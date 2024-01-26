Norsk folkemusikk på Showcase Scotland: – Vi må reise mer ut og vise at denne musikken finnes

Alexander Aga Røynstrand var første norske musiker ut under Showcase Scotland og Celtic Connections denne uka. Den plateaktuelle mesterspellemannen brenner for å vise fram folkemusikken, og ble møtt av en fullsatt sal i Glasgow.

I år er Norge partnerland under Showcase Scotland, bransjetreffet som arrangeres parallelt med en av verdens største festivaler for folk-, roots- og verdensmusikk, Celtic Connections.

De norske artistene, som inkluderer Erlend Viken Trio, Ævestaden, Gangar, Julie Alapnes, Gabba i tillegg til Alexander Aga Røynstrand, får delta i begge program.

Røynstrand var først ut med sin konsert i Glasgow Royal Concert Hall, i en fullsatt Strathclyde Suite med kapasitet på ca 400 personer.

– Jeg hadde plateslipp-fest på fredag i Norge, og våknet opp i Glasgow på tirsdag, erklærte Røynstrand fra scenen til rungende latter fra salen.

Røynstrand håper at tilstedeværelsen i Glasgow kan resultere i flere bookinger på sikt. Målet er å kunne leve av musikken. Men innrømmer at han kanskje burde være litt mer strukturert i planleggingen av karrieren.

– Jeg lever veldig i nuet og har ikke tenkt lenger enn at jeg skulle spille denne konserten i kveld. Og nå må jeg begynne å tenke på at jeg skal spille igjen i morgen. Så jeg har ikke sjekket om det er folk jeg burde møte her.

Men generelt tror han at det finnes muligheter i både Storbritannia og Irland for det han driver med.

– Det er et mulig marked å prøve seg på i tillegg til Norge, og Orknøyene, hvor jeg har spilt mye. Så jeg håper det blir noen bookinger ut av dette. Men først og fremt betyr det å delta her at jeg får spille for et publikum jeg vanligvis ikke når ut til. Så får man jo se da om det er noen som blir ekstra interessert, sier Røynstrand.

Vi kan ikke bare sitte og vente på at folk skal oppdage folkemusikken.

Alexander Aga Røynstrand

Etter konserten kunne publikum kjøpe hans nye plate Heimom i foajeen, og under Ballade-intervjuet kommer en høyst interessert skotte bort og spør om å få plata signert.

– Jeg hadde fri i kveld og sjekket Celtic Connections-programmet, og valget falt på denne konserten. Jeg kjente ikke til Alexander, men har vært på konserter med andre skandinaviske artister før, forteller Derek Wright, og legger til at han ble så imponert av nordmannens musikalitet og formidlingsevne at han måtte kjøpe plata.

Alexander Aga Røynstrand vant A-klassen for hardingfele og kongepokal under Landskappleiken i 2019, og har uttalt at han har ambisjoner om å leve av musikken. Men hvor langt er det igjen dit?

– Det har gått litt opp og ned i flere år. Noen år har jeg klart det, fordi jeg har jobbet som musikklærer i den kommunale Kulturskolen. De siste årene har jeg kjørt ganske mye tømmerbil i tillegg til å spille. Men de siste månedene har jeg bare spilt og hatt mye fokus på plata. Det ser ut til at det blir mye spilling i år, forteller Røynstrand.

– Man kan leve av folkemusikk i 2024?

– Ja det tror jeg absolutt at man kan. Noen musikere er veldig flinke til å lage prosjekter eller spille i band. Eller bruke folkemusikken og folkemusikkinstrumentene i nye settinger. Gjør man det får man flere bein å stå på, og veksler man på å spille solo og i band så kan det gå rundt. Jeg prøver i størst mulig grad å jobbe solo, som en tradisjonell solo-hardingfelespiller. Det har vært utfordrende å finne nok jobb til tider, så kanskje jeg må prøve å bli litt mer delaktig i ulike konstellasjoner, undrer han.

I 12 år har han spilt på lånt fele. En fele han har knyttet seg veldig til. Og nå skal den endelig bli hans. Men han har måttet ty til ubehagelige metoder.

– Jeg har fått låne hardingfela av en veldig raus lokal spellemann hjemme i Granvin. Det har ligget i kortene at jeg har ønsket å kjøpe den, men jeg har ikke hatt økonomi til det, og den har heller ikke vært til salgs før nå. Men den er dyr. Så jeg laget en spleis. Det var jo absolutt i aller høyeste grad veldig ubehagelig!

Er det for drøyt å be om 200 000 (som for øvrig ikke dekker hele kjøpesummen), spurte Røynstrand seg selv. Men konkluderte med at så lenge han kunne gi noe tilbake for bidragene, så ble det litt mindre ubehagelig. I Spleisen tilbyr han alt fra en innspilt slått, til live-opptredener.

– Hvordan har responsen vært?

– Helt ekstremt overveldende. Jeg er uendelig takknemlig. Det er så mange som har bidratt og hjulpet til at nå ser det ut til at dette kjøpet skal gå i orden.

I skrivende stund har Spleisen “Hardingfele for livet!” samlet inn 194 500 kroner.

Med fela håper han å opplyse nye generasjoner.

– Folkemusikken er ikke lenger en naturlig del av hverdagen, slik den var for 50, 60, 70 år siden. Barn har så mye annen musikk og kultur som tar oppmerksomheten deres. Og da må vi ta hensyn til det. Vi kan ikke bare sitte og vente på at folk skal oppdage folkemusikken. Vi må reise mer ut og vise folk at dette finnes.

Røynstrand har besøkt flere skoler på vestlandet for å engasjere barn. Og han er overrasket over hvor åpne de er.

– Jeg brenner veldig for at vi som folkemusikere må ut og møte dem og vise hva dette er for noe. Uten en forventning om at alle skal elske eller drive med folkemusikk, men at de får et kjennskap til den. Det er kanskje den viktigste jobben vi kan gjøre for at folkemusikken skal bli videreført. I dag skal skolene lære barna om folkemusikk og folkedans, men det er nesten ingen som har kompetansen, avslutter Røynstrand.



Ballade kommer tilbake med mer fra Showcase Scotland / Celtic Connection over helgen.