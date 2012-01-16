Prisvinnerne

16.01.2012
Carl Kristian Johansen

På lørdag fikk disse Spellemannharpen med hjem.

Kvinnelig artist

Ane Brun – It All Starts With One

Mannlig artist

Bernhoft – Solidarity Breaks

Popgruppe

Team Me – To the Treetops

Samtidsmusikk

Håkon Thelin – Light

Rock

Honningbarna – La alarmane gå

Country

Onkel Tuka – Hvit honning

Metal

Årabrot – Solar Anus

Elektronika

Biosphere – N-Plants

Hip Hop

Lars Vaular – Du betyr meg

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk

Ragnhild Furebotten – Never On a Sunday

Danseorkester

Dænsebandet – Vi talas

Jazz

Ola Kvernberg – Liarbird

Klassisk musikk

Leif Ove Andsnes/Cristian Tetzlaff/Tanja Tetzlaff – Schumann – Complete Works for piano trio

Viser

Stein Torleif Bjella – Vonde visu

Barneplate

Tonje Ugstad – Mygga og flua

Åpen Klasse

Barut – Inga Juuso – Balggis

Tekstforfatter

Lars Vaular – Du betyr meg

Komponist

Rolf Wallin (Bodø Sinfonietta/Eggen/Lundeng/Torjesen) – Wire and String

Årets Nykommer- og Gramo-stipend

Jonas Alaska – Jonas Alaska

Blues

Amund Maarud – Electric

Årets Hit

Plumbo – Møkkamann

Årets Spellemann

Bernhoft – Solidarity Breaks

Årets Musikkvideo

Envy – One Song

Hedersprisen

Jan Eggum

Årets produsent

Kåre Vestrheim

Årets innovatør

Shining

Bransje

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

NRK

– Liker ikke gratis

NRK har fått tilbud om å bruke IFPI-musikk vederlagsfritt til Spellemannsendingen, men takket nei.

Synne Skouen

– Stor juryutfordring

Tidligere har Spellemann skilt mellom populær- og samtidskomponister. Nå er det én kategori.

Spotify og Spellemann

Samarbeider igjen.

Spellemann til NRK

For første gang siden 2002.

Susanne Sundfør

Dropper mannlig og kvinnelig-kategori

Grammis i Sverige vil gjøre prisen kjønnsnøytral. Spellemann har ikke tatt stilling ennå.

Plater — kan bare brukes for Norsk musikkbibliotekforening

Bevar Musikkbiblioteket ved NTNU!

Et så viktig universitet som NTNU må ha et rikholdig bibliotek for musikkprofesjonsutdanningen, og med kvalifiserte ansatte. Norsk musikkbibliotekforening støtter...

August Schieldrop ble Årets musiker under UMM

August Schieldrop Årets musiker i Ungdommens musikkmesterskap

Mange gjeve priser delt ut under musikkmesterskapet for de under 26 år.

Jana Winderen hydrofon opptak NY

Lydkunstnar Jana Winderen lærer oss å lytte

Pandemien opna kreativitet og nye nettverk for lydkunstnar Jana Winderen. Ho oppfordrar oss til å lytte – vi har så...