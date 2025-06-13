Ballade video: Drømmer om barndommen

Super sommermeny med musikkvideoer fra Levina Storåkern x 2, St. Niklas, Quarter Wolf, Hamstermann, El Cartel, Therese Ulvan, STORM & Fixation, Ole Evenrud og Henning Kvitnes.

Vi skriver den andre fredagen i juni 2025. Sommeren er jo en tid der man skal prøve å lade batteriene litt – og gjerne koble av i litt nye omgivelser. Det innebærer ikke nødvendigvis eksotiske ferieturer, men den type energi man også kan få av kunst- og musikk-opplevelser.

En artist med et stort hjerte for andre er Therese Ulvan. I år igjen har hun ut lagt på en eksklusiv Norgesturné – kun for spesielt inviterte. Der spiller hun for mennesker som vanligvis har liten tilgang til kulturopplevelser – enten på grunn av økonomi, helse eller livssituasjon. Der det er mulig, inviteres også pårørende og familiemedlemmer med.

Slik kan man også gi folk et pusterom i hverdagen. Ellers byr vi på en stor og variert meny også her hos oss.

Kort sagt: God fornøyelse!

LEVINA STORÅKERN: Som en snäcka

– Jeg var i Portugal da Levina spurte om jeg ville lage en video til «Som en snäcka». Hun ga meg blant annet søkeordene kald by og ensom. Siden jeg på den tiden var omgitt av turister, sol og grønt, måtte jeg aktivt lete etter det karrige og kalde.

Det sier svenske Klara Bond, som har lagd denne korte videoen til en sang fra Levina Storåkerns nye plate, den svært fine Månadsvill. De to har kjent hverandre siden videregående, der de studerte folkemusikk sammen.

Siden har Bond blant annet laget den nydelige videoen til «Motorbåt» med Ævestaden, og ellers flere promo-videoer for prosjektet Diket.

– Jeg skrev det ikke i noen av de pressemeldingene, men egentlig er «Som en snäcka» en skildring av angst og panikkanfall, forteller Levina Storåkern til Ballade video.

– Det er en frykt for å forsvinne. En lengsel etter distraksjoner — og å stenge av alt utenfor. Samt et ønske om å bli tatt vare på.

– Jeg har sett Klara lage veldig forskjellige videoer. Og alle er så veldig bra, så det var helt åpenbart for meg at det var henne jeg skulle spørre når jeg ville ha promo-videoer for «Som en snäcka».

– Senere, da jeg fikk vite at hun befant seg i Portugal, trodde jeg det ville være vanskelig å finne et uttrykk i bildene hennes som passet til den kalde og golde stemningen jeg var ute etter. Men hun motbeviste meg raskt og fant akkurat den rette følelsen.

De visuelle elementene i de to promo-videoene er ved Sara Nørbech.

Månadsvill er for øvrig kanskje en av de fineste nordiske poesi-platene undertegnede har hørt.

Vi benytter gjerne også anledningen til å anbefale det ferske albumet Frydenlundgata med Eir – Storåkerns medmusikant i Ævestaden.



ST. NIKLAS: If We Never Met That Night

Den fengende «If We Never Met That Night» er fokuslåten fra debutalbumet til St. Niklas, Habits Of A Complex Mind. Det ble sluppet 23. mai, og er ute på Groover Obsessions.

St. Niklas forteller at sangen er inspirert av historien til Dex og Emma fra Netflix-serien One Day, og handler om hvordan et tilfeldig møte kan forandre hele livet ditt.

– Vi møter ulike mennesker i såkalte situationships – relasjoner som befinner seg i grenselandet mellom vennskap og kjærlighet. Det er blikk som varer litt for lenge, kropper som dras mot hverandre, men stopper rett før noe skjer, og stillheter som sier mer enn ord.

– Videoen er en forlengelse av låtas tematikk – følelsen av frihet og skjørhet i den sårbare fasen der man begynner å finne ut hvem man er, og hvem man kan bli. Den spiller på det universelle i å være usikker, håpefull og levende.

«If We Never Met That Night» er en upbeat indie pop-rock-låt mikset av Andy Baldwin, som også har jobbet med Del Water Gap og St. Lucia.

Den fine videoen er regissert og klippet av Niklas Nesset selv.



QUARTER WOLF: My Baby Wants Action

– Det var som å få en håndgranat kasta inn i livet!

