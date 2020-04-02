«Aaaaa»: Fredrik Høyer og Bendik Baksaas møter Munch i ny musikkvideo

Høyer og Baksaas fikk tilbringe tid med «Skrik» i det korona-stengte Munchmuseet. Se resultatet i denne musikkvideoen.

Er Skrik verdens mest kjente motiv? Den svaiende skikkelsen mot den blodrøde solnedgangen har i hvert fall blitt kopiert og parodiert i det uendelige, og maleriet har inspirert til skapelsen av en hel rekke andre kunstuttrykk. Skrik har blitt brukt som symbol på verdenskriser helt tilbake til første verdenskrig, under Brexit og nå korona-pandemien.

Munchmuseet slapp forfatter Fredrik Høyer og musiker Bendik Baksaas inn i det stengte museet, og lot dem slå seg løs foran kunstverket. Resultatet ble en musikkvideo som igjen viser dette verkets aktualitet, og som spiller på diktet Munch selv skrev til Skrik:

Jeg gik bortover veien med to venner

– så gik solen ned

Himmelen ble pludseli blodi rø

– Jeg standset, lænet mig til gjæret træt til døden

– over den blåsorte fjor og by lå blod i ildtunger

Mine venner gik videre og jeg sto igjen skjælvende af angest

– og jeg følte det gik et stort uenneligt skrig gennem naturen

Deler av musikkstykket ble imidlertid til spontant under det fysiske møtet med kunsten inne i museet.

I Fredrik Høyers versjon lyder teksten blant annet slik:

Himmelen er en hydrogenballongskipbrann

av argon og ozongasser

i luftmassene,

og jeg står her og liksom griper etter mastene

uten å finne annet enn vindkast

å holde fast til:

Et selvportrett med flammekaster

av grus og antibac og knuste panteflasker

det ikke går an å løpe ifra.

Da, før alt blir stille, hører jeg jorda rope

Aaaaa…

– Jeg ble veldig inspirert av at Munch skriver at han hørte et skrik, et rop, på en måte en tone, gjennom naturen. En sang opp fra jorda, liksom. Da bare satt vi oss ned og begynte å jobbe frem hva den tonen var for oss, både i tekst og i elektronisk musikk, sier Høyer.

– For meg så er en «A» 440 Hertz, og jeg er helt sikker på at moder jord sender ut frekvenser. Om det er på 440 Herz, vet jeg ikke, men at man opp fra bakken kan høre et lavfrekvent elefantbrøl, det er jeg helt sikker på. Og det var det vi ville prøve å tolke i en teknolåt.

Videoen er laget av Per Sveinung Larsen. Se musikkvideoen «Aaaaa…» her!

