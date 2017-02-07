Her er årets Melodi Grand Prix-deltakere
Ti bidrag konkurrerer i finalen i Oslo Spektrum 11. mars.
NRK offentliggjorde i dag hvilke artister som skal fremføre de ti bidragene som skal konkurrere under årets Melodi Grand Prix-finale i Oslo Spektrum.
I alt ble det sendt inn hele 1036 låter til musikkonkurransen. Det er ny rekord. Finalen holdes 11. mars vil bli sendt direkte på NRK 1.
De ti deltakerene er:
Artist: Ammunition
Låt: Wrecking Crew
Tekst og melodi: Erik Mårtensson og Åge Sten Nilsen
Artist: Amina Sewali
Låt: Mesterverk
Tekst og melodi: Amina Sewali
Artist: Elin & The Woods
Låt: First Step In Faith / Oadjebasvuhtii
Tekst og melodi: Elin Kåven og Robin Lynch
Artist: Ella
Låt: Mommy Boy
Tekst og melodi: PK Ottestad og Ida Maria
Artist: In Fusion
Låt: Nothing Ever Knocked us Over
Tekst og melodi: Niclas Arn, Gustav Eurén, Ulrik Eurén, Danne Attlerud, Cissi Kallin
Artist: Jenny Augusta
Låt: I go where you go
Tekst: Jenny Augusta Enge og Inga Þyri Þórðardóttir
Melodi: Jenny Augusta Enge
Artist: Jowst
Låt: Grab The Moment
Tekst: Jonas McDonnell
Melodi: Joakim With Steen
Artist: Kristian Valen
Låt: You & I
Tekst og melodi: Kristian Valen
Artist: Rune Rudberg Band
Låt: Run Run Away
Tekst og melodi: Peter Danielson, Åsa og Mats Larsson
Artist: Ulrikke
Låt: Places
Tekst og melodi: Tony Alexander Skjevik og Ulrikke Brandstorp