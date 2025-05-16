Jørgen Karlstrøm til svenske Bonus Copyright Access

Karlstrøm blir administrerende direktør i svensk opphavsrettsorganisasjon.

Jørgen Karlstrøm var styreleder i Norsk Komponistforening og i Tono frem til årsmøtene i fjor, da han trådte av etter åtte år i lederstolen. I januar i år begynte han i jobben som rådgiver for eksport og internasjonalisering innen kunstmusikk i Music Norway.

Nå blir han administrerende direktør i Bonus Copyright Access i Stockholm, en forvaltningsorganisasjon som koordinerer lisensiering av forfatteres og forlags opphavsrett innen tekst, bilder og musikk. Han starter i stillingen allerede 2. juni, melder opphavsrettsorganisasjonen Bonus på sine nettsider.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening er et av medlemmene i Foreningen Ballade.