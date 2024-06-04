Ærespris til Unni Wilhelmsen

Sangdikteren fikk Tekstforfatterfondets Ærespris for 2023 for å ha gitt publikum tekster av høy kvalitet gjennom snart 30 år.

Tekstforfatterfondets Ærespris for 2023 går til en tekstforfatter som evner å invitere oss inn i sitt personlige univers, uten å frarøve lytteren eget eierskap til det som formidles. Helt siden debuten To Whom It May Concern i 1996 har hun gitt oss tidløse tekster som fortsetter å gi gjenklang i både yngre og etter hvert litt eldre ører.

Slik starter juryens begrunnelse for valget av æresprisvinner 2023. Videre skriver de:

Vi trenger ikke å dykke så dypt inn i prisvinnerens diskografi for å raskt finne inspirerende formuleringer og gode betraktninger i rommet mellom mennesker, på godt og vondt, og om livets mange vendinger og kontraster. Å få servert av livets underfundigheter fra en med såpass godt låtskriver-perspektiv oppleves på mange måter betryggende. Lag på lag dekker hun hele følelsesregisteret og det går jo helst bra til slutt, i alle fall for oss som hører på. Vi håper denne prisen kan være med å inspirere tekstforfatteren selv, slik hun har inspirert andre tekstforfattere på veien.

Prisen ble delt ut som en overraskelse under intervju med musikkjournalist Tor Andersen på Ordentli Radio mandag, og sendingen kan du høre tirsdag 4. juni kl. 17.00 og kl 22.00.

Æresprisen er på 100 000 kroner og et håndkolorert trykk av Håkon Bleken. Prisen deles ut av styret i Tekstforfatterfondet, som består av Knut Lystad, Silje Halstensen, Shaun Bartlett og Jon Niklas Rønning.

Blant tidligere mottakere av Tekstforfatterfondets ærespris er Lillebjørn Nilsen, Odd Børretzen, Ole Paus, Jan Eggum, Anne Grethe Preus, Åge Alexandersen, Jan Erik Vold, Lars Lillo Stenberg, Ingrid Bjørnov, Kjartan Kristiansen og Kari Bremnes.