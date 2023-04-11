Ary Morais & Band representerer Norge på Kapp Verdes største kulturarrangement

Kappverdiske Ary Morais har spilt tradisjonsmusikk og jazz i Norge siden 90-tallet. I disse dager spiller han og det norske bandet under Atlantic Music Expo på øya i Atlanterhavet.

Ary Morais og bandet har spilt sammen helt siden 2016, da Morais satte sammen et godt knippe musikere bosatt i Oslo: Foruten Ary Morais selv på vokal består bandet av Torbjørn Sandvik (gitar), Ketil Kielland Lund (piano, trekkspill og flygelhorn), Dag Henning Kalvøy (u-bass) og Kenneth Ekornes (trommer og perkusjon).

Nå er det norske bandet et av 26 utvalgte band som akkurat i disse dager spiller på Atlantic Music Expo i Kapp Verdes hovedstad Praia, det største kulturarrangementet på øygruppa i Atlanterhavet, et stykke på utsiden av den afrikanske vestkysten.

– Vi gleder oss både til å spille, møte de andre bandene og være med på opplegget i Praia, forteller gruppa. – Dette er en stor mulighet for bandet å presentere seg for bransje, internasjonale agenter og et større publikum. Formålet er nettverksbygging og profilering av bandet og musikken, og å satse videre internasjonalt for å kunne nå et større og bredere publikum.

Ary Morais er opprinnelig fra Kapp Verde, men bosatt i Norge siden 1995. Han og bandet spiller musikk inspirert av kappverdisk tradisjonell musikk, som musikkstilene coladera, morna, batuque og funaná. Han synger på kappverdisk kreolspråk (mix av portugisiske og vest-afrikanske språkelementer), og presenterer selvkomponerte låter som viderefører kappverdisk musikktradisjon, forklarer Morais.

«Morais vokste opp rundt musikk og poesi, og har bidratt til å dele den sensuelle, melankolske kappverdiske resonansen med resten av verden», heter det i arrangementets omtale av artisten. Bare noen dager etter Atlantic Music Expo på Kapp Verde kan Ary Morais & Band oppleves her i hjemlandet igjen, på Deichman bibliotek på Majorstuen i Oslo (fredag 14. april kl. 14.30) og på Riksscenen samme kveld, der en stor del av bandet deltar på musikalsk festkveld med den brasilianske – og Norgesbosatte – perkusjonisten Celio de Carvalho.

Les mer om programmet under Atlantic Music Expo på Kapp Verde her.