Slik beskriver Quarter Wolfs Marius Kromvoll den brå overgangen fra seine kvelder på Last Train til å bli bleieskiftarbeider på fulltid. Etter å ha blitt pappa både en og to ganger på like mange år etter fylte 40, ble livet med andre ord snudd på hodet.

Et av flere kaotiske resultater av dette er «My Baby Wants Action», Quarter Wolfs første single fra deres neste album.

I kjent stil byr duoen også her på en 100 prosent hjemmesnekret musikkvideo. Fra før har de også et album de har spilt inn, mikset, mastret og gitt ut selv – rett og slett kalt DIY.

– Denne gangen har vi prøvd noe helt nytt – nemlig å lage en animert musikkvideo, kjemisk fritt for KI, AI eller hva du vil kalle det, forteller Marius til Ballade.

– Av alle rare ting fant jeg et pakistansk online-program som er utviklet for å lage PowerPoint-presentasjoner, men så raskt at dette kunne brukes til noe helt annet. Det hadde blant annet en funksjon der man lager avatarer av seg selv, litt som på iPhone, og en del forhåndslagde animasjoner.

– Resten gjorde jeg på godt, gammaldags vis i et vanlig redigeringsprogram.

Den underholdende videoen byr også en kjapp cameo av Kromvolls andre band, Thee K-Otics.



HAMSTERMANN: Dreaming

Trond Pettersen vokste opp i Kristiansand, i det som omtales som et kreativt hjem preget av kunst og musikk. Som tenåring flyttet han til drabantbyen Rykkinn i Bærum, og ble gitarist og låtskriver i flere rockeband i Oslo.

Han har nå tatt artistnavnet Hamstermann og debuterer som soloartist med EP-en «Squeak» på labelen Manuzio. Sjangermessig beveger han seg mellom synthpop, elektronika og eksperimentell rock – sjangre som denne spalteredaktøren gjerne har et svært godt forhold til. Særlig om vi snakker om musikk som er forankret i den mørkere musikken fra 1980- og 90-tallet.

Videoen til «Dreaming» er laget av Tronds søster – den visuelle kunstneren Trine Pettersen.

– Vi startet med å legge musikken min på hennes eksisterende animasjoner og fant ut at vi hadde en slags intuitiv søsken-synergi. Vi synes i hvert fall at frustrasjonene i musikken og «blissen» i videoene gir en god dynamikk.

– Boblene fungerer som symboler for underbevisste tanker som stiger til overflaten – tanker som ikke alltid manifesterer seg, men som likevel presser på, sier Trine selv i en kommentar.

– Blodet symboliserer begjær, kjærlighet, liv og kraft, mens stjernene fungerer som projeksjonsflater for ønskene våre – våre ytre drømmer.

«Squeak» er mikset av produsent Christoffer Berg, kjent for sine arbeider med The Knife, Fever Ray og Depeche Mode. Hele EP-en kommer i oktober 2025, mens «Dreaming» er ute på alle strømmetjenester fra og med i dag. Vi gleder oss til å høre mer.



EL CARTEL: Don Alvorado Drive

Pasadena California, it’s a certain state of mind / Over the heartlands, and down the mountainside / It’s a long way to go, and i know it will take some time/ For you, to arrive, at Don Alvarado Drive.

El Cartel har kommet med det sterke debutalbumet Fronteras, noen år etter oppstarten i Fredrikstad. Tekstlinjene ovenfor er skrevet av vokalist Emil «Northcreek» Nordbæk. Og maner kanskje frem noe av den samme følelsen vi finner i den estetisk smellvakre og bisart voldelige TV-serien «Too Old To Die Young» av danske Nicolas Winding Refn fra 2019 – samme år som El Cartel først kom sammen.

— El Cartel startet med en felles forkjærlighet for stemningsfull musikk fra ørkenområder, mariachi, Morricone og spagettiwestern, forklarer grunnleggerne Richard Ahlsen og Jørgen Hansen. Begge spiller gitarer, i likhet med Nordbæk.

De øvrige medlemmene er Mats Andrè Andersen (bass), Stephan Reis (tangenter, trekkspill), Nicolai Gregersen (trommer), Espen Christophersen (trompet) og Tommy Bakkelund (trompet). Ytterligere åtte musikere medvirker på Fronteras, inkludert produsent Magnus Abelsen fra Remington Super 60, The Navigators og Frode Fivel Band.

