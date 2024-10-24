Sara Övinge – Spellemann samtid

Fiolinist Sara Övinge vant Spellemann 2023 i kategorien Samtid for plata "Glass & Bjerkestrand: Patientia" sammen med dirigent Edward Gardner og Det Norske Kammerorkester. Til prisutdelingen for 2024 blir klassisk og samtidsmusikk én kategori. Övinge er en av initiativtakerne til oppropet for en ny musikkpris. (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

InnleggBransjen

Spellemann: Derfor blir prisene for klassisk og samtid slått sammen

Publisert
24.10.2024
Skrevet av
Guro Kleveland- Red.

Det pågår et opprop om en ny musikkpris etter at Spellemann har gått inn for å slå sammen de to kategoriene «Klassisk» og «Samtid». Daglig leder i Spellemann svarer på hvorfor de velger det.

Dette er et tilsvar fra Spellemann på kritiker Ola Nordals kommentar om Spellemanns sammenslåing av prisene for klassisk og samtid og oppropet for en ny musikkpris, «– Ikke min Spellemann».


Av Stian Tangerud, daglig leder i Spellemann AS


Hvert år går styret i Spellemann gjennom alle kategoriene for den kommende prisutdelingen, og foretar eventuelle endringer basert på antall påmeldte, nye trender og nyvinninger innen innspilling og formidling av musikk.

Spellemann har valgt å slå sammen prisene for Klassisk og Samtid til én felles pris basert på disse kriteriene. Spellemann har forståelse for at alle endringer i sjangerinndeling, inkludert denne, skaper oppmerksomhet og til tider uenighet. Samtidig ønsker Spellemann å styrke synligheten og anerkjennelsen av begge felt, og ved å samle dem til én pris kan man fortsatt fremheve et bredt spekter av musikalsk kreativitet. Det er viktig for styret i Spellemann å presisere at ingen sjangere er fjernet for utdelingen 2024, Norges viktigste musikkpris skal favne om hele bredden av det norske musikklivet.

Spellemann ønsker alle initiativ som retter fokus på norsk musikk velkommen. Dette inkluderer også prisutdelinger med mer spissede faglige vinklinger på enkeltsjangere.

 

Undergrunn under Spellemann i 2023.

– Ikke min Spellemann

Et Spellemann-opprør er på gang. Ballades klassisk-anmelder Ola Nordal reflekterer rundt oppropet om en ny musikkpris.

Soulartist Beharie ropes ut som vinner, etter en original og TV verdig framføring med overraskelser.

Bransjebråket på Spellemann i 2022

Hvilken av kategori-utelatelsene diskuterte de, tror du, da musikkbransja ikke klarte å holde kjeft mens Daniela Reyes spilte på TV?

Tarjei Strøm, Mona B. Riise og Sandeep Singh åpnet showet fredag kveld på NRK 1.

Spellemannprisen: Antall seere halvert på tre år

Etter ei uke med mye bråk favnet Spellemannsendingene færre enn før. – Vanskelige tall å sammenligne, sier NRK.

Stian Tangerud portrett

Stian Tangerud blir daglig leder i Spellemann: – Prisen må ta opp i seg de nye trendene som råder

Stian Tangerud kommer fra TIDAL og har over 20 år bak seg i bransjen. Hva betyr ansettelsen av en daglig...

Solfrid med av hoppande dagleg leiar Silje Risdal Liahagen (t.h.).

Ho skal leie Folkemusikkveka i Ål

Flytter attende til Hallingdal for å lede Folkemusikkveka.

Utestedet Blå på Grünerløkka i Oslo har samarbeidet tett med Øyafestivalen i mange år. Nå er det klart at Blå avslutter samarbeidet med festivalen.

Hvor ble det av forutsigbarheten?

INNLEGG: Vi ønsker oss en festivalstøtteordning som er mindre sjangerdiskriminerende og mer forutsigbar, skriver Tonje Kaada, leder av Øyafestivalen.

Marit Larsen mottok prisen i sitt hjem i New York. Foto:

EDVARD-pris til Marit Larsen

Larsen vinner prisen i kategorien Populærmusikk, for albumet «Joni was right I & II».