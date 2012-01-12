– Stor juryutfordring

Tidligere har Spellemann skilt mellom populær- og samtidskomponister. Nå er det én kategori.

Det betyr at komposisjoner av Marit Larsen, Ane Brun og Hilde Marie Kjersems kaliber skal vurderes i samme jury som samtidstungvekterne Rolf Wallin og Synne Skouen.

— Sammenslåingen skjedde i samråd med TONO, pluss at vi er inne i en prosess der mange ønsker færre kategorier, sier Larry Bringsjord, nestformann i Spellemannkomiteen.

Her er de nominerte til Spellemann 2011

— I godt selskap

Synne Skouen gav ut sitt første album med utelukkende egne komposisjoner i 2011. På «Call-Notes» finnes solokomposisjoner for fiolin og klaver, samt større og mer komplekse verk framført av Kringkastingsorkesteret.

— Jeg synes det er stas å bli nominert. Jeg kan ikke si noe annet enn det. Jeg har sittet i juryer selv der man skal vurdere én sjanger opp mot den andre. I en samlet jury blir det snakk om smak og behag, og sånn blir det vel her også. Jeg synes jeg er i veldig godt selskap. Det gjelder ikke minst Rolf Wallin, men også de andre nominerte, sier Skouen.

— Spellemann et popshow

For 2010 var populærkomponist og samtidskomponist i to forskjellige kategorier.

— Burde det vært sånn i år også etter din mening?

— Er det ikke sånn at man må slå sammen noen kategorier hvert år, fordi man har for mange? Spellemann er et popshow tenker jeg. Det er den populære musikken og den upopulære musikken, og jeg representerer den upopulære, ler Skouen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Hvilke utfordringer får juryen når man skal vurdere så forskjellige utgivelser opp mot hverandre?

— De gangene jeg har sittet i juryer der man skal veie ulike sjangre opp mot hverandre, er det min erfaring at en profesjonelt sammensatt jury blir enig. Kvalitet er kvalitet. Det dreier seg om hva som har det overbevisende uttrykket, i den konkrete sammenhengen, sier Skouen, som uansett er fornøyd med å være nominert.

— Da har jeg allerede fått mitt.

Årviss kategoridebatt

Juryen får store utfordringer når man skal vurdere så forskjellige komponister i samme kategori, mener Larry Bringsjord.

— Det krever at de som vurderer er kompetente innenfor fagområdene. Det gjelder alle juryer, men kanskje spesielt her. Man må ha kunnskap nok til å vurdere disse opp mot hverandre.

— Det har vært to kategorier tidligere – vil dere vurdere å dele de opp i to igjen?

— Generelt vurderer Spellemann-styret kategorier hvert år, og det blir grundig debattert. Det kommer sikkert til å bli debattert neste år, men i denne kategorien var det viktig hva TONO mente.

Det har vært mye kategoridebatt rundt Spellemannkomiteen de siste årene, spesielt rundt oppdelingen av mannlig og kvinnelig artist, og Bringsjord mener kategoridebattene er kompliserte.

— Det er ryddig i komponist-kategorien fordi det handler om kompositorisk virksomhet i alle sjangre. Det har vært spekulasjoner i media om en sammenslåing av blues, dansemusikk og country. Vi i Spellemannkomiteen har ikke tenkt

i de baner, men det viser bare hvor komplisert det egentlig er når man skal prøve å ivareta de enkelte sjangre så godt som mulig.

Spellemannprisene deles ut lørdag 14. januar.