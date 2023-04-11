Ary Morais

Ary Morais er opprinnelig fra Kapp Verde, men bosatt i Norge siden 1995. Han og bandet spiller musikk inspirert av kappverdisk tradisjonell musikk, som musikkstilene coladera, morna, batuque og funaná.(Foto: Tovita Razzi)

AktueltFolkemusikk

Ary Morais & Band representerer Norge på Kapp Verdes største kulturarrangement

Publisert
11.04.2023
Skrevet av
- Red.

Kappverdiske Ary Morais har spilt tradisjonsmusikk og jazz i Norge siden 90-tallet. I disse dager spiller han og det norske bandet under Atlantic Music Expo på øya i Atlanterhavet.

Ary Morais og bandet har spilt sammen helt siden 2016, da Morais satte sammen et godt knippe musikere bosatt i Oslo: Foruten Ary Morais selv på vokal består bandet av Torbjørn Sandvik (gitar), Ketil Kielland Lund (piano, trekkspill og flygelhorn), Dag Henning Kalvøy (u-bass) og Kenneth Ekornes (trommer og perkusjon).

Nå er det norske bandet et av 26 utvalgte band som akkurat i disse dager spiller på Atlantic Music Expo i Kapp Verdes hovedstad Praia, det største kulturarrangementet på øygruppa i Atlanterhavet, et stykke på utsiden av den afrikanske vestkysten.

– Vi gleder oss både til å spille, møte de andre bandene og være med på opplegget i Praia, forteller gruppa. – Dette er en stor mulighet for bandet å presentere seg for bransje, internasjonale agenter og et større publikum. Formålet er nettverksbygging og profilering av bandet og musikken, og å satse videre internasjonalt for å kunne nå et større og bredere publikum.

Ary Morais er opprinnelig fra Kapp Verde, men bosatt i Norge siden 1995. Han og bandet spiller musikk inspirert av kappverdisk tradisjonell musikk, som musikkstilene coladera, morna, batuque og funaná. Han synger på kappverdisk kreolspråk (mix av portugisiske og vest-afrikanske språkelementer), og presenterer selvkomponerte låter som viderefører kappverdisk musikktradisjon, forklarer Morais.

«Morais vokste opp rundt musikk og poesi, og har bidratt til å dele den sensuelle, melankolske kappverdiske resonansen med resten av verden», heter det i arrangementets omtale av artisten. Bare noen dager etter Atlantic Music Expo på Kapp Verde kan Ary Morais & Band oppleves her i hjemlandet igjen, på Deichman bibliotek på Majorstuen i Oslo (fredag 14. april kl. 14.30) og på Riksscenen samme kveld, der en stor del av bandet deltar på musikalsk festkveld med den brasilianske – og Norgesbosatte – perkusjonisten Celio de Carvalho.

Les mer om programmet under Atlantic Music Expo på Kapp Verde her.

 

Ary MoraisAtlantic Music ExpoKapp VerdeKenneth Ekornes

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Asta Busingye Lydersen i Queendom Foto: LarsOpstad

Ein beskjeden start

Festivalen Afroslo var akkurat vellukka nok til at ein kan ta konseptet vidare. Men er det behov for eit slikt...

Arnfinn Bjerkestrand

Trangt nåløye for utenlandske utøvere

– Vi er pålagt i lov og forskrift at mottaker av støtte fra Fond for utøvende kunstnere skal ha bosted...

Per Einar Watle og Chango Spasiuk

Musikk fra alle verdensdeler til flere byer i landet – Skien World en av nyetableringene

Det har blitt færre artister fra den globale musikkscenen som reiser rundt i Norge, sier arrangørene i det nye festivalnettverket...

BIT20 Ensemble og utøvere som deltok i 30 årsjubileumsfeiringen

Hyper 30-åring

30-årsjubileum, Spellemannpris og ny plateutgivelse – BIT20 Ensemble har hatt det travelt i det siste.

Arve Tellefsen

Arve Tellefsen til Hemsingfestivalen for første gong

– Han er vår tids Ole Bull, og det betyr mykje for oss at han har lyst til å kome...

Camilla Bjørn, redaktør i NRK P3

114 vil bli musikksjef i P3

– Vi er glade for at så mange har lyst til å jobbe i P3 og bidra til å løse...