NRK har fått tilbud om å bruke IFPI-musikk vederlagsfritt til Spellemannsendingen, men takket nei.

IFPI, de største plateselskapenens interesseorganisasjon, og NRK har ikke kommet til enighet om TV-kanalens bruk av IFPI-selskapenes repertoar i on demand-nettradio, innkopiert i TV-programmer og til visning av musikkvideoer fra IFPI-selskaper.

Som , har IFPI en spesialavtale med Spellemann som gjør at hovedsendingen 14. januar fritt kan bruke musikk fra IFPI. Denne avtalen gjelder ikke for den delen av prisutdelingen som sendes på NRK3, hvor prisene for hip hop og musikkvideoer skal deles ut.

— Hovedsendingen på NRK1 er produsert av Spellemann selv, men innslaget på NRK3 er produsert av NRK. Da er det nå sånn at når vi ikke har en avtale om bruk av IFPI-musikk, så kan vi ikke bruke den her, sier Per Ole Hagen, ansvarlig for musikkrettigheter i NRK.

Takket nei til gratis

Marte Thorsby, som både er leder for IFPI og Spellemann, sier til Ballade at NRK har fått tilbud om å bruke IFPI-musikk vederlagsfritt i denne sendingen.

— IFPI skulle ikke hatt noen inntekter av denne bruken, ettersom det er ren promotering av artistene og deres musikk.

Dette har NRK takket nei til.

— Det stemmer at vi har fått tilbud om å bruke musikken fritt, men ledelsen har bestemt at vi ikke kan gå med på en slik avtale. Vi liker ikke gratis. Vi vil nå helst betale for oss, og det har vi da også tilbudt oss å gjøre, sier Hagen.

— Etter den gamle avtalen?

— Ja, det er den avtalen vi hadde inntil nyttår, og det er den vi mener det vil være rimelig å forholde seg til inntil en ny avtale er på plass.

En festforestilling

Hagen er ikke enig i at Spellemann først og fremst er promotering.

— Det kan vi ikke gå med på. Jeg har aldri tenkt på Spellemann som et promoteringsshow, det var nytt for meg. Hva da med et program som for eksempel Lydverket?

— Spellemann handler jo i sin essens om å synliggjøre musikken og artistene, mens Lydverket i større grad er et redaksjonelt produkt, som gjør egne saker rundt musikken?

— Jeg tenker mer på Spellemann som en festforestilling for musikkbransjen enn som et promoteringsshow. Vi kan uansett ikke begynne å lage slike skiller, da er vi på ville veier. Jeg skulle ønske at vi kunne nådd en enighet om et prisnivå vi begge kunne leve med, men kravet vi har fått er så høyt at vi av flere forskjellige grunner kan ikke gå med på det. Da får det utslag som dette. Det vil merkes også i andre program, som vi nå bruker mye tid og krefter på å gjøre om på. Jeg synes det er synd at vi ikke kan bruke IFPI-musikk i morgen, men det er like synd at hver eneste fjernsynssending som bruker IFPIs musikk blir påvirket av det.

Både Hagen og Thorsby sier det er synd at den låste konflikten først og fremst rammer artistene.