Mer musikk i Lydverket

Ifpi-konflikt fører til endringer.

NRKs musikkprogram Lydverket preges av den pågående konflikten mellom NRK og Ifpi.

Konflikten, , betyr at NRK inntil videre ikke kan bruke innkopiert musikk fra IFPI-artister i sine TV-sendinger. All musikk på skjermen må ha blitt innspilt av NRK selv, slik har de har rettighetene.

— Mer musikk

Det betyr, skriver Lydverkets programleder Asbjørn Slettemark, at det i sesongens Lydverket «blir flere liveartister i alle mulige settinger, flere gjester i studio, mer ut på tur med norske artister, og i bunn og grunn mer musikk.»

Lydverket skal denne sesongen sendes på NRK2 på onsdager kl. 20.45. Første sending blir onsdag 1. februar.