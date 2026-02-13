Ballade video: Vi passerer 300

Hurra! Vi feirer 300 utgaver av Ballade video med Erlend Ropstad og Lars Winnerbäck, Yndling, Døssi, Miia, Ruben Magnus, Nicolas Leirtrø’s Action Now!, ARY og Sei Selina.

300 utgaver! Det er ikke så verst. Det tok oss ganske nøyaktig syv år å komme dit, siden vi leverte vår aller første musikkvideospalte 1. februar 2019. Det har vært litt av en reise, der vi håper å ha fungert som et aktuelt og aktivt utstillingsvindu for norsk musikkvideoproduksjon.

Den aller første utgaven bød på videoer med Aurora, Tove Bøygard, The Dogs og Dangerface. Men aller først ut var Erlend Ropstad med «Natta som er over nå», hentet fra det kritikerroste

albumet Brenn siste brevet. Med filming og regi av André Løyning.

Derfor føles det veldig riktig å feire vår utgave nummer 300 med nettopp Erlend Ropstad. Videoen til «Stockholm» er ved Pål Laukli, som også har laget fine ting for Årabrot og Karin Park. De finner du i det store arkivet vårt, som for lengst har passert 2 500 videoer.



Vi takker alle for følget så langt – og gleder oss like mye til fortsettelsen! Og som vanlig: God fornøyelse!



ERLEND ROPSTAD feat. Lars Winnerbäck: Stockholm

Sist måned slapp Erlend Ropstad videoen til «Stockholm», som tar utgangspunkt i kveld i den svenske hovedstaden i 2023. Da var det nemlig slippfest for Lars Winnerbäcks album Neutronstjärnan. Der medvirker den norske musikeren på piano på sangen «Nåt som verkligen är bra».

Denne septemberkvelden i Stockholm bød i følge Ropstad på feiring, latter og samtaler – i en fremmed by og med nye venner. Winnerbäck er selv med på låten, som beskrives «en forlengelse av natten den springer ut fra». Musikkvideoen oppsto etter at fotograf Pål Laukli hørte «Stockholm» under en fotoshoot, og ønsket å lage en visuell tolkning av den.

– Under arbeidet med idéutviklingen vokste bildet fram av en enslig figur som beveger seg gjennom byen, nesten som en forvirret, Tokyo-inspirert arbeider i dress, med fysiske bevegelser i kontrast til både antrekket og omgivelsene.

Performancekunstner Morten Liene ble et naturlig valg. Han og Ropstad kjenner hverandre fra et lite kunstnermiljø i Kristiansand tidlig på 2000-tallet. Liene har dans og kroppslig uttrykk som sitt kunstneriske språk.

– I videoen bærer han både uro og frihet i bevegelsene, som en parallell til byen, savnet og tilstanden sangen beskriver.

«Stockholm» er åpningskuttet på den nye EP-en «Like sant som alt annet», som slippes 20. februar. Om denne sier Ropstad til Ballade video:

– «Like sant som alt annet» er litt mer nedpå og akustisk enn tidligere, noe som også var uttrykket på maraton-soloturnéen min på 40 konserter i vinter.



YNDLING: Time Time Time (I’m in the Palm of Your Hand)

Premiere! Yndling slipper her en musikkvideo til «Time Time Time (I’m in the Palm of Your Hand)», tittelsporet fra hennes nyeste album. Den omtales av mangamentet Brilliance som en drømmende miks av trip hop, shoegaze og alt-pop, med referanser til Massive Attack, Portishead, Cocteau Twins og Mazzy Star.

– Videoen utvider Yndlings visuelle verden, og er regissert av Iver Ambrosius, med Leander Falkenberg som fotograf. Sammen har de skapt et Twin Peaks-inspirert univers til låten, og videoen står i stil til stryker-swellsene, de RnB-inspirerte trommene og den hviskende vokalen som preger låten.

Yndling heter egentlig Silje Espevik, er fra Bergen og ga ut sin første musikk i 2021. Hun ga i 2024 ut albumet Mood Booster på nordamerikanske Spirit Goth Records. I november i fjor ble den fulgt opp med LP-en Time Time Time (I’m in the Palm of Your Hand) på samme selskap, som tittelsporet er hentet fra.

Den siste tiden har Yndling i følge Brilliance spilt utsolgte konserter i London og Manchester, blitt listet på BBC6 Music – og løftet frem av Spotify på “Best Indie Songs of 2025”. Hun er aktuell med en ny Europa-turne i mars, og skal spille oppvarming for Sarah Kinsley i mai.

