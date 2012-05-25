Lydverket av lufta

Etter høstsesongen er musikkprogrammet slutt.

VG skriver i dag at musikkprogrammet Lydverket på NRK legges ned etter de 12 programmene som skal lages til høsten.

Tone Donald, redaktør for P3 Ung som produserer Lydverket, sier at musikktilbudet i kulturstripa skal fortsette, men at det er Underholdningsavdelingen som skal produsere.

— Det blir ikke Lydverket slik vi kjenner det, sier Donald til VG.

Hun sier også at musikkjournalistikk fortsatt skal være satsningsområde på nett og radio.

Asbjørn Slettemark, programleder siden 2009, er kritisk til nedleggelsen av Lydverket, som har vært på lufta fra 2002.

— Musikk på TV er mer aktuelt enn noensinne, med store dragere som «The Voice», «Hver Gang Vi Møtes» og så videre, da er det dumt og litt rart at ikke rikskringkastingen tar ansvar for å lage et solid, journalistisk musikkprogram, sier han til VG.