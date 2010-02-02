Utfordrende i Skottland

Norsk folkemusikk satser stort på å lansere seg internasjonalt og Norge var fokusland under årets Showcase Scotland i Glasgow. Men det kostbare samarbeidet gikk ikke helt knirkefritt.

Av Ida Svingen Mo (tekst) og Thomas Olsen (foto)

Bare påmeldingsavgiftet kostet godt og vel 200.000 kr for å vise frem Valkyrien Allstars, Majorstuen, Gjermund Larsen Trio, Unni Boksasp Ensemble, Synnøve S. Bjørset og Skaidi under helgas Showcase Scotland i Glasgow.

— Ja, den såkalte partneravgiften er et ganske heftig beløp, sier Silje Førland Erdal i Norsk Folkemusikkformidling til Ballade når vi møter henne i Glasgow.

–Men vi har fått god støtte, både fra Den norske ambassaden i London, Kulturrådet, MIC og Music Export Norway. Tilsammen fikk vi inn 290.000 kroner i støtte til prosjektet. Vi diskuterte lenge om det var verdt pengene. Man kan gjøre ganske mye med en slik sum. Men vi fant ut at det var en riktig satsing, fortsetter hun og understreker at det er nå, etter festivalen, det møysommelige evalueringsarbeidet starter.

(Red.anm: MIC er Ballades utgiver.)

Bransjetreffet Showcase Scotland arrangeres hvert år i Glasgow samtidig med vintermusikkfestivalen Celtic Connections.

Tuva Syvertsen i Valkyrien Allstars i Glasgow (Foto: Thomas Olsen)

Lite fleksibilitet

Lederen i Norsk Folkemusikkformidling legger ikke skjul på at de har gjort både positive og negative erfaringer i løpet av prosessen, men mener at det mest utfordrende for henne var forretningsbiten knytta til bransjetreffet.

— Å betale 200.000 kroner og å skrive under på en kontrakt gjør at kulturen blir gjort til vare. Det ble innimellom vanskelig å håndtere fordi interessene var så ulike. Det er klart at Showcase Scotlands hovedinteresse er å tjene penger på oss, samtidig som de er avhengige av inntekten fra fokuslandene fordi det er den største sponsorinntekten for bransjearrangementet. Vår interesse gjelder på den andre siden den kunstneriske biten og for meg var det vanskelig å forholde seg til en forretningspartner i forbindelse med det å formidle folkemusikk, sier Førland Erdal, men legger til at det er den veien det går.

— I pop- og rockbransjen er det mye mer vanlig med dealing. Vi henger kanskje bare litt etter.

En av utfordringene for både publikum, bransjefolk og presse som ville sjekke ut norsk musikk var at de fleste konsertene med norske navn var satt opp i programmet på samme tidspunkt, men på hver sin kant av byen.

— Hvordan kunne det skje?

— Nei, det er veldig rart. Jeg syns det var veldig uprofesjonelt fra festivalen sin side. De sier selv at det er et logistisk problem, fordi de norske bandene varmer opp for de skotske artistene og derfor må starte først på kvelden. Det betyr at man ikke har fleksibilitet til å putte på et norsk band klokka åtte og ett klokka ti. Når man bare har fire kvelder til rådighet og seks norske band å vise frem, så har de argumentet med at det ikke har vært nok tid til å få det til, forteller hun.

— Men jeg tror bestemt at man kunne ha løst det og jeg syns at Showcase Scotland burde ha lagt mer press på festivalen og støttet oss som partner på det, sier Førland Erdal, men legger til at hun selvfølgelig forstår poenget med at en skotsk headliner er med på å dra publikum og at de norske artistene profiterer på det.

Selvkritikk

Bransjetreffet Showcase Scotland er en del av den over to uker lange festivalen Celtic Connections, som ble arrangert for 17. gang i år. For Norsk Folkemusikkformidling har det også vært utfordrende å forholde seg til to aktører.

— Festivalen har tatt seg av programmeringen og vår partner Showcase Scotland har ikke hatt noe med den kunstneriske biten å gjøre. De har tatt seg av delegatene og organisering av seminarer.

— Det handler også om å ta selvkritikk. Det er ting vi burde ha tenkt mer på før vi formulerte kontrakten. Men det er vanskelig å tenke på alt som kan dukke opp før prosessen er satt i gang, mener Silje Førland Erdal.

— Det har vært helt umulig å forhandle om innholdet i kontrakten etter at den ble skrevet under. Det har forsåvidt vært i både deres og vår favør, men det har vært veldig liten fleksibilitet i tiden etter at den signaturen kom på papiret.

— Har investeringen allikevel lønt seg?

— Jo, det tror jeg. Men det er klart at man først ser merverdien av en slik satsing etter ett år eller to. Det er ikke slik at ting skjer med en gang etter et slikt bransjetreff. Men mottakelsen av de norske gruppene var virkelig overveldende både fra publikum og de internasjonale delegatene. Det gir oss en god indikasjon på at vi har satset riktig.

