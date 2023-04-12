NotisBransjen

Erlend Gjerde ny styreleder i FONO

12.04.2023
- Red.

Gjerde tar over etter Larry Bringsjord, som har vært styreleder i organisasjonen for uavhengige plateselskaper i 25 år. 

Erlend Gjerde er til daglig leder av plateselskapet Indie Recordings, som regnes som et av Nordens største uavhengige plateselskap og det ledende selskapet innen rock og metal i Norge. Han har også vært nestleder i FONO i en årrekke, og har en omfattende bransjeerfaring, også som manager og utøvende musiker og låtskriver.

– Det er med stor glede jeg tar fatt på arbeidet som styreleder for FONO. De uavhengige norske fonogramprodusentene representerer en uvurderlig verdiskapning for det musikalske kulturlandskapet. Uten dem ville bredden i det musikalske tilbudet til publikum vært betydelig svakere, sier Gjerde i en uttalelse om vervet.

– Våre medlemmer spiller en uvurderlig rolle i det større musikalske økosystemet, og jeg gleder meg til å kjempe for best mulig rammevilkår og forutsetninger så deres arbeid kan blomstre. I tillegg gleder jeg meg til å fortsette det gode samarbeidet med våre venner i de øvrige musikkorganisasjonene. Uten suksess for artister, opphavere og komponister kan heller ikke våre medlemmer lykkes.

Les mer om foreningen FONO, interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper, her

erlend gjerdeFonoLarry Bringsjord

