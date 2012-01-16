Prisvinnerne
På lørdag fikk disse Spellemannharpen med hjem.
Kvinnelig artist
Ane Brun – It All Starts With One
Mannlig artist
Bernhoft – Solidarity Breaks
Popgruppe
Team Me – To the Treetops
Samtidsmusikk
Håkon Thelin – Light
Rock
Honningbarna – La alarmane gå
Country
Onkel Tuka – Hvit honning
Metal
Årabrot – Solar Anus
Elektronika
Biosphere – N-Plants
Hip Hop
Lars Vaular – Du betyr meg
Folkemusikk/Tradisjonsmusikk
Ragnhild Furebotten – Never On a Sunday
Danseorkester
Dænsebandet – Vi talas
Jazz
Ola Kvernberg – Liarbird
Klassisk musikk
Leif Ove Andsnes/Cristian Tetzlaff/Tanja Tetzlaff – Schumann – Complete Works for piano trio
Viser
Stein Torleif Bjella – Vonde visu
Barneplate
Tonje Ugstad – Mygga og flua
Åpen Klasse
Barut – Inga Juuso – Balggis
Tekstforfatter
Lars Vaular – Du betyr meg
Komponist
Rolf Wallin (Bodø Sinfonietta/Eggen/Lundeng/Torjesen) – Wire and String
Årets Nykommer- og Gramo-stipend
Jonas Alaska – Jonas Alaska
Blues
Amund Maarud – Electric
Årets Hit
Plumbo – Møkkamann
Årets Spellemann
Bernhoft – Solidarity Breaks
Årets Musikkvideo
Envy – One Song
Hedersprisen
Jan Eggum
Årets produsent
Kåre Vestrheim
Årets innovatør
Shining