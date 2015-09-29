Usikker fremtid for militærkorpsene

29.09.2015
- Red.

Mye tyder på at flere – eller alle – av forsvarets korps vil bli foreslått nedlagt når forsvarssjefen skal gi sitt råd til regjeringens langtidsplan for forsvarets struktur.

Regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for Forsvarets struktur. Torsdag møter forsvarsjefen for å gi sine fagmilitære råd til arbeidet. Det er i følge Musikkultur.no ventet at han vil foreslå kutt i antall korps.

Ett av forslagene skal være å legge ned samtlige av dagens korps og opprette en enkelt ny enhet i Oslo. Et annet alternativ er å kun beholde korpsene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Over 50 stillinger i fare

I verste fall vil forslagene medføre at dagens 153 faste musikerstillinger i Forsvarets Musikk slankes ned til 90 stillinger.

Tillitsvalgt i Luftforsvarets musikkorps i Trondheim, trombonist Øystein Herfindal, vil ikke ikke kommentere de konkrete forslagene fra forsvarsledelsen til Musikkkultur, men på generelt grunnlag sier han:

– Både Forsvaret og det sivile samfunn vil tape, dersom man legger ned noen av forsvarskorpsene. Hvis man går for det mest dramatiske forslaget, å legge aktivitet kun til hovedstadsområdet, vil konsekvensene bli store, sier Herfindal til Musikkultur.

Flere kuttforslag

Korpsene skal være informert om de kommende kuttforslagene. Forsvarets Musikk, som i dag er landets største arbeidsplass for musikere, har også tidligere stått overfor kuttforslag. Senest i vår da konsulentselskapet McKinsey la frem sine forslag til effektivisering av forsvaret.

Forsvarets Musikkforsvrets musikkorpsKorpskuttkuttforslagnedleggelse

Silje Marie Aker Johnsen

Komponistenes utøver

Silje Aker Johnsen mottok Norsk komponistforenings pris under Hardanger Musikkfest.

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Fusjonen fullført

Det er fire år siden Nordnorsk Opera og Symfoniorkester ble etablert. I høst er prøveperioden over og fusjonen endelig.

Marinens musikkår

Nedleggingstruet

Marinens musikkorps i Karlskrona er varslet nedlagt. –Trist og uheldig mener musikksjef i Norges Musikkorps Forbund.

Sjøforsvarets Musikkorps (Tidligere Forsvarets musikkorps vestlandet) holder til i Bergen Foto: Forsvaret

Forsvarets musikk — igjen!

Å samle Forsvarets musikk i et stort og sentralt plassert Oslo-korps er å rasere det profesjonelle musikklivet i distriktene, skriver...

Forsvar

– Går inn for kutt i militærkorps

I forsvarssjefens råd til regjeringens langtidsplan for Forsvarets struktur, som ble lagt frem i dag, anbefales det å samle Forsvarets...

Sjøforsvarets Musikkorps (Tidligere Forsvarets musikkorps vestlandet) holder til i Bergen Foto: Forsvaret

Et land uten kultur er intet å forsvare

Det er urimelig at nedleggelsen av Forsvarets musikk blir satt opp mot forsvarsevnen, skriver Eivind Hermansen (H) og Tor Woldset...

Martin Horntveth

En helvetes stor låtkatalog

Taffeljazz for perverse animasjonsfilmer og ouverturer om skiskyttere. – Jeg vet ikke hva jeg skal lage, jeg bare får det...

Nikan Khosravi

Når ytringsfriheten strammes inn rundt metallen

Piskeslag og dødsstraff. Avhengig av hvilke land de kommer fra, møter ekstremmetallen veldig forskjellige reaksjoner. I år handler Infernofestivalen om...

Komponist Synne Skouen fikk æresprisen under Musikkforleggerprisen

Ny, norsk musikk – 7 anbefalinger. Dag 4: Synne Skouen

Ballade publiserer komponist Gisle Kverndokks syv anbefalinger til verk av nålevende norske komponister, en serie han nylig startet på egen...