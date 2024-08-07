Stian Tangerud blir daglig leder i Spellemann: – Prisen må ta opp i seg de nye trendene som råder

Stian Tangerud kommer fra TIDAL og har over 20 år bak seg i bransjen. Hva betyr ansettelsen av en daglig leder for Norges viktigste musikkpris og for norsk musikkliv?

– Gratulerer så mye med ny jobb! Hva er ditt eget forhold til Spellemann, og hvorfor ønsket du deg denne jobben?

– Takk! Spellemann er jo fortsatt den viktigste musikkprisen og feiringen av norsk musikk. Jeg har vært med både som tilskuer og jurymedlem før, så det blir spennende å se Spellemann fra den andre siden nå. Norsk musikk har aldri vært så bra som nå – i alle sjangre – og det blir kult å være med på å feire det.

Tangerud har mange bransjeår bak seg, blant annet i Musikkoperatørene og Platekompaniet, der han i 12 år drev flere butikker og hadde noen år som innkjøper på kjedenivå. De siste årene har han vært i TIDAL.

– Hovedsakelig som senior-redaktør, som betyr at jeg har kuratert musikken til alle flater i Norge.

Tangerud tiltrer 1. september, og ser frem til å legge en plan sammen med styret.

– Spellemann skal videreføre en stolt arv opparbeidet gjennom over 50 år, samtidig som prisen må ta opp i seg de nye trendene som råder innen dagens musikk. Dette betyr at man må vurdere sjangere, men også formater og plattformer hvor musikken nytes, samt eventuelle nye samarbeidspartnere. Spellemann utfører oppdraget ved å hylle bredden og mangfoldet i norsk musikk, samtidig som den holder seg relevant.

Inne i et kritisk øyeblikk

Pressekontakt og styremedlem i Spellemann, Erlend Gjerde, skryter av Tangeruds varierte erfaringsgrunnlag.

Han forklarer at bakgrunnen for ansettelsen er et ønske om å bygge lengre kunnskap i organisasjonen, slik at de får en helårlig drift i større grad enn tidligere, og ikke skal kjøpe så mye ressurser og prosjektledere utenfra. I tillegg ønsker styret og eierne å være tettere på hvordan Spellemannprisen utvikler seg.

Erlend Gjerde er ellers daglig leder av plateselskapet Indie Recordings, som regnes som et av Nordens største uavhengige plateselskap og det ledende selskapet innen rock og metal i Norge. Han er også styreleder i FONO, organisasjonen for uavhengige plateselskaper og en av arrangørene bak Spellemannprisen.

– Vi er inne i et kritisk øyeblikk akkurat nå, og føler vi må gjøre det beste vi kan for at Spellemannprisen kan ta opp i seg den neste generasjonen musikkelskere, sier Gjerde.

Han peker på dette som det overbyggende målet, men gjentar også aspektet med eiernes kontroll over helheten til Spellemann.

­– Kan du utdype hva som er kritisk med øyeblikket?

– Det å gå av TV var jo en stor avgjørelse. Prisutdelinger som et medieprodukt – om det er en idrettspris eller annen slags pris – det er ikke alle som har tålt tidens tann. Vi vil passe på at vi gjør det, og at vi klarer å ivareta den bredden som vi skal ha.

Videre sier Gjerde at Spellemanns store mål og oppdrag er at de kan speile hele det norske musikkfeltet og hedre det store havet av låter, tekstforfattere og låtskrivere – og at de er spesielt opptatt av å nå fremtidige generasjoner, nettopp de som skal videreføre norsk musikkliv.

– Det er det vi ønsker å få til, og da må man jobbe mediestrategisk hele året, og skru tenkinga si for å passe på at man når det målet. Med en daglig leder vil være lettere å ha god kontinuitet og en synlig person for folk i bransjen å kontakte.

Kontinuitet og kontakt med bransjen

– Konkret, hva blir de viktigste oppgaver til daglig leder?

– Å være en person som kan være et kontaktpunkt ut til bransjen. Spellemann er jo et stort spleiselag, for hele Musikk-Norge. Det er ikke bare de kommersielle sponsorene, som bidrar – men også GRAMO, TONO, GramArt, Nopa. Det er et veldig dyrt prosjekt.

