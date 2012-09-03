Norsk hittørke i 2011

Ingen norske enere på radio i fjor. – Påfallende få hits, sier musikksjef i P3 Mats Borch Bugge.

Ingen norske artister klarte å toppe de månedlige listene over mest spilte låter på radio i fjor. Det viser Gramos årsstatistikk.

Til sammenligning toppet norske artister spillelistene ti av tolv måneder i 2010 og åtte av tolv måneder året før.

I tillegg var bare tre av de tjue mest spilte låtene i fjor norske, året sett under ett.

– Jeg synes ikke det er sjokkerende eller alarmerende. Det har vært en dårlig periode for norske artister med påfallende få hits, sier musikksjef i P3 Mats Borch Bugge.

Under norskandelen

P3 hadde en norskandel på 33,7 prosent, mens de kommersielle kanalene P4 og Kanal 24 begge spilte 36,6 prosent norsk musikk i fjor. Dermed oppfylte ikke P3 NRKs mål om at kanalen skal spille 35 prosent norsk musikk.

Borch Bugge mener likevel at de tar ansvar for å løfte frem ny norsk musikk.

– Jeg føler vi har dratt lasset og etablert en del store hits i året som har gått, sier han.

— Eskapismen rår

De fem mest spilte radiolåtene i fjor går alle inn under sekkebetegnelsen urban popmusikk. Borch Bugge ser en klar tendens til at norsk musikk følger en internasjonale trend, der dansbare låter dominerer kraftig på hitlistene.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Tendensen er at også de norske hitlåtene er popmusikk med stor P. Det er derimot få band i rockesjangeren som markerer seg. Dette speiler musikkscenen i Europa. Det er eskapismen og det dansbare som rår, sier han.

I 2011 registrerte Gramo 3,8 mill minutter radiospilt musikk. En tredjedel av denne musikken ble produsert i 2010 og 2011.