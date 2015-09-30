InnleggPolitikk & debatt

Forsvarets musikk — igjen!

Publisert
30.09.2015
Skrevet av
- Red.

Å samle Forsvarets musikk i et stort og sentralt plassert Oslo-korps er å rasere det profesjonelle musikklivet i distriktene, skriver Kjell Erik Husom i MFO.

Forvarets budsjetter er under hardt press. Utkastet til omstrukturering av Forsvarets musikk blir offentliggjort 1. oktober, men etter dårlig skjulte lekkasjer ser forslaget ut til å innbære at Forsvaret ser for seg hele Forsvarets musikk i et stort og sentralt plassert Oslo-korps som skal fylle alle oppgavene til dagens fem korps som er naturlig spredt utover hele landet.

Dette vil selvsagt bety en rasering av det profesjonelle musikklivet i distriktene, og umistelige tradisjoner og verdier vil gå tapt. Det er ikke mange år siden nedleggingsspøkelset truet i Forsvarets musikk. At dette kommer opp igjen allerede nå og prosessen rundt det hele, vitner om at Forsvarets ledelse ikke har begrep om hvilke kulturell kapital de forvalter.

Det er også i utakt med den enstemmige politiske konsensus som ligger i stortingsmelding 33, der intensjonene er å videreføre dagens korpsstruktur med fem korps og endog styrke besetningen og driften for å utvikle forsvarets musikk!

En vinge på Forsvarets jagerfly 

Det er ikke lett å sette en prislapp på verdien av kultur. Norges forsvarsevne er viktig og ett års drift av Forsvarets musikk er knapt en vinge på et av forsvarets nye jagerfly. Forsvarets musikk og alle kulturinstitusjoner representerer verdier som ikke lar seg prissette. Kultur er likevel like uunværlig som blodet i kroppen. Man kan klare seg med en lav blodprosent men livet som helslapp kulturell anemiker ville ikke være Norge verdig.

Marinemusikken holder til i Horten. Korpset omtaler seg selv som kulturbærer i Sjøforsvaret siden 18​​20. Foto: forsvaret

Forslaget som kommer vil dessuten innbære en ytterligere sentralisering av musikklivet som forsterker problemene distriktene har med å innhente profesjonell kompetanse i nærmiljøet. En musiker skaper dessuten kulturelle ringvirkninger langt utover sitt profesjonelle virke; de aller fleste er aktive med undervisning, dirigering, solistoppdrag, kammermusikk og freelancevirksomhet som utøver i tillegg til også å være til inspirasjon og en rollemodell for kommende utøvere.

Nødvendige endringer

For å sikre en forutsigbar drift av Forsvarets musikk er er det nødvendig å gjøre endringer. Det er uomtvistelig at korpsene er et svært viktig ansikt utad og en identitetsbygger for forsvaret, og det vil være naturlig at alle musikerne fortsatt er ansatt i forsvaret.

Det har imidlertid lenge vært problem med driften. Midler som skulle gå til styrking av driftsbudsjettene til korpsene slik at musikerne kunne få en meningsfull arbeidshverdag og kunne tilby et bredt publikum et tilbud som er profesjonelle ensembler verdig, har svingt fra år til år, penger har på kort varsel blitt holdt tilbake eller omdisponert og en stadig større del av kaka forsvunnet til administrasjon i nivåene over korpsene. Dette har gjort at korpsene ikke har fått utløst sitt postensial, selv om de har gjort så godt de har kunnet med de sparsomme kronene de har hatt til drift.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Derfor ville det være naturlig å legge opp til en struktur der ansvaret og forpliktelsene fordeles. Da har Forsvarsjefen alene ikke makt til foreslå secenarier som vil være ødeleggende for forsvarets musikk og Norge som kulturnasjon. Politikerne må nå utvise handlekraft i Stortinget og omsette innholdet av sin egen stortingsmelding, «kultur å forsvare», slik at korpsene kan bestå og få arbeidsro og midler til utvikle seg til glede og nytte for hele befolkningen.

Kjell Erik Husom

Regionlagsleder Musikernes Fellesorganisasjon Hordaland og Sogn og Fjordane, musiker i Bergen Filharmoniske Orkester.

forsvaretForsvarets MusikkKorpsMFOmilitærkorpsMusikernes fellesorganisasjon

Relaterte saker

Forsvarets musikkorps Nord Norge er nedleggingstruet i flere av forslagene. Her fra konsert i Narvik. Foto: Anette Ask Forsvaret

Usikker fremtid for militærkorpsene

Mye tyder på at flere – eller alle – av forsvarets korps vil bli foreslått nedlagt når forsvarssjefen skal gi...

Marinens musikkår

Nedleggingstruet

Marinens musikkorps i Karlskrona er varslet nedlagt. –Trist og uheldig mener musikksjef i Norges Musikkorps Forbund.

Forsvarets musikkorps Nord Norge

Ny avtale for Forsvarets musikk

NRK har signert.

Forsvar

– Går inn for kutt i militærkorps

I forsvarssjefens råd til regjeringens langtidsplan for Forsvarets struktur, som ble lagt frem i dag, anbefales det å samle Forsvarets...

Sjøforsvarets Musikkorps (Tidligere Forsvarets musikkorps vestlandet) holder til i Bergen Foto: Forsvaret

Et land uten kultur er intet å forsvare

Det er urimelig at nedleggelsen av Forsvarets musikk blir satt opp mot forsvarsevnen, skriver Eivind Hermansen (H) og Tor Woldset...

Åse Hedstrøm

Ikke bare Kulturdepartementets ansvar

Hva taper man når Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet kutter i sine kultursatsinger, spør Norsk Komponistforening.

Flere saker

Sandra Kolstad Foto: Anne Valeur

Sandra Kolstad og Haakon Mathisen vant videokonkurranse

Får 50 000 kroner av Kollisjon Pitcheforum til å lage sci-fi-video til låta «Catch 22».

Edvard Grieg

Skal sende Grieg minutt for minutt

NRK markerer komponistens 175 års dag med maratonkonsert.

Mira Thiruchelvam og Gutu Abera

Afrikansk musikkpris til bergensmusikerne Gutu Abera og Mira Thiruchelvam

– For en ære å bli anerkjent av Afrikas mest prestisjefylte pris! Mira Thiruchelvam er stolt av å være produsent...