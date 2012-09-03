Bransjen

Norsk hittørke i 2011

03.09.2012
Embret Rognerød

Ingen norske enere på radio i fjor. – Påfallende få hits, sier musikksjef i P3 Mats Borch Bugge.

Ingen norske artister klarte å toppe de månedlige listene over mest spilte låter på radio i fjor. Det viser Gramos årsstatistikk.

Til sammenligning toppet norske artister spillelistene ti av tolv måneder i 2010 og åtte av tolv måneder året før.

I tillegg var bare tre av de tjue mest spilte låtene i fjor norske, året sett under ett.

– Jeg synes ikke det er sjokkerende eller alarmerende. Det har vært en dårlig periode for norske artister med påfallende få hits, sier musikksjef i P3 Mats Borch Bugge.

Under norskandelen

P3 hadde en norskandel på 33,7 prosent, mens de kommersielle kanalene P4 og Kanal 24 begge spilte 36,6 prosent norsk musikk i fjor. Dermed oppfylte ikke P3 NRKs mål om at kanalen skal spille 35 prosent norsk musikk.

Borch Bugge mener likevel at de tar ansvar for å løfte frem ny norsk musikk.

– Jeg føler vi har dratt lasset og etablert en del store hits i året som har gått, sier han.

— Eskapismen rår

De fem mest spilte radiolåtene i fjor går alle inn under sekkebetegnelsen urban popmusikk. Borch Bugge ser en klar tendens til at norsk musikk følger en internasjonale trend, der dansbare låter dominerer kraftig på hitlistene.

– Tendensen er at også de norske hitlåtene er popmusikk med stor P. Det er derimot få band i rockesjangeren som markerer seg. Dette speiler musikkscenen i Europa. Det er eskapismen og det dansbare som rår, sier han.

I 2011 registrerte Gramo 3,8 mill minutter radiospilt musikk. En tredjedel av denne musikken ble produsert i 2010 og 2011.

