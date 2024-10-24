Spellemann: Derfor blir prisene for klassisk og samtid slått sammen

Det pågår et opprop om en ny musikkpris etter at Spellemann har gått inn for å slå sammen de to kategoriene «Klassisk» og «Samtid». Daglig leder i Spellemann svarer på hvorfor de velger det.

Dette er et tilsvar fra Spellemann på kritiker Ola Nordals kommentar om Spellemanns sammenslåing av prisene for klassisk og samtid og oppropet for en ny musikkpris, «– Ikke min Spellemann».

Av Stian Tangerud, daglig leder i Spellemann AS

Hvert år går styret i Spellemann gjennom alle kategoriene for den kommende prisutdelingen, og foretar eventuelle endringer basert på antall påmeldte, nye trender og nyvinninger innen innspilling og formidling av musikk.

Spellemann har valgt å slå sammen prisene for Klassisk og Samtid til én felles pris basert på disse kriteriene. Spellemann har forståelse for at alle endringer i sjangerinndeling, inkludert denne, skaper oppmerksomhet og til tider uenighet. Samtidig ønsker Spellemann å styrke synligheten og anerkjennelsen av begge felt, og ved å samle dem til én pris kan man fortsatt fremheve et bredt spekter av musikalsk kreativitet. Det er viktig for styret i Spellemann å presisere at ingen sjangere er fjernet for utdelingen 2024, Norges viktigste musikkpris skal favne om hele bredden av det norske musikklivet.

Spellemann ønsker alle initiativ som retter fokus på norsk musikk velkommen. Dette inkluderer også prisutdelinger med mer spissede faglige vinklinger på enkeltsjangere.