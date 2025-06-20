Ballade video: Campinglivet lokker!

Stor sommeravslutning med Dirty Oppland, Real Ones, Erik Lukashaugen, Pistol & Bart, Vilde Tuv, Markella, Carl Petter og Johannes Opsahl, Roggen/Nyhus, Rule Of Two, Håndgemeng, Sturle Dagsland, Terminal og Simon Moholt & Pilgrim.

Vi må starte med å gratulere Martin Bremnes for å ha vunnet Gullstolen for beste musikkvideo under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Den fikk han for videoen til «Duster 75» med musikk av brenn.

I begrunnelsen til juryen heter det:



Med varme, humor og et visuelt nikk til 70-tallets exploitationfilm, leverer filmen en uimotståelig blanding av stil og sjarm. Vi ble spesielt fascinert av dynamikken til jentegruppen på vei til en ukjent begivenhet – en setting som setter låta på den ultimate prøven: fungerer den i en bil med venner, med volum opp og vinduer nede? Svaret er et klart ja.



«Duster 75» drar publikum inn i den smittende energien ved musikklytting, og fanger gleden og forbindelsen som musikk kan skape.

Hederlig omtale gikk også til «Becoming a Human» med Ora the Molecule med regi av Ulfur Eyjolfsson. Du finner begge videoene i det store arkivet vårt, eller ved å følge lenkene i teksten.

Vi skal definitivt også gratulere filmmaker Stian Andersen, som denne helgen vant en av kategoriene under Berlin Music Video Awards. Det var for den heftige videoen til Witch Club Satans «Fresh Blood, Fresh Pussy». Også den finner du naturligvis her hos oss.

Videoen vant Most Bizarre-klassen (!), med begrunnelsen: A bold and unapologetically surreal vision that defies convention and dives headfirst into the strange, the provocative and the unforgettable.

Til slutt ønsker vi dere alle god fornøyelse, og en riktig god musikksommer fra Ballade-redaksjonen!



DIRTY OPPLAND: Oppland Camping

Da er vi i gang med vårt normalprogram. Det åpner vi med denne videoen som Pål Ivar Finnkroken og Marius Sørgjerd har lagd til den nye låten til Dirty Oppland. Dette er oppfølgeren til fjorårets svært morsomme filmer: Norsk statistikk og Limmo. Den førstnevnte var også blant kandidatene til årets Gullstol under den nylig avviklede Kortfilmfestivalen.

Denne gangen beveger vi oss til en sommerlig campingplass. Det er Dirty Oppland som selv har hatt idéen til videoen, som er filmet og klippet av Marius Sørgjerd. Hiphop-kollektivet takker også Lars Julius Bjørnstad for lån av Biristrand Camping som location. Beaten er laget av Eddie Torres.

Dirty Oppland slapp sin første og eneste offisielle utgivelse, Greatest Hits Demo, i 2004. Deretter tok det nesten 20 år før de begynte å røre på seg igjen. I mai 2024 kom «Balberg Allstars EP», som de har fulgt opp med singlene «Norsk Statistikk», «Pikkert» og «Heikki».

Fredag 29. august kommer Dirty Oppland til Sentrum Scene. «Oppland Camping» slippes digitalt i dag, 20. juni. Gjengen består som alltid av Abu, Akjeft, Defekt, Eddie Torres, Jaa9, Lav-tekk, MadsmedD og OnklP. Og så Pi og Sjakkmats, da.



REAL ONES: Happy Birthday

Sist uke slapp Real Ones sin andre single “Happy Birthday” fra deres kommende plate. Albumet So Say All of Us er ventet i september 2025.

– Vi tenkte det var på tide med en ny bursdagssang. Her er en om en fyr som helst vil feire alene, men som roter seg inn på sitt eget surprise-party, forteller vokalist David Vogt.

Sangen er innspilt live i studio i Electrosound Studio i Hollywood, California. Som resten av platen er den produsert av Spellemannprisvinner Matias Tellez, som også har jobbet med Girl In Red, Aurora og a-ha. Videoen er filmet av Christer Fasmer, med regi av Real Ones selv.

Real Ones har holdt på i over tre tiår. De begynte å spille sammen mens de ennå gikk på ungdomsskolen. Det har resultert i tretten album, fire EP-er, to Spellemannpriser – og mer enn 1000 konserter i 15 land på tre kontinenter. Fra Svalbard til Yukon, fra Shanghai til Mumbai, fra Havanna til New York.