Imponert over norsk kvalitet

Festivalens kunstneriske leder Jade Hewat toner derimot ned det økonomiske aspektet ved fokuslandene, og mener det er kvaliteten som er avgjørende.

– Jeg var i Norge under Folkelarm og lot meg virkelig imponere over kvaliteten til de norske artistene. Jeg ble overbevist om at det var noe vårt publikum kunne like, sier Hewat.

– Tidligere har dere hatt fokus på Danmark, Sverige og Quebec, alle velstående land og regioner. Er det de som betaler mest som får innpass?

— Nei, slik tenker vi absolutt ikke. Vi ser først og fremst på musikken og om det kan passe inn i programmet vårt.

– Så et lite fattig land ville hatt like store sjanser til å få spotlighten på seg her?

– Ja, absolutt. Festivalen handler om å bringe musikere og folk sammen. Vi ønsker å være så tilgjengelige som overhodet mulig og åpne for nye artister og musikkretninger, sier Hewat.

Før hun understreker at økonomien også må være på plass for å delta.

Majorstuen spilte på den norske mottakelsen i Glasgow Royal Concert Halls foajé.

(Foto: Thomas Olsen)

Utsolgte konserter

Showcase Scotland estimerer at 150 til 300 konserter blir booket som et direkte resultat av at artistene har spilt på det tre dager lange arrangementet i Glasgow.

— Hva kan de norske bandene få ut av å opptre her?

— Alle konsertene med de norske bandene har vært utsolgt og alle jeg har snakket med elsker det de har hørt. Hva bedre kan vi tilby enn en utsolgt plattform å vise seg frem på?, spør Jade Hewat retorisk.

— Showcase Scotland er så viktig at jeg er sikker på at flere av de norske bandene som har vist seg frem her vil bli booket til utenlandske konsertscener og festivaler. Det er over 200 delegater fra hele verden tilstede og vi har satt opp en regel som sier at de er nødt til å booke tre band mens de er her, hvis de skal ha mulighet for å bli invitert det påfølgende året.

Også Silje Førland Erdal har stor tro på at eksponeringen på Showcase Scotland vil få positive ringvirkninger.

– Vi har høye ambisjoner for alle de involverte, men noen band vil nok oppleve større pågang enn andre. Jeg tror helt sikkert at vi kommer til å se turneer for noen av bandene, men også enkeltstående konserter, sier hun og legger til at det nå er viktig å holde kontaktene varme.

– Vi har noen kontakter i Storbritannia som skal følge opp prosessen vi har startet. Det er Music Export Norways avdeling i London og en egen presseagent, som heter Will McCarthy. Sistnevnte har allerede jobbet en måned og fått en del ting på i britisk presse. Han skal jobbe i fire måneder fremover nå. Det er en viktig satsing for å få fart på prosjektet. I tillegg har flere av gruppene egne agenter som vil jobbe aktivt for at de skal få spillejobber internasjonalt.

Skaidi (Inga Juuso, Steinar Raknes) på Glasgow School of Art. (Foto: Thomas Olsen)

Potensiale i England

Alan Rilson fra Old Bakery Promotions i Lincolnshire i England var også på plass i Glasgow og han hadde sett flere av de norske bandene i aksjon. Promotøren fulgte dessuten Sogn og Fjordane fylkeskommunes seminar med tittelen “Traditional music in Sogn og Fjordane County“, som handlet om fylkeskommunens rolle til å ta vare på og videreutvikle den lokale folkemusikken, med stor interesse.

– Jeg var forundret over at det har vært så lite utveksling mellom den britiske og norske folkemusikkscenen. Jeg ble fascinert over mangfoldet på Førdefestivalen, men jeg var sjokkert over hvor lite kontakt det har vært med britiske band. Jeg tror ikke det mangler på interesse fra norske arrangører sin side, men vi i Storbritannia har kanskje ikke sett med stor nok nysgjerrighet mot Norge.

– Dette vil forandre seg. Mange har fått øynene opp for alt det spennende som skjer hos dere fordi Norge har vært fokusland her i år.

– Jeg tror norske band har en større sjanse til å få spillejobber her etter årets eksponering. Men en avgjørende faktor er penger. For en promotør som meg er bekymringen at det ikke skal komme nok folk til å dekke utgiftene. Derfor vil subsidier av alle slag være en døråpner til det britiske markedet for norske artister, mener Alan Rilson.

Briten kjører tre musikkprogrammer per uke på lufta i Lincoln City Radio.

– Jeg kan iallefall love at det blir en feature på de norske bandene jeg har sett her i Glasgow og at jeg garantert vil spille musikken deres der. Hvis det ikke hadde vært for Showcase Scotland ville jeg aldri fått muligheten til å se så mange norske band, avslutter Rilson.