Gjerde forklarer at alle aktørene som er med må kunne se viktigheten av prosjektet, og at dialog med samarbeidspartnere blir en viktig oppgave for daglig leder, foruten å jobbe kontinuerlig med prisen gjennom året og finne nye veier for hva prisen skal kommunisere.

– Hvordan kan Tangeruds bakgrunn ha innflytelse på arbeidet i Spellemann?

– Han er en ekstremt musikkompetent person som har hørt en helt enorm mengede norsk musikk, og kjenner musikkfeltet, og har vært i bransjen i lang tid. Han kjenner folka og er godt likt. Vi føler oss trygge på at han kommer til å løse oppdraget på en god måte.

Gjerde utdyper at Spellemann hadde mange søkere som ikke var spesialisert i musikkfeltet, som kunne tilført mye i organisasjonen, men at det var viktig for dem å velge noen som kan ta pulsen på norsk musikk. Gjerde trekker fram Tangeruds fartstid fra Tidal som spesielt gunstig.

– Han har allerede sett og hørt mange av de nominerte.

Kritikk de siste årene

– Hva betyr egentlig Spellemann for norsk musikkliv?

– Veldig mange som mottar en Spellemann – også i de store kommersielle sjangrene, men kanskje særlig musikere i de smale sjangre som akkurat får det til å bli et levebrød – ofrer veldig mye. Det å få den anerkjennelsen av musikkfeltet selv, ikke bare av publikum eller anmeldelser, billettkjøpere, men bransjen, er veldig viktig.

– Det har vært en del kritikk mot Spellemann de siste årene. En del av kritikken handler om at Spellemann gradvis har mistet sin funksjon og betydning. I tillegg har Spellemann gått ut av sin avtale med NRK og blir nå sponset av store kommersielle aktører. Hva tenker du om det?

– For å ta NRK først, tenker jeg at det er naturlig utvikling. Som vi var inne på i sted: award shows og lineær-TV er kanskje ikke er den gode matchen det en gang var.

Spellemann 2023 blei eksempelvis sendt som livestream via Nettavisen.

Gjerde sier at folk har endret medievaner og måter for innholdskonsum drastisk de siste årene. Utover den konkrete trenden Spellemann har hatt med NRK peker han på at det er færre og færre av slike mediestyrte høydepunkt i løpet av ett år.

– Alt er mye mer fragmentert, on demand, og derfor må vi jobbe med andre verktøy, uten NRK. Det er ikke noe ondt blod. Vi er glade i NRK, men nå gleder vi oss til å få jobba ut den nye kursen.

– Nå som Spellemann sponses av store kommersielle aktører. Hvilke konsekvenser kan det ha for Spellemanns bredde og uttrykk?

– Spellemanns konstruksjon bestemmes av eierne. Det har aldri, til min viten, vært noen kommersiell partner som noen gang har prøvd seg på å legge noen føringer. Alle organisasjoner betaler jo i dyre dommer for det, men det drives som om det var en stiftelse med ekstremt mye dugnadsarbeid.

Gjerde fremholder at det er urealistisk at Spellemann kan eksistere på det nivået de vet artistene selv vil ha prisen, med mindre de har kommersielle samarbeidspartnere.

– Hvordan vil neste Spellemannutdeling se ut?

– Jeg kan ikke si nå hva som skjer, men i løpet av høsten kommer vi til å annonsere hvordan Spellemann 2024 blir, sier Gjerde. – Og vi jobber hardt, det kan jeg si deg.

Tangerud, på sin side, lover at Spellemann vil være en storslått feiring av musikkåret 2024.

– En verdig oppsummering av nok et begivenhetsrikt år i norsk musikkhistorie.

Ballade retter: I den første utgaven av denne artikkelen skrev Ballade at Stian Tangerud var den første til å være daglig leder for Spellemann, på bakgrunn av informasjon redaksjonen mottok fra Spellemann AS. Det medfører ikke riktighet. Første daglige leder i Spellemann AS var Hildegunn Olsbø, og Olsbø var i følge direktør Marte Thorsby i IFPI Norge, en av eierne og drifterne av Spellemann AS, daglig leder i noen år. Rettelse i saken er gjort av redaktør onsdag 7. august kl. 17.12.