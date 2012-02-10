Illustrasjon mynt
Bransjen

Ingen utbetalinger siden 2009

Publisert
10.02.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

GramArt og MFO forventer at uteblitt vederlag snarest utbetales av IFPI-selskapene.

I 2009 overtok IFPI, de største plateselskapenes interesseorganisasjon, ansvaret for å fordele penger for innkopieringsrettigheter fra NRK.

Siden den gang har det ikke blitt utbetalt vederlag fra IFPI-selskapene til utøverne, ifølge artistorganisasjonen GramArt.

— Per februar 2012 har IFPI-artistene som har blitt innkopiert ikke blitt avregnet for bruk i 2009 og 2010, sier Elin Aamodt, daglig leder i GramArt.

Skylder på forsinkelser

Begrunnelsen GramArt har fått for dette, er at IFPI har fått listene over innkopiert materiale sent.

— De har forsikret oss om at avregning til artistene vil skje snarest, og at vi vil få innsyn i rapporteringsgrunnlaget, sier GramArts daglige leder.

Innkopieringsvederlaget som før 2009 ble delt 50/50 mellom utøver og produsent og så utbetalt fra GRAMO, blir nå fordelt via IFPI og plateselskapene.

— Vi forventer at innkopieringspengene blir utbetalt, og regner med at det skjer så snart som mulig, sier Renée Rasmussen, forbundsleder i Musikernes Fellesorganisasjon.

Følg Ballade på Facebook

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Sen analyse

Marte Thorsby, direktør IFPI, sier at de uteblitte utbetalingene skyldes «helt naturlige grunner», og at GramArt og MFO er opplyst om dette.

— Det har tatt tid å analysere rapportene fra NRK om hva som er brukt av IFPI-musikk, og de ferdige rapportene fikk vi først i desember 2011. Rapportene er sendt videre til selskapene og avregning vil skje derfra, sier Thorsby.

BransjeOpphavsrett

Elin Aamodt Foto: GramArt

