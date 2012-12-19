150.000 til Atomic-turné

Kulturrådet delte ut nesten 20 millioner kroner til musikkfeltet på det siste møtet i 2012. Atomic stakk av med 150.000 kroner.

Kulturrådet var samlet til årets sjette rådsmøte 6. og 7. desember og vedtok å fordele nesten 70 millioner kroner til 560 ulike prosjekt.

På musikkfronten ble det delt ut 20 millioner kroner til 340 arrangører og musikere. Jazzbandet Atomic fikk 150.000 til turnévirksomhet.

Gjennom ordningen for andre musikktiltak fikk metallbandet Enslaved 50.000 kroner til produksjon og utgivelse av en ny konsertfilm. Foremålet er å dokumentere bandets historie gjennom to live-sett i et studio uten publikum der det skal spilles inn en låt fra hvert av Enslaveds 12 album.

