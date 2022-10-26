Hvem skal se Bombino og Reiersrud på Oslo World?

Vil du snakke om musikk? Skal du på festival i Oslo neste uke?

Podkasten til musikkmagasinet Balladet leter etter deg som gjerne snakker om musikkopplevelsene dine. Vi vil komme i kontakt med en eller to publikummere som skal oppleve Oslo World: Bombino + Knut Reiersrud 1. november på Cosmopolite scene.

Dette er greia:

– Du stiller på radioopptak i Oslo, en av dagene etter konserten.

– Du må helst ikke ha noen bindinger til dem som står på scenen.

– Hyggelig radioprat med noen andre som var på samme konsert.

Er dette deg eller noen du kjenner? Send gjerne en uforpliktende epost til siri / at / ballade.no. Fortell gjerne litt om deg sjøl og hvorfor du har lyst til å prate om musikk.

Festivalartistene

Konserten er med Omara «Bombino» Moctar, som festivalen omtaler som en av de mest innflytelsesrike elektriske gitaristene i verden i dag. Påvirkningen den såkalte ørkenbluesen som Bombino sammen med tuareg-legendene i Tinariwen har vært de fremste eksponentene for, er hørbar i stadig større deler av moderne gitarbasert musikk. Stilen hans – lynrask, elastisk og dypt musikalsk – er simpelthen umulig å ikke la seg smitte av. På samme måten som Bombino på 90-tallet satt i eksil i Libya og Algerie og saumfarte opptak av Jimi Hendrix og Mark Knopfler etter triks å knabbe, og blandet det med den særegne rytmikken og fraseringen i tuareg-musikk, gjør musikere over hele verden det samme med Bombinos perlerad av album. Da er det ikke unaturlig at sistemann ut på scenen er den samtidige legendariske nordmannen Knut Reiersrud. Reiersrud har preget norsk musikk i 45 år nå, inkludert tre Spellemannpriser. Han har herjet bluesbuler med den svenske legenden Sven Zetterberg og fylt kirkerom med musikere som Iver Kleive og Sondre Bratland. Siden begynnelsen på nittitallet, hvor han blant annet spilte under klimakset under OL-åpningen på Lillehammer sammen med Kleive, er det ikke uriktig å påstå at han rett og slett har vært en sentral del av lyden av Norge. I tillegg har han spilt sammen med internasjonale storheter som Dr John, Buddy Guy, Nina Hagen, Rickie Lee Jones, David Lindley og gjort plateinnspillinger i land som Nepal og i Iran. CV-en hans er et verdenskart.

Det hele tar utgangspunkt i bluesen – og i Reiersruds verden er det et grenseløst utgangspunkt, skriver Oslo World.