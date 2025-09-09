By:larm Black 2025 blir større enn noen gang

by:Larm Black 2025 tar den harde scenen til nye høyder.

Når by:Larm går av stabelen 11.–13. september, står rock-og metalprogrammet by:Larm Black klar med sitt største program til nå: 17 konserter over tre dager, fordelt på Vulkan Arena og Pokalen, samt paneler med profiler fra bransjen.

– Jeg er utrolig stolt av årets lineup, og spesielt det enorme sjangerspennet. Programmet showcaser alt fra punk, nu metal og doom, til metalcore, rock, folk punk og black metal. Det er akkurat denne variasjonen som gjør by:Larm Black så unikt, sier prosjektleder og bookingansvarlig for blackprogrammet Celine Høie.

Satsingen har fått med seg tunge samarbeidspartnere som Inferno Festival, BBC Radio 1, Mystic Fest og Radio Rock, som alle både presenterer band i programmet og stiller i paneler.

– I år har vi fantastiske partnere med på laget, og det gir hele programmet en ny tyngde. Det er utrolig gøy å se hvordan by:Larm Black har utviklet seg til å bli en så essensiell møteplass for sjangerne, fortsetter Høie.

– Jeg er veldig stolt over at vi har satt sammen et program som viser hele bredden av det som rører seg i det tyngre feltet, og det er dødskult å få være med å løfte frem nye band på Skandinavias største bransjefestival, sier Linda Melsom, som har kuratert årets program sammen med Høie.

by:Larm Black arrangeres i år for niende gang og har blitt en sentral del av festivalen for både fans og bransje.

– Det er gøy å se hvordan by:Larm Black-konseptet har etablert seg som en naturlig og sterk del av festivalen. Dette viser hvor viktig disse sjangerne er, sier daglig leder i by:Larm, Tonje Andersen.