Vossajazztrio

Vossa Jazz-teamet blir tre nye personar: Roger Urhaug er ny festivalsjef, medan Silje S. Halstensen blir produsent og Kristin Glück-Teigland organisasjonskonsulent.

Roger Urhaug har bakgrunn frå mellom anna Bergen Jazzforum og Førdefestivalen, og kan vise til rik erfaring og kompetanse frå kulturlivet som både arrangør og utøvande musikar, melder Vossajazz. Han kjem frå stillinga som dagleg leiar i Kalleklev Management AS som i ei årrekke har formidla artistar innan jazz og folkemusikk i inn- og utland.

Om det å tiltre i rolla som festivalleiar på Voss, seier Urhaug at Vossa Jazz ikkje berre er «ein av landets flottaste og mest nyskapande jazzfestivalar over tid, han er òg ein viktig del av sjølvkjensla til ei stolt bygd med lange tradisjonar og rik kulturarv»:

– Saman med eit imponerande tal frivillige står ein dedikert organisasjon og viktige samarbeidspartnarar bak og løfter Vossa Jazz til den internasjonalt anerkjende festivalen me alle føler me eig litt. Også eg. Som påtroppande festivalsjef er det med både iver og audmjukskap eg gler meg til å verte betre kjend med både bygda og med alle dei fantastiske drivarane som gjer Vossa Jazz til den han er – og til det å sjølv få vere med å ta ein framifrå festival inn i åra som kjem. Skoa er store, men eg skal gjere mitt beste for å fylla dei.

Silje S. Halstensen er godt kjend under artistnamnet Bendik, men ho har lang erfaring frå festivalproduksjon og frå verv i ulike kulturorganisasjonar. Ho har arbeid i fleire festivalar med ulike ansvarsrollar, blant dei Øyafestivalen, Bergenfest, Bergen Live, Slottsfjell, Stavern og Vill Vill Vest.

Kristin Glück-Teigland omtalast som «ein drivar» med eit stort engasjement for naturen og kulturarva vår, og og driv i dag matkultur-prosjektet Frisk.