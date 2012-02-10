Ingen utbetalinger siden 2009
GramArt og MFO forventer at uteblitt vederlag snarest utbetales av IFPI-selskapene.
I 2009 overtok IFPI, de største plateselskapenes interesseorganisasjon, ansvaret for å fordele penger for innkopieringsrettigheter fra NRK.
Siden den gang har det ikke blitt utbetalt vederlag fra IFPI-selskapene til utøverne, ifølge artistorganisasjonen GramArt.
— Per februar 2012 har IFPI-artistene som har blitt innkopiert ikke blitt avregnet for bruk i 2009 og 2010, sier Elin Aamodt, daglig leder i GramArt.
Skylder på forsinkelser
Begrunnelsen GramArt har fått for dette, er at IFPI har fått listene over innkopiert materiale sent.
— De har forsikret oss om at avregning til artistene vil skje snarest, og at vi vil få innsyn i rapporteringsgrunnlaget, sier GramArts daglige leder.
Innkopieringsvederlaget som før 2009 ble delt 50/50 mellom utøver og produsent og så utbetalt fra GRAMO, blir nå fordelt via IFPI og plateselskapene.
— Vi forventer at innkopieringspengene blir utbetalt, og regner med at det skjer så snart som mulig, sier Renée Rasmussen, forbundsleder i Musikernes Fellesorganisasjon.
Sen analyse
Marte Thorsby, direktør IFPI, sier at de uteblitte utbetalingene skyldes «helt naturlige grunner», og at GramArt og MFO er opplyst om dette.
— Det har tatt tid å analysere rapportene fra NRK om hva som er brukt av IFPI-musikk, og de ferdige rapportene fikk vi først i desember 2011. Rapportene er sendt videre til selskapene og avregning vil skje derfra, sier Thorsby.