Real Ones definerer selv musikken sin som en blanding av folk, indie og psychedelia – fremført på en original og tiltalende måte. Når platen kommer til høsten legger bandet ut på sin lengste Norgesturné noensinne, med over 20 konserter. Du kan studere konsertlisten nærmere her.



ERIK LUKASHAUGEN: Trysilvegen

– «Trysilvegen» er et dikt av Einar Skjæraasen fra 1945 som beskriver nysgjerrighet og utferdstrang hos en ung bygdegutt, forteller Erik Lukashaugen til oss. Han har selv satt musikken til teksten.

Sangen er hentet fra Erik Lukashaugens 7. album som slippes i august. Albumet er basert på et bestilllingsverk til Skjæraasendagene 2024, og består av tonesatte dikt av Einar Skjæraasen.

Selv har Lukashaugen blitt omtalt som «distriktsmelankoliker og skogsanger». Han har tidligere tonesatt diktere med stort hell, inkludert to prisbelønte album med tekster av Hans Børli. Han debuterte med albumet Av en sliters memoarer i 2013, som ble belønnet med Vidar Sandbecks kulturpris.

Vi hører her Erik Lukashaugen på vokal og akustisk gitar. De øvrige musikerne er Ellen Brekken (bass), Elisabeth Mørland Nesset (trommer), Krister Skadsdammen (elgitarer) og Bjørge Verbaan (elpiano). Samt Stine Bogsveen og Ida Lukashaugen på kor.

Erik Lukashaugen legger i juni ut på en 7 måneder lang turne med over 50 konserter i Sør- og Midt-Norge. Hele konsertlisten kan du sjekke ut nærmere på denne siden.



PISTOL & BART: Gullfunn

Tromsøbandet Pistol & Bart har nettopp gitt ut ny låt og musikkvideo fra høstens kommende album. Videoen ble filmet i Nordmarka i Oslo i slutten av mai, og er regissert av Carl Christian Lein Størmer. Gullgraveren spilles av Espen Simonsen.

Pistol & Bart ble dannet av Erik Forsgren og Rudi Nikolaisen i 2007. Bandet ga ut debutalbumet Rir igjen i 2013 på Biophon Records, platelabelen til elektronikalegenden Geir Jenssen, best kjent som Biosphere.

Albumet var lenge vært en godt bevart hemmelighet for mange, men beskrives som en miks av hiphop, spoken-word, elektronika og post-rock. I løpet av årene har den ofte blitt omtalt som en «kultutgivelse».

Etter utgivelsen besøkte bandet flere festivaler, som Trænafestivalen, Buktafestivalen og Festspillene i Nord-Norge, men tok en lengre konsertpause etter dette. I år gjorde Pistol & Bart live-comeback under Nordlysfestivalen i Tromsø, hvor konserten mottok terningkast 6 fra avisen Nordlys.

Singelen «Gullfunn» er første nyinnspilte låt fra bandet på 12 år. Pistol & Bart har her gått mot et mer akustisk og folk-preget uttrykk. Gjestemusikere på innspillingen er gitarist Kristian S. Olstad (Leagus, Mari Boine) og folkemusiker Espen Wensaas på mandolin.



VILDE TUV: Solace in the Sun

– «Solace in the Sun» en sang om å overgi seg, sier Vilde Tuv. Hun har selv skrevet tekst og musikk, og har også produsert låten i samarbeid med Kristian Stockhaus.

Vokalproduksjonen er ved Ariadne Loinsworth. Henrik the Artist har mikset, mens Jørgen Træen har mastret materialet. Sangen har alt blitt omtalt som «mystisk medrivende», «like a direct conversation with the soul» og «a certified stunner».

Hos nettstedet v13.net omtaler hun bakgrunnen for den nye sangen, som her har fått en egen lyric video.

– Jeg hørte mye på dansemusikk fra 90-tallet med kvinnelig vokal og dype og eksistensielle tekster, koblet med intens og emosjonell musikk. Jeg ble fascinert av denne poesien, som egentlig ikke hadde høy status, men som likevel fremsto som vanntett i forhold til temaene de sang om.

– Låten bygger på strukturen til en folk song, men med lyder og temaer som tilhører en annen tid og et annet sted.

Vilde Tuv er fra Bergen, og debuterte med albumet D’ meg i 2016. Det ble nominert til Spellemannprisen 2016 i Indie-kategorien. I 2021 ga hun ut albumet Melting Songs på hennes egen label Poesy. Det vant Spellemannprisen i elektronika-klassen, og ble også nominert til Edvard-prisen. Albumet var akkompagnert av en rekke videoer, som vi i Ballade viste i sin helhet.

