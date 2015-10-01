Bransjen

– Går inn for kutt i militærkorps

01.10.2015
Ida Habbestad

I forsvarssjefens råd til regjeringens langtidsplan for Forsvarets struktur, som ble lagt frem i dag, anbefales det å samle Forsvarets musikk til ett sted og redusere antallet korps.

I rapporten står følgende om korpsene:

«Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon viderefører sine oppgaver. Kostnadene knyttet til kultur og tradisjon skal reduseres.

Kostnadsreduksjoner kan oppnås gjennom å samle Forsvarets musikk til ett sted eller å redusere antallet korps. En reduksjon fra fem til tre korps har vært vurdert, men anses ikke å gi tilstrekkelig kostnadseffekt, kvalitet og fleksibilitet. Derimot kan man oppnå disse effektene gjennom å samlokalisere Forsvarets musikk på ett sted.

Antallet årsverk i Forsvarets musikk begrenses oppad til 100. HM Kongens Gardes musikkorps videreføres som i dag. Forsvarssjefen vil utrede muligheten for også å samle alle Forsvarets museer på ett sted, sentralt lokalisert, basert på størst mulig grad av selvfinansiering av driften.»

Per i dag finnes 153 faste musikerstillinger i Forsvarets Musikk. I tillegg har disponerer korpsene 25 administrative stillinger, samt seks stillinger i administrasjonen sentralt.

Korpsene har vært informert om de varslede kuttforslagene, og i MFO Hordaland og Sogn og Fjordane har regionslederKjell Erik Husom uttalt at han mener forslaget er «i utakt med den enstemmige politiske konsensus som ligger i stortingsmelding 33, der intensjonene er å videreføre dagens korpsstruktur med fem korps og endog styrke besetningen og driften for å utvikle Forsvarets musikk!»

Forsvarets musikkorps Nord Norge er nedleggingstruet i flere av forslagene. Her fra konsert i Narvik. Foto: Anette Ask Forsvaret

Usikker fremtid for militærkorpsene

Mye tyder på at flere – eller alle – av forsvarets korps vil bli foreslått nedlagt når forsvarssjefen skal gi...

Sjøforsvarets Musikkorps (Tidligere Forsvarets musikkorps vestlandet) holder til i Bergen Foto: Forsvaret

Forsvarets musikk — igjen!

Å samle Forsvarets musikk i et stort og sentralt plassert Oslo-korps er å rasere det profesjonelle musikklivet i distriktene, skriver...

Sjøforsvarets Musikkorps (Tidligere Forsvarets musikkorps vestlandet) holder til i Bergen Foto: Forsvaret

Et land uten kultur er intet å forsvare

Det er urimelig at nedleggelsen av Forsvarets musikk blir satt opp mot forsvarsevnen, skriver Eivind Hermansen (H) og Tor Woldset...

Åse Hedstrøm

Ikke bare Kulturdepartementets ansvar

Hva taper man når Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet kutter i sine kultursatsinger, spør Norsk Komponistforening.

Sjøforsvarets Musikkorps (Tidligere Forsvarets musikkorps vestlandet) holder til i Bergen Foto: Forsvaret

Går i krigen for militærkorpsene

Høyre-representanter på Stortinget engasjerer seg for å bevare militærkorpsene som er foreslått nedlagt.

Forsvaret

Musikk som manipulasjon

Ny masteroppgave mener det er vanskelig å skille fiksjon og virkelighet i militærvideoer på nett. – Vi er opptatt av...

Medieviter Anja Nylund Hagen

Makta over musikken: Portvokterne som sitter på mer og mer data

«Mindre, ikke mer, demokratisk eller tilgjengelig.» Forsker Anja Nylund Hagen beskriver i denne kronikken en portvokter som bare vokser.

Anja Skybakmoen er en av de musikalske lederne for Norges Rytmiske Ungdomskor

Sangere søkes til landets første rytmiske ungdomskor

Norges Rytmiske Ungdomskor skal løfte ensemblesang innen rytmisk musikk.

Honningbarna

Tine Thing Helseth ble frisk av kreft. Honningbarna ble voksne. Her er de beste albumene fra 2022.

Ary, Beharie, Honningbarna, Oslo-Filrhamonien, Djupet, Amalie Holt Kleive, Munch i musikken til Satyricon, med flere: her er Balladeredaksjonens favorittplater fra...