Til sommeren er Yndling aktuell på festivaler som Bergenfest og Ranglerock. Danseren i videoen er Sara Meyer.



DØSSI: Så var det sagt

Også Døssi har utgangspunkt i Bergen – og debuterte samme år som Yndling. Produsenten, sangeren og låtskriveren heter egentlig Ingrid Døssland, og er fra Kvinnherad. Musikken hennes har blitt beskrevet som «et atmosfærisk univers av flytende gitar, drømmende synther og flotte vokalproduksjoner».

Døssi debuterte med EP-en «Bluebirds» i 2021, og fulgte opp med albumet Love, Let Go and Love Again året etter. Hun opptrådte snart på Bylarm, Vill Vill Vest og Trondheim Calling, fikk lovord i nasjonal og internasjonal presse, og spilte i England og Danmark.

I 2024 viste hun en litt annerledes side med EP-en «Neste stopp er for alltid» – en viseplate med ny musikk på vestlandsdialekt. «Så var det sagt» kom før jul i fjor, men har ikke fått en egen video før nå. Den blir ellers førstesporet på Døssis kommende andrealbum.

– Du vet når det er noe du vegrer deg for å ta opp? Gjerne fordi svaret på spørsmålet du stiller kanskje vil være det du frykter aller mest. Den endeløse stillheten som kommer før svaret lander brutalt, uunngåelig og tungt i magen, er essensen i dette sporet, sier Døssi.

Døssi har selv produsert «Så var det sagt» sammen med Sjur Folgerø og Trygve Tronstad. Det er også Folgerø som spiller gitar her. Den fine visualizer-videoen er ved Sara Westergaard Karlsen.



MIIA: Wonder Why

Da kan vi presentere «Wonder Why», som er MIIAs tredje singel fra det kommende debutalbumet Huldra. Det skal slippes senere i 2026 – ti år etter at hun først markerte seg som solist. Det var med sangen «Dynasty», som nærmer seg 400 millioner avspillinger på Spotify. Den gangen var hun bare 14 år.

MIIA heter egentlig Mia Virik Kristensen og er fra Kragerø. I 2023 samarbeidet hun med Vaarin på låten og videoen «Skin Of A Fool», som du kan studere nærmere her. Første smakebit fra Huldra var låten «I Can Tell A Lie», som vi presenterte i oktober 2025.

«Wonder Why» presenteres som «en bittersøt sang om å møte noen man øyeblikkelig får en sterk tilknytning til, samtidig som man vet at forholdet ikke kan vare i lengden». MIIA laget musikkvideoen sammen med venner, hvor ideen er at Huldra føler seg lost i storbyen.

– Kanskje leter Huldra etter noe? Eller noen? Hun lengter. Hjertet hennes verker, samtidig som hun finner aksept i situasjonen hun ikke kan forandre – og det gjør at hun føler seg fri.

Huldra klamrer seg her til sin gamle discman-musikkspiller, noe som gir henne en trygghetsfølelse oppi alt det utrygge. Videoen er filmet med kameraer fra tidlig 2000-tall – for å gi en vibrerende, nostalgisk og drømmende følelse.



RUBEN MAGNUS: Å nei, å nei

Premiere! Og her går vi fra huldra til hekser.

– «Å nei, å nei» er ein protestsong forkledd som visepop. Ein protest mot dei invaderande skjermane, altoppslukande kunstig intelligens og eit bustadmarked, eller kva som helst slags marked, som køyrer i frå dei fleste.

Det sier Ruben Magnus, som fredag 13. februar slipper denne singelen og videoen, laget av en gjeng dyktige filmstudenter i Oslo. «Å nei, å nei» er første smakebit fra hans kommende album Heksene. Med seg på laget har han et solid lag med sunnmørske musikkrefter.

– Marie Løvås bidreg her med sin fantastiske vokal, medan Egil Olsen står for produksjonen, forteller artisten. – I tillegg har André Innselset lagt ein steinhard synth i refrenget som bryt med det tradisjonelle viseuttrykket.

Allting stig i verdi / utenom kroppen og sjela mi synger Ruben Magnus på Ørsta-dialekt. Det er ellers Nanna Gunhild Amstrup som har bidratt med alt av coverkunst.

– Eg syns det er kult å bruke ein ekte kunstnar i disse kunstig intelligens- og ironisk-distanse-tider vi lever i. Sjølv om det er ein ekstra utgift.

I videoen ser vi Ruben Magnus Kolås og Amanda O. Storaunet. Regi er ved Tor Eivind Follestad og Josefine Ljungkvist, med Gustav Algot Eriksson som fotograf og kolorist. Martin Vik Bjørkøy har klippet.

Produsenter for videoen er Tor Eivind Follestad og Magnus Aas Kjærnsrød. Heksene blir oppfølgeren til debuten fra 2023 – med den strålende tittelen Ej he bestemt mej for å flytte ut av haudet mitt.



NICOLAS LEIRTRØ‘S ACTION NOW!: Darkness (live at Dokkhuset)

Og premiere igjen!

Her får vi «Darkness» fra det kommende albumet Entrance med Nicolas Leirtrø’s Action Now! Og det høres rett og slett veldig bra og lovende ut.

– Dette bandet er resultatet av en kjempelang prosess hvor jeg i åresvis har samlet på musikalske ideer, riff og grafiske trykk, forteller komponist Nicolas Leitrø, som selv spiller kontrabass og perkusjon.

– Etter en del frem og tilbake klarte jeg å sette sammen et unikt «dream team» av helt usannsynlig dyktige og inspirerende musikere som evner å pushe hverandre i nye retninger.

Det tror vi gjerne. For vi snakker om Kit Downes (hammondorgel, piano), Veslemøy Narvesen (trommer, perkusjon) og Mats Gustafsson (fløyte, spilåpipa, bariton-sax og micro harmonica).

– «Darkness» er første låt ut fra Entrance, og en av kjernelåtene i prosjektet. Her får langstrakte riff med mindre variasjoner utfolde og utvikle seg over tid. Mens energibombene Kit og Mats kaster ideer fram og tilbake over det solide grunnlaget jeg og Veslemøy forsøker å legge.

«Darkness» er spilt inn live i Dokkhuset i Trondheim 30. april 2025. Tor Torsken Breivik har stått for lyddesign og opptak, mens Tomas Järmyr har mikset. Konsertopptakene er filmet og klippet sammen av Juliane Schütz.

Entrance slippes på dobbel vinyl, som CD og digitalt 13. mars i år. Utgiver er Sauajazz, en spennende sideavdeling av Sheep Chase Records.



ARY: Birthday (live)

Ary, alias Ariadne Loinsworth Jenssen, vant Spellemannprisen 2022 i Elektronika-klassen. Det var for debutalbumet For evig, som også inneholdt komposisjonen «My Awe Sustains». Den sangen vant det påfølgende året både Musikkforleggerprisen i kategorien Årets populærmusikalske verk, samt NOPAs pris i Åpen klasse.

Produsenten og låtskriveren debuterte som soloartist i 2016, men sang på andres låter alt året før. I 2016 skrev og spilte hun dessuten inn låten «The Sea», som ble brukt i NRKs TV-serie Nobel – fred for enhver pris. Også den ble nominert til Musikkforleggerprisen.

I 2023 spilte Ary på Øyafestivalen. Denne uken ble det klart at hun skal opptre der også til sommeren. Det skyldes nok at oppfølgeren til For evig endelig er på vei. Det markerer den kritikerroste artisten blant annet med denne ferske videoen, som ble lagt ut denne uken.

– Jeg gjorde denne remiksen av «Birthday» for releasen til For evig i 2022, forteller Ary. – Vi filmet dette for fire år siden, samme dag som konserten, men av en eller annen grunn har jeg ikke funnet noen anledning til å slippe opptaket. Før nå.

Den stilige videoen til «Birthday» er ved Kristian Paulsen.



SEI SELINA: Consider Me Venus

I går ble nominasjonene til Spellemannprisen for 2025 offentliggjort. Det blir i utgangspunktet delt ut priser i 26 kategorier. Arrangementet finner for første gang sted i Operaen i Bjørvika, og er igjen tilbake hos NRK.

De nominerte i kategorien Årets musikkvideo er Sei Selina med «Consider Me Venus», Honningbarna med «Rød Bic», Dirty Oppland med «Oppland Camping» og Beharie med «Everybody Tells Me To Let Go».

Vi velger her å vise videoen til Sei Selina – en artist vi første gang presenterte med den flotte «Only When You’re Asleep» i desember 2021. Også den var regissert av Niels Windfeldt, som her er executive producer sammen med Lasse Nyhaugen og Kavar Singh.

Nok en gang har resultatet blitt lekkert og svært profesjonelt, med trekk av både nordic noir-estetikk og overnaturlige thriller-elementer. Her møter vi Sei Selina selv som Venus, mens black metal-musikeren Kristian «Gaahl» Espedal spiller Father Venus. Også de øvrige medvirkende gjør en innsats det er verdt å merke seg, festet til film av Andreas Johannessen.

Vi ønsker alle de nominerte lykke til!



Så ønsker vi også alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 300 (!) av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.