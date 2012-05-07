Nettverkene evalueres

De regionale kompetansenettverkene for rytmisk musikk, og tilskuddsordningen som finansierer disse, er under evaluering. Resultatet skal legges frem i løpet av sommeren, melder Norsk Kulturråd.

Nettverkene som evalueres er Østafjellske kompetansesenter (ØKS), Rytmisk kompetansenettverk i nord (RYK), Musikknettverk Østlandet (MØST), Vestlandets regionale kompetansenettverk (VRAK), Sørnorsk kompetansenettverk og Midtnorsk kompetansenettverk (MINK).

Nettverkene har vært debattert på Ballade tidligere, i til dels sterke ordelag. For eksempel at «de rytmiske kompetansenettverkene trengs ikke. Legg dem ned og slus og ressursene inn i den reelle kompetansen – musikerne».

Vil vurdere endringsforslag

Svensk-norske «Andante – tools for thinking» har fått evalueringsoppdraget. De skal se på ordningens og kompetansenettverkenes styrker og svakheter, og vurdere mulige endringsforslag.

Kompetansenettverkene ble opprettet i 2009 og de til sammen seks nettverkene mottar i alt 5 155 000 kroner fra 2012, fordelt av Norsk kulturråd.