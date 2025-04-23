Bylarm lanserer «Bransjeprisen»

Musikk-Norges største bransjekonferanse og -festival presenterer Bransjeprisen: Til menneskene som sjelden får applausen, men som alltid fortjener litt mer av den.

Bak enhver artist, ethvert album og enhver turné finnes det en liten armé av dedikerte mennesker som jobber i kulissene. De som signerer bandet som ingen har hørt om ennå, investerer i produksjonen, og som peker på den demoen i Dropbox-mappa som alle andre overså.

De som tar sjanser, som holder liv i drømmen, og som er med på å skape øyeblikkene vi aldri glemmer. De løser utfordringer vi ikke visste fantes, finner nye måter å snakke om musikk på, og står aldri selv i spotlighten på scenen når musikkprisen skal deles ut.

Disse menneskene ønsker en av Norges viktigste musikkonferanser og bransjefestivaler å hylle, og presenterer derfor BRANSJEPRISEN – en pris som hyller akkurat de menneskene som sjelden får applausen, men som alltid fortjener litt mer av den.



Bylarm avholdes hvert år i september i Oslo. Arrangementet går over tre dager, og består av seminarer, foredrag og paneler på dagtid og konserter på kveldstid.

På konsertene får nye og ukjente band presentert seg, og flere band har fått sitt gjennombrudd etter å ha opptrådt på festivalen for norsk og internasjonal musikkbransje. Om lag 1000 bransjefolk fra Norge, resten av Skandinavia og andre land deltar på arrangementet som delegater, samt en stor andel festivalpublikummere.

Nytt av året er BRANSJEPRISEN, som deles ut under Bylarm lørdag 13. september.

– Dette er prisen for deg som bygger, løfter, støtter og inspirerer hele den nordiske musikkbransjen. Du som alltid er med i gruppemeldinga, men aldri på bildene. Du som aldri blir nevnt i takketalen. BRANSJEPRISEN er din pris, skriver Bylarm i en pressemelding.

BRANSJEPRISEN er åpen for nominasjoner i følgende kategorier: