Ballade video: Våpen og ammunisjon

Vi setter fyr på kontoret med Honningbarna, Moddi, Don Juan Dracula, King Hüsky, Earth Moon Transit, Tor Kvammen, Kyra Snø, Heartland Countrytrio og Markella.

Vi har litt av en meny i dag – og det av det litt eksplosive slaget. Sander Dahl og Honningbarna gjør i hvert fall sitt beste for å fyre opp, mens Moddi retter søkelyset på norsk våpeneksport.

Albumaktuelle Honningbarna står også for en av de fire musikkvideoene som er nominert til Spellemannprisen for 2024. Det er for fjorårets spektakulære og nyskapende video til «Avanti», som her får en intens oppfølger.

Ellers har vi to AI-relaterte videoer denne uken. Det er med comeback-aktuelle Don Juan Dracula og artisten bak kunstnernavnet Kyra Snø. AI eller KI er nok kontroversielt, men kan også brukes kreativt i de rette hendene.

Kort sagt: God fornøyelse!



HONNINGBARNA: Rød BIC

«Rød BIC» er som nevnt oppfølgeren til den Spellemann-nominerte musikkvideoen til «Avanti». Den har regi og manus ved Sander Dahl, med Amélie Fougner som produsent. Sivert Kristiansen har bidratt med manus, og har vært regi-assistent.

– Noe av poenget med forrige film var å lage noe som føltes veldig motsatt til Honningbarna med en skikkelig corporate atmosfære, forteller regissør Sander Dahl til Ballade video.

— Det er et ganske funny og kaldt univers, som var veldig kult å kunne å utvikle videre med teksten og musikken fra det nye albumet. «Rød BIC» passet godt til å gjøre mer med Fanny Vaager sin karakter, sier han.

Marius Aaserud er fotograf, mens Ed Raison har klippet. Som med «Avanti» er dette et underholdende og overraskende, men også knallhardt oppgjør med deler av næringslivskulturen, som denne gangen nærmest ender som en slagmark. Vi ser også Honningbarnas Edvard Valberg i en mindre rolle.

«Rød BIC» er et av i alt 12 spor på det nye, svært bra og svært hardtslående albumet Soft Spot, som er Honningbarnas syvende fullengder. Her dukker blant annet omstridte Elon Musk opp alt på åpningskuttet:

En mann på internett forteller meg at vi lever i Elon Musk sin simulering / Æ lukker dataen. Nok for i dag.

Honningbarna anno 2025 består av Christoffer Trædal (gitar), Tomas Berglund (bass), Nils Jørgen Nilsen (trommer), Edvard Valberg (vokal) og Johan Hansson Liljeberg (gitar).



MODDI: 12.7

– Dette er en musikkvideo som aldri ble gitt ut, for en sang som aldri helt fant sin vei. Men kanskje nå?

Det spør Moddi seg om i forbindelse med den ferske videoen til «12.7», der den politisk engasjerte artisten stiller spørsmål ved norsk våpenindustri. Dette ble aktualisert etter at våpen fra norsk-finske NAMMO nylig ble funnet på Gazastripen, antagelig produsert i USA og sendt videre til Israel.

– Jeg skrev låta «12.7» etter å ha lest om norsk våpeneksport og hvordan norske kuler, raketter, granatkastere og våpensystemer har en tendens til å ende opp på steder de ikke burde være.

– Nå avslører NRK hvordan rakettkasteren M141 har blitt funnet på Gaza. Tidligere har det vært raketter fra Kongsberg og kuler fra Raufoss, blant annet «tolvsju», forteller Moddi.

– I en verden hvor autoritære stater ruster opp og allierte demokratier vakler, synes jeg det er vanskelig å skulle argumentere konsekvent mot våpenbruk.

– Samtidig mener jeg at det er helt rimelig å kreve at norskproduserte våpen ikke skal brukes i konfliktområder der de ikke skal være. Norske våpen skal ikke kunne ende opp på Gaza.

Videoen til «12.7» er regissert av Jørgen Nordby, med Martin Bremnes som creative assistent. Musikk og tekst er ved Moddi og Maren Skolem.



DON JUAN DRACULA: Burn (SnifferGod Rework)

– Don Juan Dracula var aldri bare et band; de var en opplevelse.

Etter 15 lange år i skyggen er Don Juan Dracula fra Åsgårdstrand samlet igjen for å skrive neste kapittel i sin historie. Nå med ny trommeslager i Fredrik Fagerli Dahle – og det presseskrivet omtaler som «en eksplosiv blanding av energi, fengende melodier og teatralsk tilstedeværelse.»

Ballade video har her valgt ut remiksen av singelen «Burn», der vokalist og gitarist Henrik Lysell selv har stått bak den tettpakkede og KI-genererte videoen.

– Vi er sykt stolte og gira over denne remixen av «Burn» som vår gamle venn og produsent Alex Møklebust har skrudd sammen for oss, sier Lysell selv.

– Alex har laget et en versjon av låta som passer like godt til høretelefonene dine som på en mørk technoklubb i Berlin.

Tilfeldighetene ville for øvrig at «Burn (SnifferGod Rework)» kom ut 7. mars.

– Det er samme datoen som vi i 2005 ga ut vårt debutalbum Young Debutantes II, produsert av nettopp Alex. Sirkelen er med andre ord sluttet.

«Burn» er den første av flere singler som slippes utover. Don Juan Dracula består i dag også av Henning Krane (synth) og Ola Eriksen (bass). Om du vil se og høre den opprinnelige videoen til «Burn», er det bare å følge denne lenken.



KING HÜSKY: Wish I Had A Dog

King Hüsky er det nokså ferske bandet til Vidar Landa, gitarist for internasjonalt anerkjente Kvelertak. En vending han selv galgenhumoristisk beskriver som en reise fra «ekstravagant pyro til ubetalt giro».

Nå er Landa og de andre musikerne tilbake med deres tredje single fra det kommende og selvtitulerte debutalbumet. Vi har tidligere vist videoen til «Running», som du gjerne må sjekke ut her.

– «Wish I Had A Dog» er den første King Hüsky-sangen jeg skrev, forteller Landa.

– Det er en fengende låt som har forskjellige betydninger for meg, og jeg håper lytteren finner sin egen. Men jeg antar at det dreier seg om temaer som hvem vi var – og hva eller hvem vi ble.

– Jeg ønsket at låten skulle ha en forenklet produksjonsfølelse, med en trommemaskinfølelse over takten og rytmene. Jeg tror vi klarte å fange det.

Vidar Landa står selv for vokal og gitarer. I tillegg medvirker Børge Fjordheim (trommer), Arthur Berning (bass) og Anne Lise Frøkedal (kor). Det er også Frøkedal og Landa som har produsert.

Videoen er klippet sammen av Vibeke Heide og Vidar Landa.

Sangen slippes på den Oslo-baserte indie-labelen Hype City Music, som også gir oss debutalbumet den 9. mai.



EARTH MOON TRANSIT: Faking It, Not Making It

Trondheimsbandet Earth Moon Transit slapp nylig »Faking It, Not Making It», tredje og siste singel fra det kommende debutalbumet med samme navn. Den nye sangen omtaler de selv som «en skamløs rockelåt for de som liker Pavement, Modest Mouse og Built To Spill».

Earth Moon Transit startet som et soloprosjekt fra soverommet i 2018. I dag består bandet av Nicolas Leirtrø (baritongitar), Ole Jørgen Kristensen (gitar og vokal), Arne Bredesen (gitar) og Trym Karlsen (trommer).

De har tidligere utgitt de to EPene “EP1” og “Boring Songs for Boring Days”. Begge er preget av sterk DIY-estetikk – som de selv omtaler som «kassett-indie med et introspektivt uttrykk». Utover det har de også gitt ut én liveplate på Moskus Recordings – og en 41-minutter lang krautrock-mastodont kalt «Kraut In C#».

Albumet Faking It, Not Making It er innspilt og mikset i samarbeid med Kyrre Laastad, som fra før har jobbet med blant andre Jenny Hval, Lost Girls, Gåte og Erlend Ropstad.

Debutalbumet til Earth Moon Transit kommer ut 2. mai 2025 på fine Øra Fonogram – et lydstudio og plateselskap i Trondheim som etter hvert har gitt oss over 100 utgivelser. Vi ser frem til å høre det endelige resultatet. Sjekk gjerne ut den forrige videoen vi la ut med dem.



TOR KVAMMEN: The melody of your song

I 2013 sang 31 år gamle Tor Kvammen seg helt frem til finalen i The Voice. Så fikk han en utvekst på stemmebåndene som førte til at han måtte opereres med laserkirurgi.

Lenge var han ikke i stand til å gjennomføre spillejobber. Han gikk til og med en hel sommerferie uten å si et eneste ord.

– Når livet kaster deg ut i nedturer og sykdom kan man oppdage at også de mørke sidene av livet er en viktig del av deg, siden de tvinger deg til å vokse og til å oppdage nye sider ved deg selv, forteller Kvammen.

Dette synger låtskriveren og artisten om i sin nye singel «The Melody Of Your Song» fra hans kommende debutalbum.

– Når man må slutte med det man elsker, rokkes noe ved identiteten din, og spørsmål om hvem man er uten alle tingene som definerer oss presser seg frem.

Under innspillingen av «The Melody Of Your Song» brukte Tor Kvammen støpejernsrammen i flygelet sitt som et massivt rytmeinstrument, med ulike slagtoner i metallet gående som en jevn puls gjennom låten. I tillegg spiller han selv gitar, tangenter, perkusjon og trommer.

– Vi forsøkte å ikke ha noen begrensninger under innspillingen, men heller la intuisjonen og den tilstedeværende inspirasjonen få sette premissene, sier han.

Videoen har Tor Kvammen selv skapt med Aaron Hovda. Danseren er Lydia Kvammen.



KYRA SNØ: Mellom linjene

Kyra Snø fra Gran i Hadeland omtaler seg selv som en norsk artist som lar musikken snakke fra hjertet. Musikken beskriver hun som resultatet av mange kreative prosesser – fra håndskrevne tekster til lange timer med studier, miksing og finjustering for å forme hver låt.

– Låtene mine starter alltid med tanker, følelser og en notatbok – helt analogt. AI er en del av prosessen, men ikke på den måten folk ofte tror. Det er ikke en trykk-på-knappen-og-få-en-hit-greie, men mer som et instrument jeg spiller på, et verktøy som hjelper meg å forme musikken slik jeg vil ha den.

– Melodiene skisser jeg ofte selv, nynner inn eller legger inn i FL Studio. Derfra kan AI hjelpe med harmonier eller inspirasjon, litt som en musiker som jammer med meg. 90 prosent av det den spytter ut er ubrukelig, men innimellom kommer det noe gull jeg kan bygge videre på, forteller hun.

Kyra Snø spiller selv både gitar og piano. For henne er AI en medspiller i arbeidet med musikken.

– Jeg vet at det finnes mye musikk der ute som kan gi folk inntrykk av at AI bare er en snarvei til masseproduserte låter uten sjel. AI er et verktøy, men det er jeg som skaper musikken. Det ligger like mye – om ikke mer – arbeid bak som på klassisk vis.

– Når det gjelder musikkvideoene mine, så er det en blanding av forskjellige visuelle uttrykk. Noe er filmet, noe er stock-materiale, og noen elementer er AI-generert – spesielt på visuelle detaljer som ellers ville krevd en grafiker. Alt handler om å finne det rette uttrykket for låten.



HEARTLAND COUNTRYTRIO: The Boxer

Simon & Garfunkel ga opprinnelig ut «The Boxer» som en single i 1969. Sangen ble også inkludert på Bridge Over Troubled Water, det femte og siste albumet til duoen året etter.

Mange artister har spilt inn sine versjoner av låten siden den gang. Her kommer den i en ny utgave med Heartland Countrytrio, som består av Jenny Jenssen, Betty Roots og Sigrid Fossan.

– Ideen til prosjektet Heartland Countrytrio ble født på Seljord Countryfestival forleden år, da vi så at det kun sto fem damer på plakaten av 156 artister. Med andre ord: flust med menn og lite damer!

– Vi forener oss. Vi er kvinner med styrke. Vi har født alle disse mennene. Våre sønner. Våre døtre. Vi bærer med oss kvinnelighet, sårbarhet, og styrke som vi vil røre folk med. Vi forteller våre historier og folk skal lytte til oss, uttalte trioen i forbindelse med at «The Boxer» ble sluppet dagen før 8. mars.

Veteranen i trioen er naturligvis Jenny Jenssen – med 300 000 solgte album og 16 albumutgivelser siden 1991. Hennes seneste utgivelse er countryalbumet From Our Hearts fra 2010. Det ble spilt inn i Nashville med Arne Benoni, og solgte til gull.

Videoen til «The Boxer» er tatt på på Basnes gård, med filming og redigering av Javier Berrocal. Sangen er produsert av Roar Karlsrud.



MARKELLA: Beginning Of The End

Premiere!

Den norsk-greske artisten Markella byr ifølge utgiver MTG Music på et dansbart musikalsk univers hvor nordisk, synthbasert pop møter greske elementer.

– Markellas forrige single «Chaos» fikk frem både tårer og dans hos publikum i Trondheim og Tyskland, og fylte to stappfulle konserter på Blå under Bylarm i Oslo, forteller MTG.

«Chaos» skal også ha vært å høre på redaksjonelle lister fra New Music Friday i Japan, Danmark og Norge, og ble lagt til på Spotify-lister som Fresh Finds Nordics, Hits Don’t Lie, Knekken og Night Pop. I tillegg vanket det terningkast 5 fra Dagsavisen.

Nå er hun tilbake med låta «Beginning of the end». Den handler om de dårlige vanene man stadig lover å kvitte seg med, men som aldri forsvinner, uansett hvor hardt man prøver.

– Hva skal til for å endre dette mønsteret som hele tiden bringer deg til “starten på slutten”? Man tråkker på gassen i håp om noe nytt, men like etter neste sving ligger det samme stupet, og bremsene har sviktet igjen.

Markella Assimakis er fra Ål, og bor nå i Bergen. Hun har selv skrevet sangen sammen med Elias Melkersen og Sondre Skaftun. Det er Sara Westergaard Karlsen som har komponert den visuelle og grafiske videoen.

