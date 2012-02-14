Travle dager for KORK

Etterspørselen etter Kringkastingsorkesteret går i taket som en følge av NRKs konflikt med IFPI. Nå planlegges lydlegging av sommerens OL-sendinger.

NRK og IFPI, de største plateselskapenes organisasjon, er ikke enige om hvor mye NRK skal betale for såkalt innkopiert musikk, det vil si musikk som brukes under TV-sendinger og i nettradio. Siden nyttår har de to stått uten samarbeidsavtale. Det betyr at statskanalen tvinges til å tenke nytt rundt lydlegging av sendinger.

Prosjektleder for NRK Sportens sendinger fra sommerens OL i London, Frøydis Frostmo, har i likhet med andre kolleger funnet løsningen innomhus.

— Noen sa «men herregud, vi har jo et eget husorkester, hvorfor kan ikke de arrangere noen låter for oss?».

KORK spiller pop

Frostmo understreker at de foreløpig veldig tidlig i idéstadiet, og at ingenting er 100% sikkert ennå.

— Men tanken er at vi skal la Kringkastingsorkesteret arrangere og spille inn låter som har en tillknytning til England og London. Vi skal ikke få komponert egen musikk til dette, men i stedet bruke materiale seerne vil kjenne igjen. Det kan for eksempel være «London Calling» eller «West End Girls», sier Frostmo.

Blir muligens KORKet:

I sendingene fra OL vil NRK bruke musikk til lydtepper, og også i mer fremtredende posisjoner, som for eksempel i lydsporet til egenproduserte «musikkvideoer» med slow motion-bilder fra aktuelle øvelser. Her kan innspillingene fra Kringkastingsorkestet (KORK) bli viktige.

— Det kan fort bli opp mot en hel time med musikk hver dag. Mye av det kommer til å være spilt inn av KORK. 70% av musikken vi vanligvis har tilgjengelig for bruk har vi nå ikke lov til å bruke grunnet konflikten med IFPI. Det var utgangspunktet for at KORK-prosjektet kom opp.

Les også: Artistene vil fjerne IFPI fra forhandlingsbordet

Bruker hver time

KORKs orkestersjef Rolf Lennart Stensø er godt fornøyd med tingenes tilstand. Så lenge IFPI og NRK ikke blir enige, er det travle dager for orkesteret.

— For oss er ikke denne konflikten så veldig dum, nei. Vi lever godt med den. Ikke bare får vi flere henvendelser fra redaksjonene, vi ser også at flere av våre opptak får en ny betydning. Produksjoner og avdelinger har innimellom hatt behov for musikk veldig raskt. Da har vi kunne henvise til vårt rikholdige arkiv, sier han.

Om noe, skulle Stensø gjerne hatt mer tid til opptak.

— Det er henvendelser nå vi ikke får tid til å følge opp. Det er så travelt nå at hver ledige time brukes til opptak. Vi jobber veldig mye, og folk finner det meningsfullt. Det er kjempestemning i orkesteret.

Synliggjør viktig orkester

Konflikten med IFPI synliggjør betydningen av KORK, mener Stensø.

— I tilfeller som dette blir det igjen synlig hvorfor enkelte kringkastere har sine egne orkester. Det blir åpenbart hvor viktig det er å ha rettighetene på egne innspillinger.

Stensø sier at det foreløpig er satt av én uke til innspillingen av musikk til OL-sendingene. I tillegg til popmusikk med åpenbare London-referanser, trekker Stensø også frem klassisk musikk av komponister som den britiske Edward Elgar og den tyskfødte Georg Friedrich Händel, som bodde og jobbet i England i store deler av karrieren, som aktuelle til sendingene.

— Det kommer til å bli en to-tre timer med innspilt musikk, som skal fordeles over de ulike sendingene. Vi kan ikke levere nye ting til hvert minutt med sending, så det blir nok litt gjenbruk.

Går gjennom arkivet

Det blir ikke utelukkende KORKs musikk en får høre under OL-sendingene. NRK har også lov til å bruke musikk fra Urørt-arkivet, og fra plateselskaper som ikke er representert av IFPI.

Per Ole Hagen, NRKs rettighetsansvarlige, sier at konflikten med IFPI er synd for artistene som ikke lenger blir spilt, men at det kan slå positivt ut for seerne.

— Vi holder nå på å registrert alt vi har i musikkarkivet som ikke er underlagt IFPI, slik at det fremgår klart hva vi kan bruke og hva vi ikke kan bruke.