Det siste året har Vilde Tuv spilt på flere større festivaler i Skandinavia. Hun har også stått bak lydsporet til den kritikerroste og kunstneriske horror-filmen Den stygge stesøsteren av Emilie Blichfeldt. Den omtalte VG som «den mest oppsiktsvekkende norske debuten» siden Den siste våren av Franciska Eliassen.



MARKELLA: If I Stop I’ll Feel It

Premiere! Kritikerroste Markella Assimakis fortsetter her å blande synthdrevne lydlandskaper og greske musikalske elementer. Hun er selv gresk-norsk og kommer fra Ål, men bor for tiden i Bergen.

Dette er en lyric video med både animasjon og grafiske elementer. Den er laget av Sara Westergaard Karlsen, som også sto bak de to forrige musikkvideoene til Markella: «Apathy» og «Beginning Of The End». Den sistnevnte må du gjerne slå opp i arkivet vårt.

«If I Stop I’ll Feel It» ble spilt inn I Oslo, og senere ferdigstilt i Bergen. Sangen er skrevet av Maria Petra Brandal, Jon Olav Sandal, Eirik Hella og Markella Assimakis. Miksing og mastering er ved Christer André Cerderberg, mens Eirik Hella har produsert.

– Jeg har alltid elsket å høre på musikk som får meg til å føle meg knust og euforisk på samme tid, har Markella selv sagt.

– Det er akkurat dette jeg ønsker at min egen musikk skal føles som. Jeg håper det hjelper tårene, jeg håper det får deg til å danse og jeg håper det føles som en varm klem, når det trengs. Musikken min er for gråten på klubben, eller dansen på rommet.

Med tekst på både engelsk og gresk skal sangen utforske et landskap av sårbarhet og uro – og frykten for det øyeblikket alt innhenter deg. Markella er tilknyttet MTG Music.



CARL PETTER OG JOHANNES OPSAHL: Carlpetternator

Prest og musiker Carl Petter Opsahl har i over 40 år satt sitt preg på en rekke utgivelser innenfor jazz og folkemusikk. Nå følger sønnen Johannes Opsahl i farens fotspor, og sammen går de helt nye veier med et splitter nytt folkcore-prosjekt. Første smakebit var singelen «Carlpetternator», som ble sluppet i mai.

Ifølge den yngre Opsahl, som også har produsert og navngitt låten som nå har fått en video, er «Carlpetternator» en maskin som «omdanner alt fra hallinger og springleiker til en ny hybrid med gateparader, funk og blues i miksen».

– Det er noe spesielt som oppstår i øvingslokalet når to generasjoner møtes. I vårt tilfelle har vi begge en stor forkjærlighet for musikk på tvers av sjangre, men den norske folkemusikken har alltid hatt en helt spesiell plass i hjertene våre, sier Carl Petter Opsahl.

– Jeg føler at fusion-folkemusikk, eller samtidsfolkemusikk, ofte er preget av americana, rock eller andre mer delikate lydbilder, men vi liker ikke å la oss styre av forventninger og konvensjoner. Det er ellers veldig spennende og utrolig kult å samarbeide med sønnen min om dette.

– På denne plata har vi jobbet stegvis over lengre tid. Først skrev Carl Petter musikken, deretter kom jeg inn og arrangerte låtene. Da blir det fort mye trommer, synther, bass og akkorder, forteller Johannes.

– Min sound er også inspirert av musikkscenen i LA, og jeg har nerdet mye over artister som for eksempel Louis Cole, Genevieve Artadi og Nate Wood, som alle har vært med på å prege lydbildet på nettopp denne låta. Det som startet som et lite DIY-familieprosjekt, har nå endt opp med å bli en hel folkcore-fullengder som vi slipper til høsten.



ROGGEN / NYHUS: Improvisations 2023, part I

Her viser vi et utdrag fra en lengre live-konsert med Live Maria Roggen og Ingfrid Breie Nyhus, alias Roggen / Nyhus. Konserten er filmet, klippet og mikset av Petter Berndalen. Peter Knudsen tok opp den opprinnelige konserten.

Roggen / Nyhus har tidligere gitt ut EP-en «Demanten» i 2022. Året etter kom LP-en Skymt. I 2024 fulgte albumet Symfoni, der de hadde med seg Morten Qvenild.

Den halvtimes konserten ble spilt inn på Khimaira i Stockholm i desember 2023. Duoen har i år laget en videoserie på 8 episoder som handler om dette arbeidet. Dette regner Ballade video med å komme tilbake til i en spesialutgave om kort tid.