Nettstedet musikknyheter.no har alt kåret Fronteras til årets beste norske debutalbum. Det kan fort nærme seg en slags fasit. Her gjør bandet en live-utgave av sporet «Don Alvorado Drive».



THERESE ULVAN: Take Me Back To Yesterday

Premiere! Therese Ulvan er tilbake med en ny musikkfilm. Den beskrives som en «supersøt throwback-video», klippet og redigert av selveste Harald Øren.

– Under vårryddingen fant jeg gamle videokassetter, fulle av minner. Det var som en tidsmaskin tilbake til barndommen, forteller Ulvan.

– Da jeg skulle lage musikkvideo til låta «Take Me Back To Yesterday», var det ingen tvil om at det var dette materialet jeg måtte bruke.

Vi hører Therese Ulvan (vokal og kor), Paulo Mendonca (gitar, bass) og Frank Frallan (trommer). Sporet er hentet fra det nye albumet Tiger, som kom ut i slutten av april.

– Jeg håper låta kan være en påminnelse om å trykke på pauseknappen når man kjenner presset fra tidsklemma – og ta seg tid til å mimre tilbake til gode stunder, som for eksempel barndommen.

Ulvan har akkurat gjennomført første del av Hjertemøte-turneen del 2. Her gjør hun opptredener dedikert til de som ofte står bakerst i køen i samfunnet – men som nå skal få stå aller først.

Artisten og låtskriveren besøker steder som sjelden står på konsertkartet: sykehus, omsorgsboliger, institusjoner og flyktningmottak. Neste del av denne turnéen starter i juli, mens også en konsert under Hell Bluesfestival er på trappene.



STORM & FIXATION: Suffocating

Storm, alias Leo Davadi Sundli, er fremdeles bare 16 år. Han har allerede millioner av visninger på TikTok – og internasjonale festivalopptredener på merittlista. Vi har vist flere videoer med ham fra før. Det gjelder også Fixation, som den unge artisten her har gjort et samarbeid med.

«Suffocating» beskrives som «en intens og råsterk låt om å bryte ut». Verken Storm eller Fixation har tidligere gitt ut musikk med andre artister. For Fixation fra Tønsberg er dette deres første utgivelse etter vokalist Jonas W. Hansens deltagelse i NRKs Stjernekamp. For Storm er det siste single før debutalbumet Join The Storm.

– Vi har kjent til Leo siden han var 11 år gammel og fulgt utviklingen hans helt til nå, sier Jonas W. Hansen. – Da vi hørte demoene til albumet hans, skilte «Suffocating» seg ut med én gang. Vi kjente at det var låta vi ville gjøre sammen.

– Vi satte vårt preg med et breakdown som tilførte mer aggresjon og vår signatur. Hele prosessen med låta, musikkvideo, ta bilder og skape innhold sammen har vært utrolig inspirerende.

– Det her er mer enn en feature. Det er to av de eneste actsa som gjør metalcore i landet som endelig går sammen. Det var på tide, sier Storm selv.

Musikkvideoen er regissert av Helmet Productions og ble spilt inn i et iskaldt Trondheim midt på vinteren. Les gjerne også dette Ballade-intervjuet med Fixation fra senhøsten 2024.



OLE EVENRUD OG HENNING KVITNES: Gud med oss

Mer samarbeid mellom artister: Halden feirer 360 år i år i disse dager. Det har Ole Evenrud og Henning Kvitnes bestemt seg for å markere litt, gjennom en ny versjon av Evenruds patriotiske «Gud med oss». Den ble opprinnelig utgitt som en digital single i 2016.

– Naboen & jeg tar en for laget! Ny versjon av«Gud Med Oss», basert på skriften på Byvåpenet, meldte Henning Kvitnes nylig på sin Facebook-side. – Del gjerne – især hvis du har postnummer 1750.

– «Gud med oss» er en hyllest til min kjære hjemby, Halden, skrev Ole Evenrud i forbindelse med låten under COVID-epidemien for fire år siden.

– Det er tøffe tider: «ofte beleiret – men aldri beseiret». Sånn blir det denne gangen også, så hold ut!

Ole Evenrud debuterte ellers som plateartist på samlealbumet The Big Voice of New Noise i 1981, der Henning Kvitnes og Saturday Cowboys hadde det første sporet. Videoen er ved Jan-Petter Dahl, som omtaler seg selv som en dronepilot med base i Sarpsborg.



Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 274 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