiere på Kulturrådets støtteliste kan ikke ta ut utbytte, men Rød avviser at dette er hovedgrunnen for en evt. slik avgjørelse.

— Vi jobber først og fremst med festival fordi vi liker det. Samtidig har vi bygget opp en økonomisk buffer, og diskuterer stadig om det er nødvendig å søke støtte fra Kulturrådet. Hvis det går bra i år, er det ingen grunn til at vi skal ta imot penger fra Kulturrådet, forteller Rød til Aftenposten.

Kulturrådet har i 2012 til norske festivaler.

— Hvis man klarer seg uten støtte fra Kulturrådet, trenger man heller ikke søke. Festivalstøtten skal komme nye initiativt til gode, og vi forsøker å gi støtte til nye festivaler hvert år. For å gi midler til nye prosjekter, er vi også avhengige av at noen festivaler går ut av ordningen, sier leder i festivalutvalget i Norsk Kulturråd, Arnfinn Bjerkestrand, til avisen.

Slottsfjellfestivalen i Tønsberg foregår 19. – 21. juli, med bl.a. New Order, Seigmenn og Janelle Monae på plakaten.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