– Materialet er fra utprøvinger vi har gjort over tid, og også samtaler med en rekke ulike kunstnere underveis. Serien er laget i samarbeid med Sigurd Ytre-Arne, som vi tidligere har vist flere arbeider av.

– Musikken vi spiller på denne live-konserten er improvisasjoner basert på minner av improvisasjonene våre på albumet Skymt, forteller Live Maria Roggen og Ingfrid Breie Nyhus.

– Så dette er en slags avskygning av vår egen musikk – som igjen er basert på avskygninger av gamle sanger av Sibelius. Så komplisert og så ukomplisert.



RULE OF TWO: Dolores

Rule Of Two har etter hvert blitt svært trofaste leverandører til denne spalten. Duoen satte vel nærmest rekord i uavhengig videoproduksjon ifjor. Vi presenterte i hvert fall ni musikkvideoer med dem.

Nå er en ny musikkvideo ute. Musikken er som vanlig ved Rule Of Two selv, og er spilt inn på MIR i Oslo og Crystal Island på Nesodden. Låten er produsert og mikset av Kristian Liljan, som også står bak den fine animasjonsvideoen. Teksten til sangen er skrevet av Ronny Flissundet.

– «Dolores» er en emosjonell og dynamisk indie/elektronica låt i god Rule Of Two-ånd, men løftet til et nytt nivå som en del av bandets evolusjon rent musikalsk, med referanser fra såvel 80-tallets synthpop og tidlig 2000-talls emo-hardcore, sier bandet.

– Både musikalsk og tematisk er dette en slags Jekyll & Hyde-historie, om tvil, tillit og løgner. Og om å dras i filler i alle retninger i et forsøk på å ta stilling til slike dilemmaer, personifisert i karakteren Dolores.

– Se gjerne denne noe gotiske, tegnede musikkvideoen som en slags forstyrret og mørk versjon av a-has legendariske «Take On Me»-video.



HÅNDGEMENG: Medieval Knievel

Når gitaristen i Håndgemeng mister armen i en kamp mot demoner, inngår bandet en pakt med Djevelen selv – også kjent som Medieval Knievel. Et blodoffer senere er de tilbake – gjenoppståtte, besatte og klare for fest. Drevet av hasj, heavy metal og helvetesild raser de gjennom natten på motorsykkel.

– Da Håndgemeng skulle slippe sitt andre album, ble jeg spurt om å lage musikkvideo til låten «Medieval Knievel», forteller videoregissør Henrik Østreng Eriksen.

– Ettersom det er en av de beste låtene jeg noen gang har hørt, så var det bare et selvfølge at vi skulle lage den videoen sammen.

– Vi ville ha fart, demoner og humor. En hyllest til skrekk- og splatterfilmene vi vokste opp med. Siden det å selge sjelen til djevelen går igjen i rocken, så var det naturlig at Djevelen aka Medieval Knievel skulle med i videoen. Heldigvis for oss har Håndgemeng den perfekte blodfan til å spille rollen, med bandets logo flott tatovert og plassert i bakhodet.

Videoen ble spilt inn over en helg fylt av motorsykkelstunts, «Doom’n’Roll» og mange liter med falsk blod.

Henrik Østreng Eriksen er født og oppvokst i Oslo, og er opprinnelig utdannet som fotograf. Med en lidenskap for rock og heavy metal lager han musikkvideoer for undergrunnsband i Oslo. For tiden tar han en bachelorgrad i kunst og bevegelige bilder i Lofoten, på Filmkunstskolen i Kabelvåg. Vi ser frem til å se mer.



STURLE DAGSLAND: Galdring

«Galdring» er den første singelen Sturle Dagslands kommende album Conjuring Dreams, som er ute den 10. oktober.

Om du ikke kjenner så godt til aristen, kan vi fortelle at han har spilt med sin bror Sjur spilt på alt fra Nyege Nyege-festivalen i Uganda til stappfulle klubber i Japan og Kina. De har også opptrådt på sexfester i Brighton, i praktfulle filharmoniske haller i Russland og på store europeiske festivaler.

Sturle og Sjur Dagsland har videre reist på turne med det finske black metal-bandet Oranssi Pazuzu, turnert over hele Latin-Amerika og varmet opp for Grammy-nominerte Big Thief i New York.

Om det nye albumet Conjuring Dreams heter det: – Forvent det uventede og bli dratt med på en reise som danser mellom moderne, folketradisjonelle og primale vokaluttrykk pakket inn i et eventyrlig elektronisk lydlandskap.

