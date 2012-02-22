Ny avtale for Forsvarets musikk

Landets største arbeidsplass for blåsemusikere er Forsvarets musikk, med sine fem profesjonelle korps. NRK har nå signert en generell avtale med Forsvarets musikk om formidling av konsertopptak.

— Forsvarets musikk har i mange år hatt en spennende utvikling i forhold til repertoar og utøvelse. Vi anerkjenner Forsvarets musikk som en viktig del av det profesjonelle kulturlivet på linje med symfoniorkesterne og Operaen, sier Anne Røthing, redaksjonssjef i NRK konsert/event i en pressemelding.

Historisk anerkjennelse

Musikkinspektør i Forsvaret Arnstein Lund setter også stor pris på NRK-samarbeidet.

— Denne anerkjennelsen er historisk for Forsvarets musikk og blåsemusikken som kunstfelt, sier Lund, som kan presentere en nykomponert trombonekonsert for NRKs lyttere allerede 2. mars. Verket er signert Lars Erik Gudim.