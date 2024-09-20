Tre år med Witch Club Satans reise i ny film: – Det koster å ta tak i heksa

Filmskaper Maja Holand har fulgt Witch Club Satan på en reise gjennom en treårig pakt om å transformere seg fra et performanceprosjekt til et ekte svartmetall-band. Ei uke framover kan du se teaseren til dokumentaren «HEX» på Rockheim.

De siste årene har en tornado av et feministisk performance-band herjet scenene i både inn- og utland. Witch Club Satan har sjokkert, imponert og provosert med så vel sitt intense låtmateriale, viscerale uttrykk og dramatiserte scenegrep, som for eksempel blodritualet de utførte under konsert i Emmanuel Vigelands Mausoleum.

Bandet ga ut det bejublete albumet Witch Club Satan i mars 2024, og etter Øya 2022 blei bandet utropt til not safe for work (NSFW) av musikkbladet NME, som kalte dem et høydepunkt som var «genuinely terrifying».

Både kritikere og fagfolk i svartmetallen – deriblant Mayhems Jørn Stubberud som bandets mentor og Anders Odden fra Cadaver og tidlige Satyricon som medprodusent – har trykket dem til sitt, ehm, bryst. Og om alt går etter planen kommer i 2026 en helaftens dokumentarfilm om bandet, HEX.

– Skrekkblandet fryd å bli dokumentert

HEX er filmskaper Maja Holands debut som langfilmregissør, og hun har kommet tett på det omdiskuterte og okkulte bandet.

Holand har fulgt Nikoline Spjelkavik, Victoria Røising og Johanna Holt Kleive gjennom en treårig pakt om å transformere seg selv til et ekte svartmetall-band, uten instrumenterfaringer fra før av.

På ferden har regissøren blitt med bandet på internasjonale festivaler, hedenske ritualer og i de nære, private sfærene utenfor scenelivet.

– Det er en skrekkblandet fryd å bli dokumentert på sitt livs mest ekstreme reise. Witch Club Satan er i høy grad er frigjøringsprosjekt, som river oss ut av den trygge normen, forteller bandet.

– Å ha et kamera i ansiktet mens alle maskene faller, et sted midt mellom overmot og angst, har vært en prøvelse.

Handler om å skrike

HEX bevitner blant annet hvor fort musikkprosjektet slo gnist, og hvordan flammene kommer ut av kontroll når bandet får sin egen vilje.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Nikoline, Victoria og Johanna er ulike personer som trekkes i forskjellige retninger, og konfronteres underveis med spørsmålet om de klarer å praktisere det de ønsker å forkynne.

– HEX handler om å ta plass, si ifra og skrike. Jeg skulle ønske jeg selv hadde skreket tidligere i livet, men det koster å ta tak i heksa. Dette er for øvrig noe musikken til Witch Club Satan trigget i meg, og som gjorde at jeg ønsket å gripe an dette store filmprosjektet, forteller Holand.

Ubehagelig å bli utlevert

I dokumentaren vil også seeren inviteres inn i heksehistorie og norsk natur, som begge gis stort spillerom som sentrale inspirasjonskilder for bandet. Bandmedlemmene selv mener at når det kvinnelige hekseperspektivet får komme inn i en ellers rå og mannsdominert sjanger, avdekkes et behov i tiden.

Og prosessen har ikke bare vært lett, ettersom musikerne som privatpersoner ikke har hatt noe ønske om å bli ytterligere eksponert. De peker også på at det for et svartmetallband kan være skadelig for mystikken å blottstille seg slik de gjør i dokumentaren.

– Samtidig tror vi at et innblikk på det som har skjedd i kulissene, og transformasjonene som har skjedd i oss som mennesker og hekser, kan være til forundring og inspirasjon.

Innovativ lydteknologi

HEX er også del av et innovasjonsprosjekt som produksjonsselskapet Herstory har jobbet med de siste to årene. Prosjektet utforsker hvordan ny lydteknologi – spesielt «kringlelyd» (spatial lyd) – kan forbedre kunstnerisk innhold i film.

Der tradisjonell filmlyd ofte er begrenset til mono, stereo eller surround, gir «kringlelyd» en 360-graders lydopplevelse, mer lik hvordan vi hører i virkeligheten.

– Dette er spennende lydteknologi som også Rockheim har vist interesse for å bruke i en utstilling. Prosjektet tar sikte på å gjøre filmproduksjon mer kostnadseffektiv og selvstendig, slik at man kan produsere kvalitetsfilm med små team, forteller produsent Mari Nilsen Neira.

Teaser på Rockheim nå



For tiden er HEX i siste innspillingsfase, med forventet kinopremiere i 2026. De aller første bildene og videoklippene fra dokumentaren vises på Rockheim i disse dager.

På musikkmuseet Rockheim i trønderhovedstaden – og på den like heksete dagen, fredag 13. september – inntok Nasjonalbibliotekets utstilling Dårlig stemning. Lyden av følelser i norsk svartmetall. Teaseren til HEX ble vist på åpningsdagen, og er del av utstillingen i en ukes tid til.

Selve utstillingen Dårlig stemning kan oppleves på Rockheim ut desember 2025.