Selv sier Sturle dette om låten: – «Galdring» henter mye inspirasjon fra flere intense sjamanistiske ritualer. De første idéene kom fra symbiosen jeg opplevde mens vi var strandet under en snøstorm i sledehundlandsbyen Sisimiut på Grønland.

– Gjennom eksperimentering med forskjellige vokaliseringsteknikker opplevde jeg en symbiose med hundene hvor jeg nærmest kunne dirigere en hel landsby med 200 ulvehunder, synge med dem og oppleve et nivå av samstemthet hvor det føltes som vi var en del av den samme underbevisstheten. Jeg oppnådde nesten en alfa-lignende status i flokken – jeg var dirigenten, og de ble orkesteret mitt.

– Da jeg sluttet å synge ble det fullstendig stillhet blant alle hundene. Dette var et magisk øyeblikk for oss, og vi prøvde å få inn disse eksistensielle og intense følelsene inn i «Galdring».

Brødrenes forrige album, bare kalt Sturle Dagsland, ble tildelt Edvardsprisen. Dermed kunne brødrene vende hjem til Stavanger med et trofé og et diplom utformet av Magne Furuholmen, samt 50 000 kroner.



TERMINAL: Network of Desire

I august 2022 viste vi den svært sterke videoen til «Kje med Are» med Solør-bandet Malossi. Den var lagd av Anika Salvesen, og fremsto mest av alt som en gripende og kunstnerisk orientert kortfilm. Den ble da også vist på festivaler som Cinequest, Filmfest Dresden – og Kortfilmfestivalen.

Anika Salvesen har nå byttet navn til Anika Miara. Hun er egentlig polsk, men bor i Norge. «Kje med Are» ble spilt inn på Sagene i Oslo, med lokale barn i hovedrollene. Hun har ellers stått bak kortfilmer som «Gone», «We Were Never Really There» og «4´33».

Her er hennes andre musikkvideo, «Network of Desire» med Terminal. Sangen er hentet fra albumet «R.A.T.S», og byr også på vokal fra Agnete Kirkevaag fra Madder Mortem. «R.A.T.S» kom ut i 2023, og endte opp som et av undertegnedes favorittalbum fra Norge dette året. Terminal besto her av Pål Salvesen og Jake Leyland.

Videoen til «Network of Desire» hadde premiere på Kortfilmfestivalen i Grimstad i 2024, og har også blitt vist under Bergen Internasjonale Filmfestival. Anika Miara har idé og regi, mens Adrian Axel har filmet. Linn Heidi Slåttøy har assistert med klippingen. Kristina Gjems er danseren.



SIMON MOHOLT & PILGRIM: Kinaputter EP

Premiere! Vi startet denne spalten med camping-videoen til Dirty Oppland. Simon Moholt & Pilgrim har faktisk dratt på camping-turnéer på Sørlandet og Østlandet de siste par årene. Men nå er de endelig her med en EP, som er det første slippet fra bandet.

Pilgrim har de siste tre årene spilt over 100 konserter uten å ha gitt ut musikk. Anført av Simon Moholt fra Cult Kaos har de fokusert på å bygge opp espenning og hype rundt prosjektet.

– Pilgrim har planlagt fire album / vandringer som vi i første omgang skal dele med folket, sier Moholt til Ballade video. – Det er Lyset: Vandringen til Lyset i Horisonten. Og så Mørket: Revolusjonen i den menneskelige dimensjonen. Og deretter Blå, om kjærlighet og dens konsekvens. Og Rød om ungdommelig kjærlighet og den bittersøte nostalgi.

– «Kinaputter» er en Pilgrimshistorie fra det røde albumet, og vi ser på det som en søt og enkel introduksjon til Pilgrim-universet.

«Kinaputter» handler om oppvekst, barndom og om å finne seg selv. Budskapet i låten er kanskje dette: – Det er ofte de ingen trodde skulle kunne bli noe, som blir de ingen trodde noen skulle kunne bli.

Den ni minutter lange videoen er skrevet av Simon Moholt og regissert av Markus Skogli. Bandet Pilgrim er booket til over 40 konserter og festivaler i sommer rundt om i hele Norge. Nylig annonserte de at spiller en hjemkomstkonsert i Oslo 25. oktober på Ingensteds. Dit tar vi nok turen.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Dette er utgave nr. 275 av Ballade video. Vi tar nå en forhåpentlig velfortjent sommerferie på Oppland Camping. Vi ønsker derfor alle en flott og fredfylt sommer. I mellomtiden må du gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