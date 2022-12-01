Oddrun Lilja har tingingsverket til Vossa Jazz 2023 – 50 årsjubileumet til festivalen.

Oddrun Lilja i ensemblet Paal Nilssen-Love Cirkus under Oslo World i pandemiåret 2020, da "verdensfestivalen" ble arrangert i en verden med stengte grenser. Det var første gang Oddrun Lilja spilte med Nilssen-Love.(Foto: Lars Opstad/Oslo World)

Oddrun Lilja leverer Tingingsverket til Vossa Jazz’ 50-årsjubileum

01.12.2022
Guro Kleveland

Når Vossajazz feirer 50 år i april 2023 er det Oddrun Lilja som står bak det tradisjonstunge Tingingsverket. «I» blir krona på verket på en pågående trilogi, forteller gitaristen og komponisten.

Gitaristen og komponisten Oddrun Lilja har gjort seg bemerket i mange sammenhenger de siste årene. Mange la merke til henne i Bugge Wesseltofts New Conception of Jazz, på Vossa Jazz har hun tidligere spilt med bandet Moksha og i Ingebrigt Haaker Flatens Tingingsverk EXIT KNARR i 2021, og med sitt eget band, LILJA, har hun utforsket egne – og særegne – musikalske ideer.

LILJAs første plate, Marble (2020), er en grenseløs samling låter oppkalt etter ti byer i verden hun har besøkt. Det er en bemerkelsesverdig plate som har vakt berettiget oppmerksomhet og blitt mottatt med strålende kritikker, skrev Erik Valebrokk i Ballade, i et stort intervju med kunstneren om hennes inspirasjoner i livet som musiker, der hun trekker fram Bugge Wesseltoft som sin største norske inspirasjonskilde. – Vi har noen av de samme musikalske interessene, både med jazzen og det å spille med folk fra ulike steder i verden. Vi blander sjangere vi liker, og så blir det kanskje noe nytt. Og det handler nok mye om møtet med musikken og med publikum og med musikere for begge to.

I albumteksten til Marble forteller hun også om disse reisene: Hun har spilt med sirkusartister i Etiopia, raga-musikere i India og Nepal, gnawa-musikere i Marokko og jazzmusikere i New York og Paris. Og de musikalske erfaringene hører vi godt i musikken hennes, med inspirasjon fra alle deler av verden.

Kronen på verket
Oddrun Lilja har et gjennomtenkt forhold til egen produksjon, og ser Tingingsverket hun jobber med som «krona på verket» på en pågående trilogi, forteller hun:

– [A]lbum nummer to, som kommer ut til Vossa Jazz neste år, har jeg valgt ut fire tradisjonsbærere som jeg har samarbeidet med for å lage en luftspeiling av klinkekulen (marble, red. mrk.), sett fra vårt perspektiv. Til Tingingsverket på Voss samler jeg alle tråder og søker det ene. En slags non-dualistisk selvbiografi.

Skaldedikt fra 1300-tallet
Tittelen på Tingingsverket er «I», som i romertallet én, og med henvisning til det engelske I, «jeg». Skaldediktet «Lilja», som ble skrevet på Island på 1300-tallet, er bakteppe og inspirasjon for verket, forteller hun:

– Det er et religiøst dikt fra middelalderen, men handlingen kan også oppleves som aktuell og allmenn selv i dag, og tolkes utover den kristne rammen. Når jeg leser setningen «Den fullkomne verden blir ødelagt, verden truer» går tankene til den nye epoken vi er inne i i Europa, hvor vi gikk fra å tenke at krig er helt utenkelig, til å lese om hendelser som blir mer og mer grufulle for hver dag som går.

Oddrun Lilja komponerer og framfører Tingingsverket til Vossa Jazz når festivalen feirer 50 år i april 2023. Tingingsverket «I» blir framført i Voss idrettshall lørdag 1. april kl. 18.00. (Foto: Vossa Jazz)

Oddrun Lilja har med seg et godt knippe solide navn fra norsk musikkliv til framføringen av Tingingsverket. Sammensetningen kaller hun «upløyd mark», med musikere fra blant annet folkemusikk, jazz og soul. Oddrun Lilja selv står for komposisjon, gitar og vokal, Anders Røine er med på gitar, vokal, langeleik, munnharpe og fele, Beate S. Lech på vokal, Helga Myhr på fele og vokal, Helge Norbakken på perkusjon, Jo Skansaar på bass og Sanne Rambags på vokal.

