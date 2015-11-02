Et land uten kultur er intet å forsvare

02.11.2015
- Red.

Det er urimelig at nedleggelsen av Forsvarets musikk blir satt opp mot forsvarsevnen, skriver Eivind Hermansen (H) og Tor Woldset (FrP) i kulturkomiteen i Bergen kommune.

Behovet for operativ kraft og økte bevilgninger til Forsvaret er helt åpenbare. Forsvarsteknologi og materiell har en langt høyere prisvekst en annen teknologi i samfunnet, og Forsvaret må holde på kvalifisert og kompetent personell for å yte sitt aller beste.

Den viktige forsvarsdebatten om operativ evne har ofte druknet i debatt om lokalisering og nedleggelser av Forsvarets musikk. Urimeligheten består i at forsvarsevnen settes opp mot kulturen så direkte og brutalt, uten at kultur burde vike for operativ evne.

Det vil derfor være en stor fordel å rydde debatten om Forsvarets musikk av veien først som sist, slik at man kan bruke tid og krefter på det som faktisk er viktig: Forsvarets operative kraft i årene som kommer. Der vi har spesialstyrker i verdensklasse, har vi også musikere i toppklasse, og vi har så inderlig behov for begge deler.

Les også: Forsvarets musikk — igjen!

Musikkorpsene i Forsvaret representerer et enormt profesjonelt musikkliv som er en stor del av Norge og norsk forsvarshistorie. Så lenge det har eksistert orlogsstasjoner og militære fartøy, har det eksistert militærmusikk.

Det er på tide å tenke nytt i spørsmålet om militærmusikkens budsjettmidler. En delfinansiering med Kulturdepartementet vil være å foretrekke, slik at vi kan la militærmusikken leve lenger enn til neste statsbudsjett.

Eivind Hermansen (H) er medlem av kulturkomiteen og Tor Woldset (Frp) er leder i kulturkommiteen i Bergen kommune.

Innlegget sto først på trykk i Bergens Tidende 28. oktober. Det er gjengitt med forfatternes tillatelse.

Relaterte saker

Forsvar

– Går inn for kutt i militærkorps

I forsvarssjefens råd til regjeringens langtidsplan for Forsvarets struktur, som ble lagt frem i dag, anbefales det å samle Forsvarets...

Sjøforsvarets Musikkorps (Tidligere Forsvarets musikkorps vestlandet) holder til i Bergen Foto: Forsvaret

Forsvarets musikk — igjen!

Å samle Forsvarets musikk i et stort og sentralt plassert Oslo-korps er å rasere det profesjonelle musikklivet i distriktene, skriver...

Forsvarets musikkorps Nord Norge er nedleggingstruet i flere av forslagene. Her fra konsert i Narvik. Foto: Anette Ask Forsvaret

Usikker fremtid for militærkorpsene

Mye tyder på at flere – eller alle – av forsvarets korps vil bli foreslått nedlagt når forsvarssjefen skal gi...

Sjøforsvarets Musikkorps (Tidligere Forsvarets musikkorps vestlandet) holder til i Bergen Foto: Forsvaret

Går i krigen for militærkorpsene

Høyre-representanter på Stortinget engasjerer seg for å bevare militærkorpsene som er foreslått nedlagt.

Sjøforsvarets Musikkorps (Tidligere Forsvarets musikkorps vestlandet) holder til i Bergen Foto: Forsvaret

Kulturministeren til spørretimen for å svare om Forsvarets musikk

Hege Haukeland Liadal (Ap) mobiliserer for å gjøre de foreslåtte kuttene til et kulturpolitisk spørsmål.

Kulutrminister Linda C. Hofstad Helleland Foto: Thomas Haugersveen

Svarte om Forsvarets Musikk i spørretimen

Kulturministeren kalte korpsene en viktig kulturbærer, men ville ikke kommentere arbeidet med regjeringens langtidsplan for Forsvarets struktur.

Flere saker

Rhiannon Hovden Edwards

Rhiannon Hovden Edwards ny leder for Virkes arbeid med kultur og opplevelsesnæringen

Edwards forlater dermed stillingen som daglig leder i Musikkutstyrsordningen.

Tone Østerdal

NKA 40 år: Norske Konsertarrangører blir til Norske Kulturarrangører

I dag stemmer Norske Konsertarrangører over om de skal utvide og ønske alle typer kulturarrangører velkommen. En naturlig utvikling etter...

LILJA og Féleth hadde begge store debutplaner denne våren

DEBUTANTENE: Pandemispesial, del 2

LILJA og Féleth er to av vårens debutanter som hadde store planer for lanseringen. Den ene utsetter på ubestemt tid,...