Usikker fremtid for militærkorpsene

Mye tyder på at flere – eller alle – av forsvarets korps vil bli foreslått nedlagt når forsvarssjefen skal gi sitt råd til regjeringens langtidsplan for forsvarets struktur.

Regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for Forsvarets struktur. Torsdag møter forsvarsjefen for å gi sine fagmilitære råd til arbeidet. Det er i følge Musikkultur.no ventet at han vil foreslå kutt i antall korps.

Ett av forslagene skal være å legge ned samtlige av dagens korps og opprette en enkelt ny enhet i Oslo. Et annet alternativ er å kun beholde korpsene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Over 50 stillinger i fare

I verste fall vil forslagene medføre at dagens 153 faste musikerstillinger i Forsvarets Musikk slankes ned til 90 stillinger.

Tillitsvalgt i Luftforsvarets musikkorps i Trondheim, trombonist Øystein Herfindal, vil ikke ikke kommentere de konkrete forslagene fra forsvarsledelsen til Musikkkultur, men på generelt grunnlag sier han:

– Både Forsvaret og det sivile samfunn vil tape, dersom man legger ned noen av forsvarskorpsene. Hvis man går for det mest dramatiske forslaget, å legge aktivitet kun til hovedstadsområdet, vil konsekvensene bli store, sier Herfindal til Musikkultur.

Flere kuttforslag

Korpsene skal være informert om de kommende kuttforslagene. Forsvarets Musikk, som i dag er landets største arbeidsplass for musikere, har også tidligere stått overfor kuttforslag. Senest i vår da konsulentselskapet McKinsey la frem sine forslag til effektivisering av forsvaret.