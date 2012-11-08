Leiebiler må betale for musikk

Radiomusikk i leiebil er offentlig fremføring og bilutleiere må betale vederlag til Gramo om tingrettsdom blir stående.

Fordi bilutleiefirmaer som Hertz, Europcar, Budget og Avis har radioer i bilene sine, anses musikkavspilling i bilene som offentlig fremføring av musikk. Dermed må bilutleiefirmaene betale vederlag til Gramo.

Det kommer frem i en fersk dom fra Asker og Bærum tingrett som ble omtalt av Finansavisen i går.

Fornøyde med rettslig seier

Gramo er artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå, som innkrever vederlag fra radiostasjoner, kafeer, hoteller, butikker og andre som bruker innspilt musikk i offentlig fremføring. Gramo fordeler vederlaget videre til medvirkende på innspillingene.

Etter en lovendring i 2001 ble det innført vederlagsrett for annen offentlig fremføring. Gramo har siden arbeidet for å få innkrevet vederlag på nye områder.

Gramo har vært i dialog med bilutleiebransjen over tid og formidlet sitt synspunkt i saken. Utleiefirmaene var imidlertid uenig i Gramos tolkning av lovverket.

– Vi begynte å arbeide med å sikre rettighetene på de helt åpenbare arenaene, slik som treningssentre og kjøpesentre.

— Når det gjelder bilutleie har vi sett at det har vært et grensetilfelle. Men vi er veldig fornøyde med at retten er enig med oss og tolker loven slik vi gjør det. Det vil si at en leiebil med radio faller inn under åndsverkslovens paragraf om offentlig fremføring, sier Martin Grøndahl, direktør i Gramo til Ballade.

7,2 millioner ekstra til Gramo?

Gramo foreslår et vederlag på 400 kroner per leiebil. Med 18.000 leiebiler i Norge betyr det 7,2 millioner kroner ekstra i året.

– Dette er ikke nødvendigvis beløpet man vil ende opp med. Dette dreier seg om en lovpålagt vederlagsplikt, og retten har kommet til at leiebilfirmaene befinner seg innenfor nedslagsfeltet, sier Gramos advokat Thomas Rieber-Mohn til NRK.no.

Overrasket over dommen

Daglig leder i Norsk Bilutleieforbund, Leif Nybø, forteller til NRK at de neste uke vil bestemme seg for om de ønsker å anke saken.

– Jeg er overrasket over dommen, og de fleste jeg har snakket med, også de som står utenfor dette, er forbauset over at man skal definere leiebil som et offentlig rom, sier Nybø til NRK.