AktueltPopulærmusikk

Her er årets Melodi Grand Prix-deltakere

07.02.2017
- Red.

Ti bidrag konkurrerer i finalen i Oslo Spektrum 11. mars.

NRK offentliggjorde i dag hvilke artister som skal fremføre de ti bidragene som skal konkurrere under årets Melodi Grand Prix-finale i Oslo Spektrum.

I alt ble det sendt inn hele 1036 låter til musikkonkurransen. Det er ny rekord. Finalen holdes 11. mars vil bli sendt direkte på NRK 1.

De ti deltakerene er:
Artist: Ammunition
Låt: Wrecking Crew
Tekst og melodi: Erik Mårtensson og Åge Sten Nilsen

Artist: Amina Sewali
Låt: Mesterverk
Tekst og melodi: Amina Sewali

Artist: Elin & The Woods
Låt: First Step In Faith / Oadjebasvuhtii
Tekst og melodi: Elin Kåven og Robin Lynch

Artist: Ella
Låt: Mommy Boy
Tekst og melodi: PK Ottestad og Ida Maria

Artist: In Fusion
Låt: Nothing Ever Knocked us Over
Tekst og melodi: Niclas Arn, Gustav Eurén, Ulrik Eurén, Danne Attlerud, Cissi Kallin

Artist: Jenny Augusta
Låt: I go where you go
Tekst: Jenny Augusta Enge og Inga Þyri Þórðardóttir
Melodi: Jenny Augusta Enge

Artist: Jowst
Låt: Grab The Moment
Tekst: Jonas McDonnell
Melodi: Joakim With Steen

Artist: Kristian Valen
Låt: You & I
Tekst og melodi: Kristian Valen

Artist: Rune Rudberg Band
Låt: Run Run Away
Tekst og melodi: Peter Danielson, Åsa og Mats Larsson

Artist: Ulrikke
Låt: Places
Tekst og melodi: Tony Alexander Skjevik og Ulrikke Brandstorp

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

