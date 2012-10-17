Politikk & debatt

EØS-midler – mest for oss selv?

Publisert
17.10.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Kulturrådet mener norske musikere har fått en unik mulighet med de nye EØS-midlene. Men hvordan fungerer det sosiale aspektet ved ordningen?

– EØS-midlene legger til rette for norske aktører som ønsker å samarbeide internasjonalt. Det er et stort beløp som er satt av til kulturutveksling, over 25 millioner euro. EØS-midlene er også gunstige fordi finansieringen er på hele 90 prosent, sier seniorrådgiver i Norsk kulturråd Anna Benedicte Stigen.

Regjeringen bevilget nylig 1,2 milliarder kroner i EØS-midler til kulturformål. Norge bidrar nå med EØS-midler til 15 land. Kulturrådet samarbeider spesielt med Polen, Latvia, Litauen, Portugal, Romania og Tsjekkia. Midlene forvaltes gjennom samarbeidslandene.

Vide rammer

Norge undertegnet allerede i 2009 en samarbeidsavtale med Polen om bruk av EØS-midler til kulturformål. Musikk og scenekunst har til sammen stått for rundt halvparten av prosjektene.

Stigen regner med at en stor del av den nye EØS-potten også vil gå til musikk. Hun understreker at det ikke finnes egne midler øremerket de ulike kunstartene.

– Rammene er vide og inkluderer kunst innen alle kulturområdene. Man søker midler til konkrete prosjekter, under forutsetning av at den ene parten er fra Norge og den andre for eksempel fra Polen, sier hun.

Tre formål

Målet med EØS-kulturmidlene er å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller og å knytte tettere bånd mellom Norge og mottakerlandene. Kulturforsker ved Telemarksforskning, Ole Marius Hylland, mener effekten av sosial kulturpolitikk er vanskelig å måle.

– Det er et generelt poeng at å bruke kultur som et sosialt omfordelingsverktøy er vanskelig. Man kan følge kulturstatistikken over mange år og se at brukermønstrene er nokså forutsigbare, sier han.

Hylland påpeker at internasjonale kultursamarbeid er en særskilt form for kulturpolitisk virksomhet.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

– Ordningene opererer gjerne på et institusjonelt plan og har tre klare formål: næringseksport, omdømmepolitikk og en utvidelse av arbeidsområdene for nasjonale kunstnerne.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Vanskelig å vurdere

Stigen innrømmer at det er vanskelig å måle den sosiale effekten av denne typen prosjekter, men viser til en tidligere evaluering av EØS-midler til kultur, der det ble påvist en økt verdiskapning og flere arbeidsplasser i samarbeidslandene.

– Vi har fått et mandat fra Utenriksdepartementet (UD) og Kulturdepartementet (KUD) til å forvalte den norske delen av ordningen. Dette er en politisk beslutning som er tatt på et høyere nivå. Men vi mener absolutt at det er interessant å følge opp resultatene i etterkant, og har selv tatt initiativ til evalueringer av slike ordninger tidligere, sier hun.

Polsknorsk samarbeid

Trondheim Symfoniorkester har gjennom den polsknorske avtalen fått støtte til et prosjekt med Podlasie Opera og Filharmoniske Orkester.

Kommunikasjonssjef Nina Steen legger ikke skjul på at deler av byråkratiet har vært «firkantet», men hun mener ordningen alt i alt har vært en stor suksess for orkesteret.

– Samarbeidet har vært berikende og stimulerende. Vi har blitt et bedre orkester av å ha fått oppleve oss selv fra utsiden. Det har stor verdi for et nordisk orkester å få mulighet til å møte et nytt og annerledes orkester, sier hun.

Følg Ballade på Twitter

– Likeverdige parter

Folkemusikktrioen Tindra innledet et samarbeid med det polske klezmerbandet Kroke under Førdefestivalen i 2010. NRK-opptaket fra Førde ble senere utgitt på CD.

– Hilde Bjørkum i Førdefestivalen hadde en idé om å lage en felles konsert til festivalen. Det var utgangspunktet vårt. Vi hadde to dager til å forberede oss på konserten. Slike prosjekter der man blir satt sammen av andre, kan være en sammensatt opplevelse, men i dette tilfellet var det fantastisk, sier vokalist Åshild Vetrhus.

Bandet har fortsatt samarbeidet i ettertid og skal blant annet reise på turné til Belgia i januar.

– Påvirker det sosiale aspektet ved EØS-ordningen prosjektet?

– Nei, det vil jeg ikke si. Vi møtes som likeverdige parter. Det har ikke vært i tankene våre i det hele tatt. Samarbeidet handler først og fremst om musikk, sier Vetrhus.

EksportPolitikkStøtteordninger

Relaterte saker

Nettverkstråder

– Liten relevans

Susanna Wallumrød meiner dei regionale kompetansenettverka har liten relevans og bør avviklast.

Kar Grete Jacobsen

Styrk de regionale fagmiljøene

INNLEGG: Kompetansenettverkene må få drive turnévirksomhet og talent- og publikumsutvikling, skriver Kari Grete Jacobsen i MØST.

Arnfinn Bjerkestrand

Musikk skal videre ut!

INNLEGG: Vi har nå en enestående sjanse til å satse på våre beste talenter gjennom å inkludere kultur i næringspolitikken,...

Nei til støtte?

Slottsfjellfestivalen vurderer å ta ut overskudd.

Nidarosdomens jentekor: Konsert i Vår frues kirke. Olavsfestdagene

Flytende grenser

Hva har ledelsen i Olavsfestdagene gjort for å imøtegå kritikken av festivalens bookingprofil?

Arnfinn Bjerkestrand

Risiko, ikke konkurranse

Knutepunktfestivalene skal kunne ta større kunstneriske risikoer, ikke være konkurransevridende, sier Kulturrådsmedlem Arnfinn Bjerkestrand.

Flere saker

E. T. A. Hoffmann Kapellmeister Kreisler

Tid og kunstnerliv: FAE – et musikersyndrom?

Tonene F-A-E ble til et levemotto for Brahms, Schumann og Dietrich; «Frei Aber Einsam». For en kunstner kan ensomhet være...

Deler av styre og ledelse i Norske Festivaler, fra venstre: Truls Sanaker (daglig leder Norske Festivaler), Elin O. Rekdal (Scenekunstbruket, vara i NF styret), Kristin Slørdahl (styremedlem NF, Oslo Kammermusikkfestival) og Øivind Pedersen, styreleder i Norske Festivaler

Vil staten støtte kompetanseutvikling og nettverksbygging i hele festivalfeltet?

DEBATT: Sett Norske Festivaler tilbake på statlig driftstilskudd, sier styret i nettverksorganisasjonen i dette innlegget.

Oslo Spektrum i sin bredde, sett fra scenen, med sitteplasser.

Norsk musikkbransje gjekk glipp av nærare fem milliardar kroner under pandemien

Pandemien ramma kulturlivet skjeivt, skriv Norsk kulturråd etter å ha presentert rapporten «Kunst i tal».